Hoy en Netflix: está basada en una escalofriante historia real y entra continuamente en las listas de lo mejor del siglo XXI

Pasan los años y 'Zodiac' sigue figurando como una de las mejores películas de todos los tiempos. Por ejemplo, en 2025 el New York Times publicó la votación de más de 500 cineastas, actores y críticos y acabó en el puesto 19 de las cien mejores películas del siglo. Ahora mismo la tienes en Netflix y en Filmin, y puedes comprobar por ti mismo si el mito está a la altura.

La película reconstruye el caso real del asesino del Zodiaco, que sembró el terror en la bahía de San Francisco entre 1968 y 1974 con cartas cifradas y cinco asesinatos confirmados por la policía. Fincher creció en esa misma zona durante los crímenes, así que marcó considerablemente su adolescencia. El FBI reiteró en 2023 que la identidad del asesino sigue sin confirmarse, pese a las teorías que en las últimas décadas han señalado a distintos sospechosos.

Fincher, fiel a su fama de exigir decenas de tomas por escena, rodó buena parte de la película en los escenarios reales de la bahía y reconstruyó los interiores de las redacciones y comisarías de la época. Se impuso además una única regla en el guion: no mostrar en pantalla ningún ataque que no hubiera tenido testigos o supervivientes, para no verse obligado a inventar lo que nadie había presenciado.

La película no persigue la revelación final de la identidad del asesino, sino retratar el papeleo, la mundanidad de la investigación policial y la miriada de pistas que no llevan a ningún sitio. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. interpretan a tres hombres que se dejan la vida en un caso que según avanza la película, son conscientes de que jamás van a cerrar. Es la misma mirada clínica que unos años después heredaría 'Mindhunter', la serie con la que el propio Fincher volvió a los asesinos en serie sin caer en la mitificación del género que ya estaba en marcha con la fiebre del true crime.

De hecho, 'Zodiac' es precisamente eso: el antídoto perfecto para tantas series y documentales que le dan todo mascado al espectador. Una película que se asoma a los abismos de la mente humana y, sin golpes de efecto ni necesidad de premiar con recompensas baratas, brinda el mejor retrato de la persecución de un asesino real. Tan lejos del true crime como de la copaganda, los dos grandes pecados del género, no tiene nada de extraño que esta película encabece una y otra vez las listas de lo mejor del siglo.

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