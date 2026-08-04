Cómo fotografiar el eclipse con tu móvil: saca fotos del eclipse total de Sol de 2026 sin dañar el sensor de la cámara

Vamos a decirte cómo usar tu móvil de forma segura en el eclipse total de Sol, de forma que puedas sacar fotos y vídeos sin dañar ni quemar el sensor de tu cámara. Porque cuando estamos en las condiciones extraordinarias de un eclipse no es tan fácil ni tan seguro como apuntar y sacar la foto.

Este 12 de agosto del 2026 tenemos un espectacular eclipse de Sol visible en gran parte de España, el el primero de los eclipses solares totales visibles en España en los próximos tres años. Ya te hemos dicho cómo saber a qué hora puedes verlo y tienes el mapa del eclipse para saber dónde verlo mejor. Incluso te hemos dicho cómo proteger tus ojos, y ahora le ha llegado el turno a tu móvil.

Primero, piensa si merece la pena

Sí, suena contradictorio empezar diciéndote que te cuestiones el sacar fotos o vídeos del eclipse, pero conviene decirlo. Aquí, debes saber que la mayoría de los expertos recomiendan no hacerlo, ni con un móvil ni con una cámara profesional. Básicamente porque este es un evento único y corto, y lo mejor es concentrarte en verlo con tus ojos. Piensa que si estás pendiente del móvil, es posible que te pierdas el ver en primera persona esta maravilla.

Ten en cuenta que el eclipse va a durar apenas un par de minutos en el mejor de los casos, por lo que estar detrás del objetivo de una cámara hará que no disfrutes la experiencia en su totalidad. Por eso, la recomendación habitual es disfrutar de tu primer eclipse mirándolo directamente con la protección adecuada para tus ojos, y dejar las grabaciones para otra ocasión.

Eso sí, también tienes la posibilidad de utilizar un trípode para colocar el móvil mirando hacia el sol, y así poder hacer un timelapse o programar fotos con mayor facilidad. Pero recuerda, lo más importante es que tú lo veas, y luego las fotos y grabaciones son lo secundario.

Por qué el Sol puede dañar la cámara de tu móvil

Antes de empezar, hay que entender los peligros cuando vas a usar el móvil en un eclipse. Lo primero es que si lo miras a través de la pantalla de tu móvil tus ojos no corren peligro, porque no estás mirando por un objetivo que amplíe la luz, ni la pantalla emite un brillo dañino. Esa parte está tranquila, aunque cuidado con pasar de mirar el objeto a mirar el eclipse sin la protección correspondiente, ahí te puedes hacer daño.

El que sí sufre es el sensor de la cámara. Está pensada para captar paisajes con el Sol de fondo o escenas con poca luz, como un amanecer o un atardecer, pero no para recibir el impacto directo y concentrado del Sol en su máxima intensidad. Así, apuntar a un eclipse durante un rato largo, lo que necesitas para obtener una buena exposición, puede dañar seriamente el sensor.

Esto es así porque la lente de la cámara actúa como una lupa, y concentra toda la luz y calor en un punto minúsculo del sensor. Esta exposición puede deteriorar el sensor de la imagen en ese punto o directamente quemarlo, y un sensor dañado o quemado significa quedarte sin cámara del móvil.

Protege el objetivo con un filtro

La primera medida de seguridad es proteger la cámara de tu móvil con filtros específicos. Estos filtros harán lo mismo que las gafas protectoras con tus ojos, bloquear los rayos ultravioleta, los infrarrojos y casi el 100% de la luz visible, para que la cámara del móvil esté segura y que de paso tengas buena calidad de imagen.

También puedes optar por otro truco casero, como el de cortar una de las dos lentes de unas gafas y pegarla delante del objetivo. Teniendo en cuenta que los filtros para el móvil son bastante más caros que los packs de varias unidades de gafas protectoras para personas, es una opción interesante. Eso sí, el resultado de fotos y vídeos no será tan bueno como con un filtro específico, pero puedes salir del paso.

Los mejores filtros para tu móvil

Y ya que mencionamos los filtros para móvil como la mejor opción, vamos a decirte algunos de los mejores que tienes disponibles. Así, podrás comprarlos directamente en Amazon u otras tiendas:

Absolute Eclipse Lámina Solar DIY : en caso de que prefiera una solución personalizable, esta película aluminizada bloquea el 99,99% de la luz solar, superando la norma ISO 12312-2. Se vende en un formato que puedes recortar a medida. 29 euros.

: en caso de que prefiera una solución personalizable, esta película aluminizada bloquea el 99,99% de la luz solar, superando la norma ISO 12312-2. Se vende en un formato que puedes recortar a medida. 29 euros. K&F Concept Filtro Solar ND100000 de 58 mm : una alternativa a la primera elección, de la misma marca, que en este caso ofrece una reducción de 16,6 paradas. Está diseñado para la captura de eclipses, e igualmente se acopla con un sistema de presión a la lente de nuestro móvil. 26,99 euros.

: una alternativa a la primera elección, de la misma marca, que en este caso ofrece una reducción de 16,6 paradas. Está diseñado para la captura de eclipses, e igualmente se acopla con un sistema de presión a la lente de nuestro móvil. 26,99 euros. Omegon Solar Safe Easy Cam : un filtro de luz blanca que apenas pesa tres gramos y se fija al teléfono mediante un sencillo punto de velcro. Cumple con la normativa ISO, así que es otra alternativa válida. 9,90 euros.

: un filtro de luz blanca que apenas pesa tres gramos y se fija al teléfono mediante un sencillo punto de velcro. Cumple con la normativa ISO, así que es otra alternativa válida. 9,90 euros. Pack Helioclipse de 6 gafas + Filtro móvil: un lote pensado para compartir la experiencia en grupo. Incluye seis gafas homologadas e incorpora como añadido un pequeño filtro diseñado específicamente para superponerse en el móvil. 8,95 euros.

Consejos para fotografiar el eclipse

Además de usar un filtro, para sacar las fotos en la NASA recomiendan usar una apertura fija de f/8 a f/16 y probar velocidades de obturación entre 1/1000 y 1/4 de segundo para encontrar el ajuste óptimo.

Eso sería para las fases parciales del eclipse. Durante la totalidad aconsejan usar una apertura fija y un rango de exposiciones que va de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo, aunque ya se podrá eliminar el filtro de la cámara para ver la corona solar, aunque no quitarte las gafas de los ojos.

También puedes echarle imaginación y captar los cambios que se producen a nuestros alrededor durante el eclipse. Por ejemplo, puedes fotografiar las sombras en forma de media luna que se generan en el suelo o debajo de los árboles durante la fase de parcialidad, que siendo más larga no hace falta que estés todo el rato mirando.

En Xataka Basics | Guía Eclipse total de Sol 2026: fecha, hora, mejores sitios para verlo y consejo para proteger tus ojos y la cámara de tu móvil



