20 años después, si quieres encontrar algo en Internet lo buscas en Reddit

Reddit empezó como foro de discusión y se transformó en red social, pero lo que nadie imaginaba es que 20 años después de su creación lo que muchos hacemos no es tanto participar en Reddit como buscar en ella (o a través de ella).

Su evolución es un signo de los tiempos. El buscador de Google está roto y los buscadores con IA quieren tomar el relevo, pero están aún algo verdes. Y entre las deficiencias de unos y de otros, Reddit se ha convertido en ese lugar en el que buscar respuestas.

Y lo ha hecho por un aspecto fundamental. Uno del que precisamente hablaba Steve Huffman, su cofundador y actual CEO, que celebraba ese vigésimo aniversario en un post en Reddit. Como él explicaba, "Reddit funciona porque es humano". Es una forma un poco extraña de calificar a un servicio o red social como el suyo, pero es cierto: frente a la inundación de contenidos de IA de otras plataformas, los foros de Reddit continúan siendo un maravilloso caos de textos humanos.

Los usuarios comparten, opinan y reflexionan allí de todo lo imaginable, y eso se ha convertido en un absoluto tesoro en una internet plagada de bots y que peligra entre otras cosas por el temible "AI Slop".

La propia Reddit ha reconocido cómo ha evolucionado su papel. Hasta hace poco su eslógan, la frase con la que se identificaban, era "the front page of the internet" ("la portada de internet") a "dive into anything" ("sumérgete en cualquier cosa").

Internet ha cambiado y ahora esa portada es una personalizada. Y si hay algo que puedas personalizar hoy en día en internet es Reddit: al "sumergirte" en cualquiera de sus subreddits y unirte a ellos, se va conformando tu propia portada de internet. Una con los temas, foros y subrreddits que más te llaman la atención.

Eso no impide que esta red social no se adapte a los nuevos tiempos. Reddit es maravillosa por su diversidad, pero poco a poco va integrando ventajas que aporta la inteligencia artificial.

Así, es posible seguir sorprendiéndose con subrredits bizarros y espectaculares, como este que habla de moquetas de aeropuertos, este que lo hace de fotos donde aparece la letra G o, ya puestos, este con listas de subrredits donde se demuestra esa variedad sin fin. Y en todos ellos, la labor encomiable no solo de los usuarios, sino de los moderadores.

Pero también encontramos, como apuntaba Huffman, esa integración de la IA a través de Reddit Answers. Él mismo aclaraba la misión de este proyecto:

"Facilitar el acceso al aparentemente infinito conocimiento humano de Reddit. La mayoría de las conversaciones en Reddit se producen en posts de menos de un día de antigüedad. Reddit Answers desbloquea los otros 20 años. Reddit Answers no sustituye a las conversaciones, sino que es un camino más rápido hacia ellas".

Esa colosal diversidad y esa adaptación a los nuevos tiempos manteniendo el foco absoluto en la conversación humana ha hecho que gradualmente Reddit se convierta en uno de los pocos bastiones que nos quedan de la internet primigenia junto a sitios como Slashdot o Hacker News. Una más anárquica y más caótica, menos previsible, menos conquistada por el algoritmo. Eso le da un valor espectacular, y lo saben cada vez más las grandes.

Que se lo digan a la propia Google, que ha acabado pagándole una pequeña fortuna a Reddit para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Fue lo mismo que hizo algún tiempo antes OpenAI, y en ambos casos el motivo era claro: el contenido de Reddit tiene un valor muy especial por ser eminentemente humano.

Ese valor es tal que quienes buscan en Google lo aprovechan. Es muy normal ya que cuando buscamos opiniones sobre cualquier tema, usemos el buscador de Google pero añadiendo como coletilla "reddit" para que aparezcan sobre todo resultados pertenecientes a dicha plataforma.

Es una excelente señal para la salud de Reddit, sin duda. Aquí la amenaza es que los buscadores con IA acaben aprovechando todo ese conocimiento sin que haya retorno en tráfico para la red social —como para los medios y creadores—. Es probable que eso pase, pero aquí Reddit seguirá teniendo el mismo valor con el que se creó y que ahora es su punta de lanza.

Las conversaciones humanas.

Imagen | Reddit

