Con la natalidad de Japón en caída libre, Tokio juega una nueva carta: la semana laboral de cuatro días

La estricta cultura laboral de Japón está a punto de arruinar el futuro del país impidiendo implantar los cambios necesarios para incentivar la natalidad y paliar la escasez de mano de obra en unas plantillas cada vez más envejecidas. Una de las últimas iniciativas para intentar revertirlo: la semana laboral de cuatro días para cuidar a los hijos que acaba de proponer el Gobierno Metropolitano de Tokio.

La revolución laboral llega a Tokio. El Gobierno Metropolitano de Tokio ha tomado la iniciativa para afrontar la necesidad urgente de modernizar las condiciones laborales en Japón, un país que enfrenta desafíos demográficos y una escasez de mano de obra alarmante.

Según publicaba The Japan Times, Yuriko Koike, gobernadora del Gobierno Metropolitano de Tokio, está dando un paso adelante en la reforma del modelo de trabajo. Se ha anunciado la implementación de una semana laboral de cuatro días para sus empleados gubernamentales a partir de abril de 2025. Su objetivo: mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente para las mujeres, atrayendo nuevo talento a la Administración.

Incentivar la natalidad desde la flexibilidad horaria. La gobernadora Yuriko Koike enfatizó la importancia de los estilos de trabajo flexibles, especialmente para las mujeres, que debían elegir entre su carrera profesional o tener hijos.

En un país con una tasa de natalidad en caída libre y una población envejecida, perder a una parte importante de su población activa o sacrificar la oportunidad de sumar nacimientos por no poder conciliar maternidad y trabajo, parece no ser una opción. "Seguiremos revisando los estilos de trabajo para garantizar que las mujeres no tengan que sacrificar sus carreras debido a acontecimientos como el parto o la crianza de los hijos", afirmó Koike.

Más tiempo para cuidar a los hijos. El nuevo plan propuesto por el Gobierno de Tokio introducirá una "licencia parcial por cuidado de niños", que permitirá a los trabajadores reducir su jornada hasta dos horas al día de forma inmediata.

Además, el horario flexible actual, que ofrecía un día libre adicional cada cuatro semanas, será reformado para otorgar un día libre adicional por semana en abril de 2025. De ese modo, los empleados que cumplan con los requisitos de cuidado de los hijos hasta tres años (tradicionalmente mujeres), podrán disfrutar de una jornada de cuatro días laborales. "Empoderar a las mujeres, es un objetivo que ha quedado muy rezagado respecto del resto del mundo, ha sido un problema desde hace mucho tiempo en nuestro país", aseguraba la gobernadora de Tokio en la presentación de la propuesta.

La semana de cuatro días desde lo local. Las pruebas de la semana laboral de cuatro días impulsadas por el gobierno de Japón no tuvieron la aceptación esperada. En contraste, las políticas de reducción de jornada a nivel local y regional parecen tener mejor acogida.

Las prefecturas de Ibaraki y Chiba ya han implementado medidas similares este año, mientras que la de Miyagi planea extender su política de semana laboral reducida a todos sus empleados públicos para el año fiscal de 2026.

Políticas de apoyo a los niños y a su crianza. La urgencia de Japón para contrarrestar la caída en la tasa de natalidad ha tomado carácter de urgencia y se manifiesta en un extenso paquete de medidas económicas, sociales y laborales que ha puesto en marcha el Gobierno. Entre esas medidas se incluye la flexibilidad horaria, tanto para los padres como para las madres, de niños menores de tres años.

La gobernadora Yuriko Koike también destacó iniciativas adicionales, como la ampliación de plazas en guarderías para dar continuidad a los permisos para cuidar a niños de menos de tres años. Estas medidas buscan crear un entorno donde tanto hombres como mujeres puedan equilibrar sus vidas laborales y personales. "Superar esta situación es fundamental para construir un futuro más equitativo", declaró la gobernadora.

En Xataka | El envejecimiento de la población está haciendo que Japón tome una decisión inédita: dar la bienvenida a los nómadas digitales

Imagen | Unsplash (HONG FENG)