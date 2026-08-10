Confiar en AppleCare+ para fotografiar el eclipse parece razonable. La letra pequeña del seguro tiene algo que decir

El próximo 12 de agosto, cuando el eclipse total de Sol cruce España al atardecer, será difícil resistirse a levantar el móvil y tratar de guardar la escena. Algunos quizá preparen un filtro para la cámara; otros pueden confiar en que una exposición breve no causará problemas. Y, entre quienes tienen un iPhone y pagan AppleCare+, también puede aparecer una tranquilidad tentadora: si algo sale mal, la póliza se ocupará del daño. La realidad, sin embargo, depende de una letra pequeña que conviene conocer antes de pulsar el botón de grabación.

El riesgo. Si vamos a fotografiar el eclipse, la primera precaución consiste en no confundir un cristal oscuro cualquiera con una protección diseñada para la cámara. La NASA advierte de que apuntar directamente al Sol resulta peligroso para nuestros ojos y para el dispositivo. Durante las fases parciales debemos mantener un filtro solar especial fijado delante de las lentes. Solo podemos retirarlo durante la totalidad, dentro de su franja y cuando la Luna haya ocultado por completo el disco solar. La duración de ese momento cambiará según el punto de España: serán 76 segundos en la ciudad de A Coruña y 104 en Burgos.

La cobertura. Si la cámara termina dañada, lo primero será determinar bajo qué protección esperamos que intervengan. La garantía limitada que acompaña al iPhone responde durante un año ante problemas de fabricación, además de los derechos que nos correspondan como consumidores, pero deja fuera los accidentes. Para eso existe el seguro AppleCare+. Podemos elegir una póliza de plazo fijo de 24 meses, abonada de una vez o financiada mediante cuotas, o una anual, pagada mensualmente y renovada automáticamente durante un máximo de cinco años.

El detalle. La póliza define el “Daño Accidental” como un daño físico, una rotura o un fallo provocado por un suceso imprevisto o no intencionado durante la manipulación, o por un acontecimiento externo, siempre que afecte al funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, deja fuera el “mal uso o uso incorrecto”, que comprende el daño intencionado e incluye el uso consciente del equipo para un fin o de un modo distintos de los previstos. El contrato también nos obliga a tomar precauciones razonables y a utilizar y mantener el iPhone de acuerdo con sus instrucciones. En ningún momento, no obstante, clasifica la fotografía de un eclipse.

La zona gris. Si utilizamos un filtro adecuado, correctamente colocado, y este se mueve de manera inesperada durante la toma, esa circunstancia podría reforzar el carácter imprevisto del incidente, aunque no garantizaría que aceptasen la reclamación. Si, por el contrario, prescindimos deliberadamente de la protección después de conocer el riesgo, Apple podría considerar que no adoptamos precauciones razonables.

Qué advierte Apple. Si buscamos una instrucción clara del fabricante para fotografiar el eclipse, la guía actual del iPhone no la ofrece. Lo más cercano es una advertencia sobre fuentes externas de luz de alta intensidad: la compañía pone como ejemplos los láseres y el LiDAR, capaces de dañar el sensor incluso con la aplicación Cámara cerrada y de dejar anomalías en las fotografías. Esta referencia confirma que esas fuentes de alta intensidad pueden afectar al componente.

Testimonios. Cuando acudimos a experiencias compartidas en internet, la primera lección es que estar “en garantía” y tener AppleCare+ no conducen necesariamente al mismo resultado. Un usuario contó en Reddit que un técnico reconoció en su cámara un patrón compatible con daños de láser y que le indicaron que la Garantía Limitada no cubría esa reparación. Otro propietario aseguró que la compañía rechazó sustituir su MacBook Pro después de quedar destrozado en un accidente de tráfico pese a tener AppleCare+, un episodio recogido por 9to5Mac. Son productos y circunstancias diferentes que nos sirven para hacernos una idea de cómo puede manejarse el seguro que ofrece la firma de Cupertino.

Qué podemos esperar. La respuesta más honesta es que AppleCare+ nos ofrece una vía de reclamación frente a un daño accidental, pero no convierte la fotografía de un eclipse en una actividad cubierta de antemano. Si el sensor falla, podremos acudir a Apple y explicar cómo ocurrió; después habrá que determinar si el caso encaja en la definición de daño accidental y si no activa alguna de las exclusiones de la póliza.

Si aceptan, toca pagar. Abonar la prima mantiene la protección activa, pero no elimina la franquicia aplicable a cada reclamación válida. Como el sensor no tiene una categoría propia, si la reclamación fuese aceptada todo apunta a que se clasificaría como “otros daños accidentales”, con una franquicia de 99 euros en España.

Imágenes | Scott Szarapk | Thai Nguyen

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