China se hizo famosa por sus jornadas laborales eternas. La solución ha sido echar a la calle a los empleados a su hora

La reducción de la jornada laboral parece ser un camino de no retorno que muchos países se han propuesto transitar. Algunos, como Grecia, no lo hacen con paso decidido. En cambio, otros cuya abnegación con el trabajo parecía inamovible, están sorprendiendo al mundo con medidas de reducción de jornada. China es uno de esos países que, inesperadamente, se ha propuesto recortar su jornada laboral.

La cultura laboral 996. Mientras que en buena parte de occidente la jornada laboral de ocho horas ya comienza a verse como un vestigio del siglo pasado y se lucha por la reducción de jornada, en China todavía continua muy vigente la cultura 996: trabajar de nueve de la mañana a las nueve de la noche y seis días por semana.

Tal y como cuentan en Ethic, ese ritmo de trabajo está llevando al extremo a la sociedad China, tirando por los suelos la tasa de natalidad en un país que durante años ha pecado de justo lo contrario. Las autoridades chinas llevan años intentando eliminar la cultura del 996 del ámbito laboral, pero sin demasiado éxito. Por ley, la jornada laboral en China es de un máximo de 4o horas más tres horas extra. En cambio, los datos apuntan a que, de promedio, en junio de 2026 la jornada semanal real era de 48,2 horas.

DJI se lo ha propuesto en serio. De acuerdo con lo publicado por SCMP, el fabricante chino de drones DJI está aplicando una medida de control de jornada laboral de lo más expeditivo. Cuando el reloj marca las nueve de la noche en punto, un escuadrón de encargados de recursos humanos recorre las oficinas centrales de la marca en Shenzhen.

Su misión es asegurarse de que todos los empleados sin excepción dejen sus puestos de trabajo y se marchen a casa como si de un simulacro de incendio se tratara. En lugar de evacuar el edificio por seguridad, los empleados son "invitados" a abandonar sus cubículos para cumplir con una nueva regla: nadie puede quedarse trabajando más allá de su jornada.

La culpa es de "neijuan". No, neijuan no es el nombre del responsable de recursos humanos de la empresa. El término podría traducirse a algo como "involución" y, como explican en SCMP, hace referencia a la necesidad de reducir el exceso de competencia en determinados ámbitos de la economía. El Gobierno chino lo ha convertido en uno de los ejes centrales de su agenda económica.

La medida viene impuesta como una nueva política económica de China en la que se pretende reducir el exceso de competencia que hace que, las empresas de determinados sectores como el tecnológico o las energías renovables, inviertan una cantidad innecesaria de recursos sin obtener una mejora en su rentabilidad o en su I+D a cambio. Por lo tanto, implica agotar a las plantillas sin que se registre un avance significativo generando una competencia ineficiente.

Es algo inédito en China. Hasta hace poco, era común ver las oficinas de DJI iluminadas hasta altas horas de la madrugada con empleados que alargaban sus jornadas hasta el infinito.

Ahora, la imagen es muy diferente y ha impactado a muchos que se han volcado a comentarlo en las redes sociales. El medio asiático destacaba la publicación de un trabajador sorprendido por la medida que comentaba "fue la primera vez que me echaron de la oficina".

Otros gigantes tecnológicos se están sumando. Aunque la cultura de trabajo 996 cuenta con el respaldo de destacados nombres de la industria tecnológica China como Jack Ma, cada vez más empresas internacionales como Haier o Midea se están sumando al llamamiento del Gobierno chino de limitar las jornadas de sus empleados y reducir el número de horas extra "excesivas".

Según fuentes de SCMP, Haier habría ordenado a todo el personal de su sede central que respete los descansos de dos días del fin de semana, mientras que Midea ha comenzado a exigir que los trabajadores fichen su salida a las 18:20, en lugar de las 21 horas.





Una versión de este artículo se publicó en Marzo de 2025.

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Imagen | Unsplash (blue sky)