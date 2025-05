Ana quería automatizar su casa por completo: los relés están convirtiendo el plan en una guerra abierta

Instalar un relé parece fácil. Hasta que no lo es. En esta nueva entrega de ‘Domotizar o morir en el intento’, Ana Boria se enfrenta a uno de los pasos clave del hogar conectado: convertir interruptores tradicionales en dispositivos manejables desde el móvil. Parece un simple paso técnico, pero basta ver el vídeo para entender que las cosas no son tan sencillas.

“Relé nuevo, presuntamente bien instalado”, arranca Ana. Lo que sigue son pruebas, errores, escaleras y una aplicación que guarda los ajustes… si insistes lo suficiente. Porque a veces no basta con hacerlo bien: hay que darle a guardar “cinco veces” y pasar por varios menús para que los cambios se apliquen. Horas perdidas por un fallo de diseño que acabaría desesperando a cualquiera.

Mientras Ana lidia con la instalación, las opiniones de sus compañeros de trabajo están divididas. Mario lo tiene clarísimo: “Ana Boria, tú buscas en la RAE éxito y te sale su nombre”. Pero la jefa de Ana no está tan convencida: “Demasiado cabezona y persistente ha sido”.

Y, entre medias, Alex, su pareja, que entra en escena cuando las cosas se complican del todo. Hay una escena que lo resume todo: “Si hay llamas, me avisas”, dice justo después de hacer cambios en el cuadro eléctrico.

No faltan momentos surrealistas. Relés que no caben en los interruptores. “Cosos naranjitas” que parecían buena idea, pero ya no se pueden devolver (spoiler: los compraron hace muuucho). Intentos de meterlo todo como sea. Pruebas que se alargan más de la cuenta y acaban con frases como “me he ido cabreando”. Zancadillas autoimpuestas y una instalación que, a este ritmo, va para muchos más días de lo previsto.

¿Quedan relés por instalar? Sí. ¿Cuánto tarda en cada uno? Depende del día, del humor y de si la aplicación quiere colaborar. ¿Y la cerradura inteligente? ‘Domotizar o morir en el intento’ es un reflejo de lo que muchos de nosotros podríamos vivir si aspiramos a conseguir los mismos resultados que Ana. ¿Cómo va avanzando esta historia? Descúbrelo en nuestro vídeo.

Imágenes | Xataka

