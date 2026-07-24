Esta es la forma más económica de tener Movistar Plus: sin permanencia y te ahorras dos meses de suscripción

Nos estamos acercando peligrosamente a agosto, mes donde empiezan varias competiciones deportivas importantes como LaLiga. Como el año pasado, Movistar Plus vuelve a ser un lugar donde ver un partido de esta cada jornada, al igual que ocurre con la Champions League. ¿Cuál es la forma más económica de suscribirnos? La tarifa anual, sin duda: sale por 99,90 euros. Te contamos más sobre ella.

Suscripción anual a Movistar Plus Hoy en Movistar Plus — 99,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fútbol y un catálogo de pelis y series enorme

Vayamos por partes. Movistar Plus tiene activa ahora mismo su promo estrella: tres meses de suscripción a mitad de precio. La misma, disponible para nuevas altas y antiguos miembros sin suscripción activa, es ideal para probar la plataforma. Ahora bien, si hacemos números, la forma más económica de tener Movistar Plus a la larga es su plan anual. La razón es muy sencilla: con este, nos ahorraremos dos meses. Es decir, pagaremos 99,90 euros por un año.

Si elegimos esta modalidad, tendremos 12 meses del Plan Libre con cine, series y deportes. Con este, podremos ver un partido de cada jornada de LaLiga, con encuentros como el Atlético de Madrid-Málaga, el Elche-Barcelona o el Real Madrid-Málaga. Además, también LaLiga Hypermotion al completo o partidos como la Community Shield entre Arsenal y Manchester City (16 de agosto).

¿Y qué hay de las pelis y las series? Pues hay mucho que ver. El próximo mes de septiembre llega 'La bola negra', película que se suma a otras como 'El agente secreto' o 'Una batalla tras otra', así como a otras que llegarán próximamente como '28 años después: el templo de los huesos'. Y eso sin contar series de muchos quilates como 'Se tiene que morir mucha gente' u 'Outlander'.

A todo esto hay que añadirle varias cosas. La primera es que Movistar Plus permite compartir la cuenta con un amigo o familiar, incluso si este no se encuentra en el mismo domicilio. La otra es que puedes descargar lo que quieras para verlo sin conexión, ideal si tienes pensado viajar. Todo ello hace que sea una opción top si buscas una plataforma de streaming para ver un poco de todo. Y si la quieres ahorrando al máximo, entonces merece la pena el plan anual.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Movistar Plus

En Xataka | Movistar Plus activa su Plan Gratuito con programas completos y mucho contenido, seas del operador que seas

En Xataka | Qué tele comprar por menos de 500 euros en 2026: lo básico que exigir y lo más prescindible