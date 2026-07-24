El vídeo-selfi tiene un gran problema: si te roban la contraseña, la cambias. Si te roban la cara, no tienes otra

Google lanzó ayer una nueva forma de recuperar el acceso a tu cuenta cuando pierdes tu móvil o tu ordenador. Basta grabar un vídeo-selfi girando la cabeza en varias direcciones, para luego enviarlo a los servidores de Google y poder usarlo como verificación biométrica si quieres recuperar ese acceso perdido. Lo interesante en realidad no es este lanzamiento, porque Google es tan solo la última gran tecnológica en sumarse a la tendencia. Y esa tendencia, aunque interesante por un lado, es muy, muy inquietante por otro.

Google y tu cara como método para recuperar tu cuenta. En el anuncio de Google sus responsables explican el sistema para escanear y enviar ese vídeo-selfi a sus servidores, y cómo este sistema permitirá a los usuarios recuperar su cuenta en caso de perder acceso a ella.

Privacidad y seguridad por bandera. En Google prometen que mantendrán esa información cifrada y uno la usarán para otros propósitos a menos que lo permitas activamente. La opción puede también servir para que inicies sesión en tu cuenta (como Microsoft lleva años haciendo con su tecnología Windows Hello), pero no podrá ser usada en cuentas de Workspace, y tampoco en cuentas infantiles o en cuentas que formen parte del Advanced Protection Program de Google, dirigido a periodistas, activistas o empresarios con información especialmente sensible.

Meta ya lo probó y tuvo que abandonarlo... Facebook tuvo un sistema de reconocimiento facial —el que sugería etiquetas de personas en fotos— y lo cerró en 2021 borrando más de mil millones de caras tras la presión de reguladores y organizaciones defensoras de la privacidad.

... para recuperarlo de nuevo. En octubre de 2024 resucitaron la tecnología, esta vez para recuperar cuentas de Facebook e Instagram que hubieran sido hackeadas. En diciembre de 2025 ya lo habían convertido en el método de recuperación estándar, y Meta asegura que ha mejorado en más de un 30% la tasa de recuperación de cuentas hackeadas en EEUU y Canadá.

Un caballo de Troya llamado "verificación de edad". Si la recuperación de cuentas es una puerta de entrada para ceder nuestra "cara", la otra, mucho más extendida, es la de proteger a los menores. Esa excusa ha servido para impulsar el reconocimiento facial como medida de verificación. En julio de 2025, Roblox empezó a pedir un vídeo-selfi a los adolescentes de 13 a 17 años que quisieran desbloquear el chat sin filtros con su círculo de "amigos de confianza". El sistema, gestionado por la empresa Persona, estima la edad según los rasgos faciales, y si no está seguro pide una identificación oficial.

Discord y su accidentado sistema. En febrero de 2026, la empresa anunció que sus más de 200 millones de usuarios mensuales tendrían que verificar su edad con un escaneo facial o un documento oficial. El anuncio llegó pocos meses después de subrir un hackeo que expuso unas 70.000 identificaciones de usuarios, lo que generó mucho escepticismo y críticas notables a la inciativa. Discord tuvo que retrasar el despliegue de la medida hasta la segunda mitad de 2026, y poco después un usuario compartió una forma de engañar al sistema con un avatar 3D controlado con un mando de la Xbox o la PlayStation.

TikTok, en el punto de mira. La plataforma combina la estimación con un sistema de comportamiento y actividad (vídeos vistos, patrones de uso) y otro de verificación por selfie o documento oficial cuando el sistema sospecha que un usuario autodeclarado adulto en realidad no lo es. Desde 2021 lleva varias demandas como la que se produjo recientemente en Florida porque según la acusación, TikTok modificaba deliberadamente su clasificación de edad para esquivar los controles parentales. Los vetos que por ejemplo Australia impuso a los menores para entrar en redes sociales también han impulsado esos esfuerzos, que TikTok se apresuró a implementar.

Intermediarios con riesgo. En sitios porno franceses como Xvideos, el proveedor de verificación AgeGO (una empresa española con sede en Barcelona) ofrece verificar la edad con un selfie en directo. Una investigación de AI Forensics descubrió que esos datos se enviaban directamente a Amazon Rekognition, el servicio de reconocimiento facial de AWS, junto con a IP del usuario y el dato de que estaba accediendo a una web para adultos. Es un ejemplo claro de cómo un dato biométrico que teóricamente sirve para verificar tu edad acaba sirviendo para crear perfiles de usuario que pueden violar tu privacidad.

Lo que cambia frente a una contraseña filtrada. Si te roban tu contraseña, la puedes cambiar. Pero si se filtra tu escaneo facial, generada a partir del vídeo-selfi con varios ángulos, expresiones o iluminación, no puedes cambiarte la cara. Esa es la diferencia fundamental entre el "algo que sabes" y el "algo que eres", y explica por qué reguladores y activistas de la privacidad tienen muy claro que los datos biométricos representan una categoría de datos con una sensibilidad muy distinta a la de cualquier otro dato personal.

Interesante y sobre todo muy inquietante. Cada una de estas empresas insiste en que esos vídeo-selfis que permiten hacer a los usuarios se usan solo para el propósito adecuado —recuperar una cuenta, verificar la edad—, pero lo cierto es que la opción, aunque interesante, es inquietante. Aunque plantee una alternativa válida e incluso muy llamativa para recuperar una cuenta, los riesgos que impone esa identificación biométrica son enormes. Los escándalos de privacidad que plantea este tipo de sistema ya empiezan a aparecer —que se lo digan a Meta y sus gafas inteligentes—. A todo ello se suma la amenaza de los deepfakes que la UE intentará mitigar con su Ley de la IA.

Imagen | Taan Huyn

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