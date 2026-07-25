Guía Eclipse total de Sol 2026: fecha, hora, mejores sitios para verlo y consejo para proteger tus ojos y la cámara de tu móvil

Vamos a decirte todo lo que tienes que saber sobre el eclipse solar total que habrá en España el próximo agosto, el primero de estas características que tenemos en más de un siglo. Y prepárate, porque este será solo el primero de los eclipses solares totales visibles en España en los próximos tres años.

Vamos a empezar blabla

Fecha, hora y por qué esta vez es "a contrarreloj"

El eclipse total de sol tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto del 2026. Tendrá lugar al atardecer, y este es un dato que va a condicionar la experiencia, porque va a ser bastante contrarreloj.

A nivel mundial, el fenómeno arrancará a las 17:34 (hora peninsular española) en el mar de Bering, y terminará a las 21:58 en el Atlántico. Tendrá una duración de 264 minutos, aunque en España lo veremos en sus últimas fases, ya casi con el Sol tocando el horizonte.

Estos son los horarios aproximados en la península:

Inicio de la fase parcial : en torno a las 19:30.

: en torno a las 19:30. Totalidad : entre las 20:27 y las 20:33, según dónde estés.

: entre las 20:27 y las 20:33, según dónde estés. Fin de la fase parcial: alrededor de las 21:20-21:22.

Por poner un ejemplo, en A Coruña el eclipse empieza a las 19:31, su máximo es a las 20:28, y termina a las 21:22, con una totalidad de 76 segundos y el Sol a solo 12 grados de altura sobre el horizonte. Esta es una primera clave, que va a ser algo muy rápido.

Y la otra clave es que España está al final de la franja de totalidad, o sea que el eclipse total será cuando el sol esté muy bajo. Esto dificultará la visión si vives en zonas montañosas, y necesitarás estar en un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste. Montes, edificios o incluso una fila de árboles podrían impedir que veas el eclipse correctamente.

La parte positiva es que, al ser en agosto, las probabilidades de que toque un cielo despejado son más altas en gran parte del país. Por lo menos si lo comparamos con otras épocas del año, aunque siempre dependerá de la meteorología durante ese día concreto.

Cómo saber si vas a ver el eclipse total o parcial

Todos los españoles veremos algo del eclipse, pero no todos veremos lo mismo. La franja de totalidad del eclipse no cubre todo el país, por lo que dependiendo de dónde vivas o dónde vayas a verlo verás una cosa u otra.

Esta franja de totalidad, que es como se llama a la zona donde sí se verá el eclipse total, cruza el país de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma, pasando por capitales como Oviedo, León, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y las Baleares.

Fuera de esa banda, de esa franja, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia el eclipse será parcial. Esto no hace que no sea un espectáculo, pero no es tan impresionante como los eclipses totales.

En Xataka hemos hecho este mapa definitivo del eclipse. En él vas a poder ver la franja de totalidad, así como el área peninsular por la que va a pasar. También tienes el mapa oficial del eclipse en el que puedes igualmente puedes encontrar información, aunque toda ella está también en el mapa que hemos hecho nosotros.

Cómo proteger tus ojos del eclipse

Es muy importante protegerse correctamente los ojos si vas a mirar hacia el sol durante el eclipse si no quieres acabar con los ojos doloridos o con alguna lesión ocular seria. Lo más importante es buscar unas gafas homologadas que tengan la inscripción EN ISO 12312-2:2015. Además, si las compras en la Unión Europea, también debe estar visible el marcado CE.

Vamos, que nada de comprar gafas a la primera persona que te dice que son para el eclipse. Es importante mirar la homologación para saber que te van a proteger correctamente. Si tiene la homologación todo estará bien, pero ante las dudas, comprarlas en planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas te garantizará que sean fiables.

También es vital vigilar que no estén rotas o deterioradas. Mira que el filtro no esté rayado, suelto o doblado, y también que no haya unas zonas más claras que otras. Ante cualquier signo de deterioro en la zona que cubre los ojos, lo mejor es no arriesgarse y buscar otras gafas.

