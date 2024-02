Google pagará a Reddit una pequeña fortuna para entrenar sus modelos de IA con Reddit. Los usuarios no se llevan nada

Los modelos de inteligencia artificial son glotones. Mucho. Necesitan millones de datos para ser entrenados, y gracias a todos esos datos detectan patrones y "aprenden". Y si hay plataformas que pueden ofrecer esas ingentes cantidades de datos, son las redes sociales. Elon Musk se dio cuenta de ello hace un año y cerró la API de Twitter. En Reddit hicieron lo mismo poco después, y el objetivo era el mismo: vender el acceso a esos datos. Ahora han conseguido un cliente importante.

Google pagará a Reddit para entrenar su IA. Hace días ya se rumoreaba que Reddit había conseguido un gran cliente que pagaría por acceder a sus datos para entrenar sus modelos de IA, y ahora sabemos quién es ese gran cliente. En Reuters citan fuentes cercanas al acuerdo que revelan que ese cliente es Google.

60 millones de dólares al año. El contrato, indica una de las fuentes, asciende a 60 millones de dólares al año, una cantidad decente y que comienza a consolidar esa nueva fuente de ingresos para Reddit. Esto es importante para la empresa por un motivo en especial.

Salida a bolsa. Hace tiempo que se espera el anuncio de salida a bolsa de Reddit, y la empresa quiere afianzar una salida exitosa al parqué. Para ello la estrategia es clara: la publicidad está cada vez más difícil ante competidores como TikTok o Instagram, y tener ingresos extra con acuerdos como este es una buena noticia para los inversores. Seegún Reuters la oferta pública de acciones podría producirse en marzo.

Una relación que va más allá del buscador. En los últimos meses hemos asistido a un curioso fenómeno: las críticas al buscador de Google han hecho que cada vez más usuarios añadan el término "reddit" al buscador para encontrar respuestas "humanas" más directas a sus preguntas. Google perdía mucho con el cierre de la API de Reddit, pero ahora ha solucionado ese problema a golpe de talonario.

Reddit ha sobrevivido a la polémica. La decisión de los responsables de Reddit de cerrar el acceso gratuito a la API provocó que varios clientes cerraran, y además dio lugar a un gran apagón en el que 6.000 subreddits quedaron cerrados a lectores no suscritos a ellos. La protesta acabó difuminándose y Reddit parece haber recuperado la actividad normal tras las críticas.

Los usuarios no reciben ni un euro. Lo curioso del caso es que quienes han convertido a Reddit y al resto de redes sociales en una valiosa fuente de información no son Reddit y las redes sociales, sino sus usuarios. Son ellos los que han ido aportando contenido en estos servicios que simplemente son algo así como grandes concentradores del conocimiento y el debate. Reddit cobrará 60 millones de dólares al año, pero los usuarios no recibirán ni un solo dólar (o euro). Eso sí: podrán seguir enriqueciendo la plataforma con su dedicación, como siempre.

En Xataka | Cuando las redes sociales ya no son sociales: el auge del candado en Twitter y de los grupos de WhatsApp