Las plantas solares en España tienen un problema: bandas organizadas de ladrones que les están robando el cobre

La consolidación de la energía solar fotovoltaica suele ser una buena noticia, pero también una oportunidad fantástica para algunas organizaciones criminales. En los últimos tiempos, se han popularizado los robos del cobre que emplean este tipo de instalaciones en su cableado.

Robos organizados. El año pasado, la Guardia Civil desarticuló a un grupo criminal que había sustraído cerca de 45 kilómetros de cable de cobre en 12 plantas fotovoltaicas diferentes repartidas por nuestra geografía.

Ya este año, el mismo cuerpo de seguridad detuvo a siete personas que habían accedido, entre otros sitios, a parques fotovoltaicos en Toledo y Albacete para robar cerca de 85.000 kilos de este metal, como cuenta el diario ABC. La estimación del valor del material sustraído y de los daños ocasionados durante los robos supera los 900.000 euros.

En Sevilla, también en 2026, se han recuperado dos toneladas de cobre, así como 250 kilos de cable solar estañado, después de que varias empresas dedicadas a la construcción y explotación de instalaciones fotovoltaicas pusieran en conocimiento de la Guardia Civil las sustracciones y los daños ocasionados que venían sufriendo.

Además, recientemente, en Ávila, La Rioja y Córdoba han sido detenidas 39 personas acusadas de este mismo delito: en este caso, se habrían llevado 134 kilómetros de cable, con un peso de 157 toneladas. El valor económico de este robo supera el millón de euros y esconde una planificación y coordinación internacional, ya que operaban también en Francia y Portugal y luego trasladaban su botín hasta Rumanía.

Más que un simple cable. El cobre suele usarse en plantas de energía debido a sus buenas propiedades como metal maleable, dúctil y buen conductor de la electricidad. Todo esto lo convierte en el tercer metal más utilizado por el ser humano en el mundo tal y como lo conocemos hoy, según apunta National Geographic.

Además, puede reciclarse repetidamente sin perder estas propiedades esenciales, por lo que resulta un recurso muy atractivo para la industria y, por tanto, un “caramelo” que las bandas organizadas pueden vender a un buen precio sin apenas esfuerzo.

Un metal al alza. Los robos de cobre en general, según datos del portal investing.com concedidos por EFE, se han multiplicado por cuatro en los últimos años, sobre todo a partir de 2021. Solo tres comunidades autónomas (Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha) sufrieron la mitad de estas sustracciones.

Uno de los factores que puede ayudar a explicar este aumento es el precio de este material. En el plano bursátil, está viviendo un momento alcista ahora mismo en los mercados financieros. Como explica Expansión, sus cotizaciones están pulverizando todos los récords en los últimos años, superando los 14.000 dólares por tonelada, y solo en lo que llevamos de 2026 ha acumulado un 16% de revalorización. Todas estas son marcas inéditas en la serie histórica del “Doctor Cobre”, llamado así por su gran valor como termómetro de la economía mundial.

Solución: más seguridad. Para evitar este tipo de robos, como recoge El Periódico de la Energía, se está apostando por la última tecnología y la integración de sistemas de vigilancia las 24 horas del día los 7 días de la semana. Algunas soluciones incorporan cámaras térmicas, capaces de detectar intrusiones incluso de noche o con poca visibilidad, en combinación con otro tipo de dispositivos inteligentes que identifiquen cualquier cambio en el entorno y permitan actuar antes de que se produzcan los daños.





Imagen | Sungrow EMEA

En Xataka | El cobre está en máximos, así que ya hay bandas criminales asaltando los cementerios de Galicia para llevárselo











