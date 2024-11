El envejecimiento de la población está haciendo que Japón tome una decisión inédita: dar la bienvenida a los nómadas digitales

La baja natalidad y el envejecimiento de la población en Japón está causando problemas a la hora de afrontar el futuro del mercado laboral del país. En una decisión inédita hasta la fecha, el país nipón tomado la decisión de habilitar un visado de trabajo específico para nómadas digitales, siguiendo los pasos de otros países como España, Portugal, Bali o Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Seis meses para los nómadas digitales. Los requisitos que ha impuesto el ejecutivo japonés indica su intención de atraer al país a nómadas digitales altamente cualificados que ya trabajen de forma remota para empresas ubicadas en terceros países.

El nuevo visado de Actividades Designadas permite que los nómadas digitales y sus familias pueden experimentar la cultura japonesa mientras trabajan en remoto durante un máximo de seis meses. Algo que antes no permitían los visados culturales o la estancia turística de 90 días sin visado permitida para ciudadanos de la UE.

Condiciones para ser elegible. Japón ha mantenido un carácter muy proteccionista a la hora de conceder visados de trabajo, por lo que esta medida se recibe como una muestra de que el país explora nuevas vías para incentivar su economía de cara al futuro atrayendo a su territorio a profesionales extranjeros.

Pese a esta muestra de apertura, el gobierno ha impuesto unas estrictas condiciones de elegibilidad que deben cumplirse para obtener este visado:

Ser ciudadano de un país con corresponsabilidad fiscal que se indica en este listado, entre los que se encuentra España y los países de la UE.

Tener pasaporte con vigencia mínima de seis meses

Presentar la documentación acreditativa sobre la actividad que se va a desarrollar durante la estancia en Japón

Justificar unos ingresos mínimos de 62.000 dólares anuales (10 millones de yenes)

Contratar un seguro médico privado para toda la estancia

Acreditar que previamente a la llegada a Japón ya se es trabajador remoto, bien sea como propietario de la actividad económica, empleado o profesional independiente (freelance).

Esquivar la bala de la gentrificación. Como se indica desde el servicio de inmigración japonés, la vigencia del visado para los nómadas digitales que ha comenzado a expedir Japón es de solo seis meses y sin opción a prorrogarlo. Con esa medida, Japón quiere evitar empeorar el problema de masificación turística que ya sufren sus principales ciudades.

Con esta limitación de seis meses, Japón estaría evitando la bala de la gentrificación progresiva de las ciudades que acogen a estos nómadas digitales con un poder adquisitivo alto. Es algo que ya ha sucedido en ciudades europeas que se convirtieron en destino dorado para nómadas digitales como Lisboa o Málaga, ocasionando problemas a la población local con el precio de la vivienda.

No te pongas cómodo. El ejecutivo nipón quiere no quiere dejar lugar a duda a los solicitantes de este visado sobre la temporalidad de la estancia en Japón. Por ello, los nómadas digitales no podrán abrir una cuenta bancaria en entidades japonesas ni alquilar un alojamiento a largo plazo, o al menos no más allá de su estancia.

Al no tener una vinculación ni laboral ni económica con el país, los nómadas digitales no adquieren la condición de residentes y, por tanto, también están exentos del pago de impuestos por su actividad, solo por los bienes que se consuman, tal y como explican en la consultoría GetGoldenVisa.

