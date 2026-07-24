Mientras Almería se derrite a 40º C, en Asturias no pasan de 27º C: la gran divergencia meteorológica de España este verano

La actual ola de calor, la tercera del verano, se ha cebado especialmente con el sudeste español, aunque también está azotando el resto del sur, el este y el centro peninsular, así como las Islas Baleares. En cambio, en el norte, donde sí que sufrieron los efectos de las dos anteriores olas de calor, se han librado de esta. En Asturias, por ejemplo, el mercurio ha estado subiendo hasta unos 24-27ºC, bastante frescos, en comparación con los más de 40ºC que están sufriendo en muchos lugares del sur y el este peninsular.

Eso no significa que este verano no esté siendo inusualmente caluroso en el norte, como en el resto del país. No obstante, al menos en lo que respecta a esta ola de calor, está siendo mucho más llevadera para ellos. En estos momentos, todos los que vivimos en las zonas rojas del mapa estamos pensando lo mismo sobre los asturianos. ¡Qué suertudos! Pero en realidad no es suerte, sino meteorología.

¿Por qué se libra el norte de la ola de calor?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la actual ola de calor se debe a “un patrón de bloqueo, conformado por una DANA estacionaria al noroeste de la península ibérica, unido a la presencia de un alta en niveles medios sobre el norte de África”. Todo esto “está dando lugar a la intrusión de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre el sureste peninsular y Baleares”, que poco a poco se ha ido extendiendo por buena parte del resto del territorio español. Pero no tanto por el norte.

Lo mencionado por la AEMET, junto a “la insolación propia de esta época del año y la subsidencia generalizada” es lo que ha provocado este aumento de las temperaturas. Hasta aquí todo bien. ¿Pero qué pasa en el norte?

Para empezar, hemos visto que todo empieza con una DANA en el noroeste. La zona que se está librando del calor. Este fenómeno meteorológico se debe a una zona de baja presión, que gira en sentido antihorario en el hemisferio norte. Esto, en la zona de la DANA, causa una inestabilidad atmosférica marcada por chubascos, tormentas y temperaturas más frescas.

Por otro lado, tenemos el anticiclón procedente de África. Es una zona de altas presiones, cuyo efecto es totalmente contrario: aire muy cálido y seco. ¿Y qué pasa cuando ambas se juntan? A grandes rasgos, el propio giro de la DANA empuja el aire caliente africano hacia sureste, de modo que el noroeste se libra de su llegada. Dicho de forma muy resumida, la DANA es como una especie de muro protector, que empuja el calor en todas las direcciones contrarias.

¿Por qué las otras dos olas de calor sí afectaron al noroeste?

Las dos primeras olas de calor del verano fueron muy parecidas a esta. Teníamos un bloqueo causado por una DANA, y aire caliente procedente de África. Sin embargo, hubo una gran diferencia: la DANA tuvo lugar al oeste, no al noroeste. Cuando esto ocurre, está más bien en el océano Atlántico, no directamente sobre la zona de Galicia. El bloqueo se produce en el mar y el aire caliente sí que puede extenderse por toda la península. Por eso, en ese caso sí que hubo temperaturas inusualmente elevadas en estos puntos de España que ahora se están librando.

Las zonas que no se libran

Las comunidades autónomas en alerta por esta tercera ola de calor del verano son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Galicia, Cantabria, Asturias y otros puntos del norte, en cambio, tienen temperaturas típicas del verano, pero no están sufriendo la sofocante ola de calor que está elevando el mercurio a niveles peligrosísimos. Incluso en el oeste se han librado esta vez. Aun así, será mejor que no guarden los ventiladores que muchos se compraron por primera vez hace apenas un mes. Este verano viene fuerte.

Imágenes | AEMET

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