Si te has cansado del LEGO de toda la vida, una empresa china vende un perro robot de más de 200 piezas

Como buen adulto que es mentalmente un niño, aún sigo mirando los juguetes como cuando tenía doce años. Entre los que siempre me han gustado están los de construcción, siempre fui de Lego (incluso de Tente, que uno va teniendo una edad). Y de Meccano, guardo muy buen recuerdo de aquel conjunto de piezas metálicas que me regalaron. Así que, cuando me tropecé con el Black Panther X de Mirror Me lo primero que hice fue buscar el enlace de compra. Y sí: puedes encargar un perro robot por piezas. De más de 200, concretamente. Quién es Mirror Me. Es una startup china que salió de la Universidad de Zhejiang. Son responsables del Black panther II, el robot cuadrúpedo que batió en velocidad al WildCat de Boston Dynamics: corrió los 100 metros en 3,17 segundos a una velocidad máxima de 9,7 m/s. Después de haber establecido un récord, la empresa vende el fruto de ese trabajo en forma de robot por piezas.

Tu propio perro robot. Quién no ha soñado con tener una mascota robótica con la que salir a comprar el pan y que, a la vuelta, sea él quien lleve la compra. Pues bien: es justo lo que propone Mirror Me. No que puedas librarte de cargar con las bolsas, que también, sino hacer sencillo el acceso a un dispositivo de altísima tecnología que, sin embargo, promete un montaje apto casi para cualquiera.

Como explica Mirror Me en su web, el Black Panther X es un robot cuadrúpedo que funciona mediante control desde el móvil (también ofrecen un sistema de control por voz), dispone de 12 articulaciones con sus servos, el robot corre hasta 4 m/s (unos 14 km/h) y aguanta ocho kilos parado y cinco en movimiento. Vamos, que puede llevar perfectamente la compra en la espalda, y corriendo (hasta cinco kilos). Al menos durante una hora y media, que es lo que dura la batería.

El “juguete” de construcción definitivo. Mirror Me muestra en un vídeo cómo viene empaquetado su Panther X y de qué manera se monta. Solo hay que seguir las instrucciones, como si fuese un Lego. Después de verlo, no parece demasiado complejo. Aunque seguro que montándolo se me olvidaría algún que otro tornillo...

Mirror Me asegura que las piezas están construidas en aleación de aluminio (cuerpo, patas y articulaciones), que todo está estandarizado para no requerir herramientas complejas de montaje y que dicho montaje es apto para principiantes. El conjunto pesa unos 15 kilos. A los que se le pueden sumar 8 kilos de carga, según Mirror Me (5 kilos si está en movimiento).

Hasta sube escaleras. Más allá de lo curioso que me parece, el Black Panther X puede ser una buena herramienta de estudio y de programación. La plataforma es abierta, según el fabricante. Y su diseño admite expansión modular, por lo que es apto para añadirle extensiones desarrolladas por la comunidad. Como carcasas, por ejemplo. Además, sube peldaños de hasta 18 cm y pendientes de 30º.

Mirror Me ha obtenido un robot que supone una gran ventaja para el usuario doméstico: no solo puede montarlo en casa sin demasiada complicación (en apariencia, habría que comprobarlo), también me parece bastante accesible: el coste en su campaña de Kickstarter se situó en los 1.200 dólares. En comparación, el robot de Unitree se va a unos 5.800 euros.

A la venta, pero a medias. Una vez la campaña de crowdfunding finalizó de manera satisfactoria, Mirror Me ha comenzado a vender el perro robot en su web. En principio admite envío internacional, aunque los enlaces de la tienda no funcionan. No he visto el precio definitivo: en Kickstarter partía de los citados 1.200 dólares.

Imágenes | Mirror Me

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