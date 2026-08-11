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"La mejor hasta ahora": mañana en Prime Video, la temporada 4 de este thriller que se ha convertido en uno de sus grandes éxitos

Un vagón de metro, una mujer sospechosa y el regreso de Jack Reacher a Prime Video

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John Tones

Editor Senior - Entretenimiento
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Este 12 de agosto, Prime Video estrena los tres primeros episodios de la cuarta temporada de 'Reacher'. A partir de ahí, uno por semana hasta el 16 de septiembre, fecha que los fans tienen marcada a fuego porque es el estreno de 'Neagley', el spin-off centrado en la socia ocasional del protagonista. Tenemos por delante unos meses rebosantes de thriller y suspense de altísimo voltaje.

'Reacher' lleva desde 2022 siendo uno de los mayores éxitos de Prime Video. y abrió la plataforma a un tipo de público que la televisión "de prestigio" ya no prestaba atención: los mismos hombres de cierta edad que en el pasado seguían con devoción 'Walker, Texas Ranger', 'Alerta Cobra' o 'Rex, un policía diferente'. 'Reacher' dio carta de legitimidad a estas series sencillas y directas y a la vez le brindó una sofisticación y cierta autoironía que ha atraido a nuevos espectadores.

De momento, sigue adelante la fórmula de una novela de Lee Child por temporada, con Alan Ritchson encarnando a un expolicía militar que se adentra en casos que ponen al descubierto los alcantarillados de las conspiraciones políticas y las fuerzas del orden subterráneas. El propio Ritchson ha definido esta cuarta temporada como "la mejor hasta ahora", y se inspira en la novela 'Mañana no estás'.

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En esta ocasión, se topa con una mujer asiática que viaja en el metro de madrugada. Reacher cree que lleva explosivos encima e interactúa con ella (de forma más comedida que en sus interacciones habituales, la verdad), pero ella se comporta de forma enigmática y acaba suicidándose con un revólver. Es solo el punto de partida de una persecución que enfrentará a nuestro héroe vagabundo con la CIA y con políticos del más alto nivel.

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