Mejores ventiladores de techo (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Los ventiladores de techo son una alternativa económica a los equipos de aire acondicionado, ya que, aunque no enfrían el aire, sí que son capaces de generar una agradable sensación de frescor. Además, no resecan tanto la garganta, sirven para áreas moderadamente grandes y tienen un consumo energético considerablemente menor.

Eso sí, ante la enorme oferta disponible en el mercado, no siempre resulta fácil elegir el mejor. En Xataka, queremos ayudarte a encontrar el que mejor se adapta a ti. Por eso, te hemos preparado esta guía. De momento, te anticipamos que nos quedamos con el ventilador Dreo.

Dreo ventilador techo inteligente de 132 cm con luz LED regulable, 12 velocidades, 3 modos, temporizador de 12h, motor DC silencioso, control por control remoto/APP/Alexa, blanco para interiores Hoy en Amazon — 159,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El ventilador inteligente de la marca Dreo tiene como principales puntos fuertes su conectividad inalámbrica, gracias a la cual se puede controlar con la voz (a través de Alexa) y con el móvil, y el hecho de que permite elegir entre 12 velocidades.

Dado el gran tamaño de sus cinco aspas y que cuenta con luz LED regulable, es ideal para el salón. Además, viene con mando a distancia y cuenta con función temporizador de hasta 12 horas. Y, como cuenta con un motor DC, es muy silencioso.

Está disponible en tres combinaciones de colores, por lo que se adapta a una gran variedad de estilos de decoración.

Eso sí, no es especialmente barato, ya que su precio supera los 150 euros.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Ventilador Dreo Si quieres un ventilador inteligente de gran calidad y con unas buenas prestaciones que se pueda controlar con el móvil o con la voz. Cuenta con funciones inteligentes. Su precio se dispara hasta casi 160 euros. 159,99 € Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Si buscas un ventilador versátil y equilibrado, y con un buen precio. Su buena relación calidad-precio. No dispone de conectividad inalámbrica. 69 € Ventilador LEDUNI Si buscas un ventilador barato con luz LED y con aspas retráctiles. Tiene prácticamente todo lo que le puedes pedir a un ventilador de techo actualmente. No es excesivamente potente. 65 € Cecotec EnergySilence Aero 5600 Classic Si quieres un ventilador con un diseño más clásico. Presenta un elegante diseño minimalista y tiene una gran capacidad para remover el aire. No es el modelo más barato de nuestra selección. 99,99 € CREATE Windcalm S Si quieres un ventilador sin luz y con aspas fijas. Es muy silencioso. No se puede controlar con el móvil. 75,95 € EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected Si buscas un ventilador de techo apto para exteriores. Tiene una potencia de 40 W, protección IP44 y cuenta con conectividad Wi-Fi. Las aspas transparentes no son para todos los gustos.

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Por qué destacan

En general, los ventiladores de techo no son equipos muy complicados. Aun así, te conviene conocer sus principales características si quieres acertar con el modelo que más te conviene. A continuación, te las resumimos.

Área a ventilar. Al igual que ocurre con los equipos de aire acondicionado portátil o con los climatizadores evaporativos, no necesitas el mismo ventilador para dar servicio a un salón que a un dormitorio. En general, cuanto mayor sea la habitación, necesitarás un ventilador con las aspas más grandes (mayor diámetro) y más aspas. El objetivo, en última instancia, es mover más aire.

En todo caso, es importante aclarar que es tan malo quedarse corto como pasarse de largo. Un ventilador con aspas demasiado grandes puede producir una brisa que acabe siendo molesta, una cuestión que puede tener una gran incidencia, especialmente si quieres el ventilador para el dormitorio para refrescar el ambiente mientras duermes.

Para ventiladores de uso doméstico, el consenso de los expertos se puede resumir en las siguientes orientaciones aproximadas (los valores varían ligeramente dependiendo de la fuente) en cuanto a la relación entre el área de la habitación y el diámetro de las aspas.

Área a ventilar Diámetro cubierto por las aspas Hasta 13 metros cuadrados 112 cm Entre 13 y 20 metros cuadrados Entre 112 y 132 cm Entre 20 y 40 metros cuadrados Entre 132 y 152 cm Más de 40 metros cuadrados Más de 152 cm

De igual modo, también es importante el número de aspas del ventilador.

Tipo de motor. Aunque aún es posible encontrar ventiladores, por así decirlo, veteranos y/o más básicos con motores de corriente alterna (AC), lo recomendable es apostar por motores de corriente continua (DC), ya que son más eficientes, consumen menos y son más silenciosos. Además, su vida útil es superior.

Con aspas, sin aspas, retráctiles. En los clásicos modelos con aspas, la cantidad de aire que mueven depende del tamaño y de la inclinación de las aspas, y de su velocidad de giro.

Los que no tienen aspas generan las corrientes de aire con el giro de su propio cuerpo.

Los modelos retráctiles, cuando no están funcionando, presentan un diseño "estético" similar al de los modelos sin aspas, pero funcionan como los modelos con aspas. Eso sí, el tamaño de estas suele ser más pequeño.

