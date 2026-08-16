El invento del verano lo acaba de presentar Xiaomi: fabrica cubitos de hielo con diseño de bala en 6 minutos, ocupa poco y cuesta menos aún

¿Cuántos dispositivos tiene Xiaomi? Lo cierto es que el catálogo, sobre todo en China, es enorme y la marca cada cierto tiempo nos sorprende con algún nuevo aparato. Esta vez lo ha hecho con la presentación de su máquina para fabricar cubitos de hielo con forma de bala.

De momento no hay planes para su llegada a occidente, por lo que si buscas una alternativa que puedas comprar ya mismo, en Amazon tenemos la Euhomy que, por 94,99 euros, tiene unas características parecidas, sobre todo en la forma de los cubitos y en el tiempo que tarda en fabricarlos. Además, es la máquina para hacer hielo más vendida de la tienda.

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Un dispositivo de lo más práctico para sobrellevar el calor del verano

Sin duda alguna, se trata de un curioso dispositivo de la marca Xiaomi que llega en un buen momento de verano. Además, no solo es un dispositivo más para ampliar su catálogo de productos, es que tiene buenas especificaciones.

Por un lado, el dispositivo de Xiaomi permite fabricar hielo con dos tamaños, lo cual resulta especialmente útil para que podamos utilizarlo en diferentes vasos. Tiene una capacidad de ocho cubitos por molde y es capaz de hacer entre 64 y 80 cubitos por cada tirada. Además, tarda entre seis y ocho minutos en hacer el hielo.

Una de las características más atractivas es que permite programar el inicio de fabricación de hielo, lo que significa que podemos configurarlo para que lo haga para dentro de tres, cinco u ocho horas. También cuenta con indicadores LED para que sepamos en todo momento si hay que rellenar el depósito de agua o si tenemos seleccionado alguno de los dos modos de funcionamiento (hielo estándar o hielo rápido).

Para rematar, cabe mencionar que el dispositivo tiene un peso de 6,1 kg y sus dimensiones son compactas. También incorpora un sistema de autolimpieza y cuenta con un sistema de drenaje lateral.

La máquina para hacer hielo de Xiaomi llegará la semana que viene a China a un precio de 359 yuanes (46 euros al cambio). De momento no sabemos si lo veremos en Occidente, pero teniendo en cuenta que muchos de los dispositivos de Xiaomi acaban llegando, no sería nada descabellado.

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