Y no, las gafas de sol no sirven, las gafas que usas el resto del año para proteger tus ojos de radiaciones solares no te protege de las directas que se dan en las condiciones de un eclipse. Las gafas de sol únicamente cumplen sus propios criterios de seguridad para protegernos de la luz dispersa, pero no de mirar directamente al astro rey. De hecho, no bloquean tanta radiación UV como las gafas de eclipse, pero sí lo suficiente para no tener que entrecerrar los ojos, lo que hace que los expongas más, usarlas sea incluso más peligroso.

Aquí, recuerda que no importa si el 99% del sol está cubierto, aunque sólo un 1% del sol sea visible debes usar las gafas homologadas. Esa cierta oscuridad que se produce durante el evento no te protege, sino que te hace más vulnerable. Por eso, repito, comprueba siempre que tus gafas están bien homologadas para disfrutar del eclipse de forma segura.

Cómo proteger tu móvil si vas a sacar fotos

Claro que muchos vamos a querer sacar fotos del eclipse. Pero en una situación tan compleja como este fenómeno, hacerlo también puede poner en riesgo nuestro dispositivo. Eso sí, partamos de la base de que no deberíamos hacerlo, la mayoría de los expertos recomiendan no hacerlo ni con un móvil ni con una cámara profesional.

Más allá del hecho de que lo recomendable es disfrutar del evento en primera persona en vez de distraerte sacando fotos, un eclipse solar también puede dañar tu móvil. Los sensores de imagen de tu cámara pueden dañarse seriamente sacando fotos de un eclipse, al no estar adaptados para la iluminación que reciben al posarse directamente en el Sol en un momento de más iluminación, especialmente si se hace durante mucho tiempo.

Para proteger la cámara de tu móvil, existen filtros específicos que son muy buena opción. Estos filtros pueden costar 30 euros o más, pero te asegurarás de que sacar una foto o un vídeo del eclipse no acabe con la cámara de tu dispositivo.

Otra opción es poner directamente unas gafas homologadas delante del objetivo. Incluso se puede cortar una de las dos lentes de unas gafas y pegarla delante del objetivo. Pero claro, esto supondrá que no podrás ver el eclipse por tu cuenta, o tener que gastar igualmente en otro par de gafas. Además, el resultado no es tan bueno como un filtro específico.

Y si vas a ponerte a sacar foto, recuerda que la NAS recomienda usar una apertura fija de f/8 a f/16 y probar velocidades de obturación entre 1/1000 y 1/4 de segundo para encontrar el ajuste óptimo. Eso sería para las fases parciales del eclipse. Durante la totalidad aconsejan usar una apertura fija y un rango de exposiciones que va de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo, aunque ya se podrá eliminar el filtro de la cámara para ver la corona solar, aunque no quitarte las gafas de los ojos.

Por último, recuerda que si vas a mirar el eclipse desde la lente de una cámara profesional, prismáticos y telescopios, tus ojos también pueden acabar dañándose. Por eso es importante usar filtros adecuados para las lentes.

Otros consejos a tener en cuenta

Más allá de lo que ya te hemos dicho, también te recomiendo tener aplicaciones meteorológicas para saber si el cielo está cubierto en la zona donde tienes pensado ver el eclipse, y por si tuvieras que desplazarte a otra. También te recomiendo una brújula o aplicación de constelaciones para saber dónde se pondrá el sol.

Además de esto, intenta tener mapas descargados para usarlos sin conexión en Google Maps o la aplicación que uses, porque si hay mucha gente en el área donde estás debido al eclipse, quizá podría haber algún problema de conectividad. Para evitar que la batería se baje, intenta no hacer emisiones en directo ni subir reels inmediatamente cuando lo grabes.

Pero lo más importante, el mayor de los consejos es que no te obsesiones con sacar fotos o vídeos. Concéntrate en disfrutar del evento con tus propios ojos bien protegidos, vivirlo en primera persona. Solo va a durar unos segundos, o sea que concéntrate en eso.

Quizás, para evitar perderte algo, también te diría que lleves un trípode para el móvil y lo dejes colocado antes de que llegue la totalidad del eclipse. Cuando esté ya oscureciéndose el cielo deja todo bien enfocado, así luego solo tienes que pulsar un botón mientras no apartas la vista.

En Xataka Basics | Eclipses solares visibles en España: estas son las tres citas astronómicas de 2026, 2027 y 2028