Función reversible. Los ventiladores que tienen esta función permiten elegir hacia dónde se desplaza el aire, hacia abajo o hacia arriba. Por defecto, suelen hacerlo hacia abajo, en cuyo caso, si te pones justo debajo, puedes percibir cómo el aire te da directamente. Sin embargo, también es posible hacer que las aspas echen el aire para arriba, lo que puede resultar útil si no quieres sentir una brisa tan directa o para repartir mejor la calefacción en invierno.

Sistema de control. Las opciones más habituales son con cadena o interruptor, con mando a distancia, o a través del móvil o la voz. Los modelos más básicos requieren de un encendido manual, ya sea mediante el interruptor o una cadena que cuelga del ventilador.

De todos modos, actualmente la gran mayoría de los modelos ya vienen con un mando a distancia con el que es posible controlarlos sin tener que desplazarse (además de activar otras funciones como la programación o temporizador).

Los más modernos, además, integran conectividad inalámbrica, lo que facilita controlarlos con el móvil o mediante asistentes de voz, como Alexa.

Otras opciones a considerar

Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible. El Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible es un ventilador de techo muy equilibrado y que ofrece una muy buena relación calidad-precio. Es un ventilador con aspas retráctiles, con luz regulable con tres tonos, con motor de DC de 40 W, con temporizador y con función verano/invierno.

Además, presenta un elegante diseño minimalista y viene con un práctico mando a distancia.

Dado que tiene una potencia de 40 W, que permite elegir entre seis velocidades de giro y que su funcionamiento es muy silencioso, es adecuado para estancias con dimensiones de hasta 13 metros cuadrados.

Por tanto, salvo conectividad inalámbrica para controlarlo con el móvil o la voz, tiene prácticamente todo lo que se le puede pedir a un ventilador de techo.

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Ventilador LEDUNI. Si buscas un ventilador barato que cuente con luz LED (con tres temperaturas de luz) y con aspas retráctiles, este modelo de LEDUNI es una excelente opción. Además, se puede controlar a través de un mando a distancia y con el móvil.

Dispone de seis velocidades y de función invierno, es bastante silencioso y su motor es de corriente continua.

Eso sí, con solo 30 W de potencia (más 36 W para la luz LED), lo cierto es que no es un ventilador especialmente potente.

LEDUNI Ventilador de techo con luz con mando 4 aspas, Motor DC 30W + 36w Luz LED,temporizador, 6 velocidades, aspas retráctiles, 3 temperaturas de luz, función verano-invierno Silencioso (Blanco, 50CM) Hoy en Amazon — 65,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec Energysilence Aero 5600 Classic. Si quieres un ventilador grande con un diseño clásico, este modelo de Cecotec es una muy buena alternativa al ventilador que te recomendamos.

Cuenta con luz LED de 18 W, con un motor DC, con tres aspas de gran tamaño que confieren al ventilador un diámetro de 1,32 metros, lo que lo hace adecuado para salones de incluso más de 20 metros cuadrados, y con función invierno. Además, se puede programar y dispone de seis velocidades.

Eso sí, no es para nada barato, ya que cuesta prácticamente 100 euros.

Cecotec Ventilador de Techo con Luz LED Energysilence Aero 5600 Classic Steel.40W.Motor DC, Diámetro 132cm, 3 Aspas, LED 18W, Temporizador, 6 Velocidades, Mando a Distancia, Función Verano/Invierno Hoy en Amazon — 99,99 € AliExpress — 109,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Create Windcalm S. Otro ventilador de aspas fijas (si bien su tamaño es inferior al del modelo anterior) muy interesante es el Create Windcalm S. Es un modelo muy silencioso (con motor DC), también con seis velocidades y con función invierno. También dispone de mando a distancia y de función temporizador.

Lo que lo diferencia principalmente de los anteriores es que no viene con luz integrada.

Por lo demás, tan solo queda resaltar que está disponible en tres colores diferentes.

CREATE / WINDCALM S/Ventilador de techo ABS blanco con mando / 40W, Silencioso, Ø112 cm, 6 velocidades, temporizador, función verano-invierno Hoy en Amazon — 75,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected. Si lo que quieres es un ventilador para exteriores, el EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected es una muy buena opción, ya que cuenta con protección IP44. Además, con 40 W de potencia y unas aspas que cubren un diámetro de 132 cm, es también una excelente opción para el salón siempre que este no supere los 40 metros cuadrados.

Por lo demás, cuenta con todo lo que se le puede pedir a un ventilador de techo, es decir, motor DC, funcionamiento silencioso, mando a distancia y conectividad Wi-Fi.

Está disponible en una versión con luz integrada y en una versión sin luz, y, eso sí, cuenta con aspas transparentes, por lo que es posible que no encaje con todo tipo de decoraciones.

Cecotec Ventilador de Techo EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected, Motor DC 40W, Diámetro 132 cm, Bajo consumo, Wifi, Mando, Exteriores, Temporizador, Verano e invierno, Silencioso Hoy en Amazon — 89,00 € PcComponentes — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Configuraciones y extras

Además de las principales características que te hemos mencionado anteriormente, te conviene tener en cuenta algunos aspectos más a la hora de elegir qué ventilador de techo adquirir. Son las siguientes:

Con o sin luz. Los ventiladores con luz son especialmente interesantes, ya que su ubicación perfecta suele estar en la parte central de la sala, sustituyendo a la lámpara. Son, por tanto, una excelente opción para el salón, el dormitorio o incluso la terraza.

Los ventiladores sin luz son más sencillos y generalmente más económicos, por lo que son buena alternativa para ubicaciones que ya dispongan de una buena iluminación.

Si te decides por un modelo con luz, puedes optar por los que cuentan con un casquillo para bombilla o por los que vienen con luz LED integrada. Esta última opción ofrece ventajas como un menor consumo y la posibilidad de disponer de diferentes opciones de iluminación (como regulación de intensidad, brillo, color).

Aplicación móvil. Los modelos con conectividad inalámbrica suelen contar con una aplicación móvil del fabricante o son compatibles con aplicaciones de terceros como Google Home, Apple Home o Smart Life, entre otras. Si quieres integrar todos los dispositivos electrónicos de tu hogar en una misma app, te conviene asegurarte de que sea compatible con la que usas.

Instalación. Si bien lo ideal es que contrates a un especialista para instalar el ventilador, si quieres hacerlo tú mismo, te conviene comprobar cómo es el sistema de instalación del ventilador que vayas a comprar.

Para empezar, por cuestiones de seguridad, rendimiento y eficiencia, es importante que elijas adecuadamente la ubicación. También tienes que asegurarte de que cuentas con las herramientas necesarias.

Además, tienes que tener en cuenta que, generalmente, no se pueden instalar en techos de pladur o falsos techos.

Para exteriores o interiores. Si lo que quieres es un ventilador para instalarlo en una terraza o en un balcón, te conviene asegurarte de que sea resistente al polvo y a salpicaduras. Para ello, debe contar con como mínimo certificación IP44. Además, debería estar fabricado con materiales inoxidables como como acero o plástico ABS.

Preguntas frecuentes sobre el mejor ventilador de techo

¿Cuánto enfrían los ventiladores de techo?

Realmente, los ventiladores no enfrían el aire; lo que hacen es simplemente moverlo. La sensación de frescos que sentimos es debida a la brisa generada por el ventilador. Esta sensación de frescor puede ser equivalente a una disminución de temperatura de 4 °C.

¿En qué consiste la función invierno de los ventiladores de techo?

La función invierno de un ventilador es la que permite que las aspas del ventilador giren en el sentido contrario para forzar la recirculación del aire caliente atrapado en el techo y generar así un ligero incremento de la temperatura en la parte inferior de la habitación.

Hay que recordar que el aire caliente tiende a subir; por eso, cuando encendemos la calefacción, según se va calentando el aire, este tiende a subir. De ahí que, si lo hacemos bajar, la sensación térmica que experimentaremos será mayor.

¿Qué significa que el motor del ventilador sea DC?

Que un motor sea DC quiere decir que es de corriente continua. En los últimos años, este tipo de motores se ha ido introduciendo en los ventiladores de techo hasta el punto de convertirse en los más populares, ya que son más eficientes energéticamente y más silenciosos.

¿A qué altura hay que colocar un ventilador de techo?

Por cuestiones de seguridad, se considera que la altura mínima debería ser en torno a los 2,3 y los 2,4 metros, por lo tanto, la altura mínima del techo debería ser del orden de 2,6 metros.

¿Se puede conectar un ventilador DC directamente a la corriente?

Sí, los ventiladores con motores DC llevan integrado un transformador interno de corriente AC (la de la toma de la corriente de tu casa) a corriente DC (la que utiliza el ventilador), por lo que es posible conectar el ventilador directamente a la toma de corriente.

Recomendación final

Una excelente solución para hacer frente al calor del verano en España son los ventiladores de techo. Si estás buscando uno, en esta guía, hemos incluido una variada selección de los mejores modelos disponibles actualmente en el mercado. Nuestra primera propuesta es el ventilador Dreo. Un modelo ideal para el salón gracias al gran tamaño de sus cinco aspas.

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Además, cuenta con conectividad inalámbrica, por lo que se puede controlar con la voz y con el móvil, y permite elegir entre 12 velocidades.

Nuestra primera alternativa es el Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible es un modelo muy equilibrado y versátil, pero aun así es posible que tampoco sea el ventilador que estás buscando.

Si necesitas un ventilador de techo para exteriores, una buena alternativa es el EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected, otro modelo que destaca por su gran versatilidad y por contar con protección IP44.

Si simplemente quieres un ventilador con luz y aspas fijas, el CREATE Windcalm S te ofrece eso y además te asegura un funcionamiento silencioso.

En el caso de que busques un modelo con un diseño más clásico, el Cecotec EnergySilence Aero 5600 Classic es nuestra propuesta.

Y, si lo que necesitas es un ventilador económico, con aspas retráctiles y luz, entonces te puede interesar el ventilador LEDUNI.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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