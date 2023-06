El gran "apagón" de Reddit: más de 6.000 subreddits van a quedar inaccesibles tras el caos por su API

Si eres usuario de Reddit, seguramente habrás notado un cambio notable en esta red social: miles de subreddits han quedado inaccesibles para millones de usuarios, y han pasado de ser públicos a privados. La razón, cómo no, el dinero.

Qué ha pasado. En abril los responsables de Reddit anunciaban que pronto comenzarían a cobrar por el acceso a su API y, por extensión, a las gigantescas cantidades de datos con los que millones de usuarios han enriquecido la plataforma con el paso de los años. La medida seguía los pasos de Twitter, y buscaba lograr ingresos por el uso de una API que hasta el momento había sido gratuita.

El caso Apollo. Los primeros afectados por el cambio han sido clientes de terceros desarrollados para navegar por Reddit desde el móvil. El más conocido es el de Apollo, una aplicación que ha dicho adiós porque sencillamente no podía afrontar las cantidades que Reddit le pedía para seguir funcionando hasta ahora. "No tengo esa cantidad de dinero", explicaba el desarrollador de este cliente. Otros clientes como ReddPlanet o Sync han acabado también anunciando sus planes de cerrar sus aplicaciones.

Revolución en Reddit. El cambio de política ha provocado un singular motín a bordo de Reddit, y hace unos días los moderadores de algunos de los subreddits más grandes anunciaron un "apagón temporal" pasando a ser privados durante dos días. Desde entonces las cosas se han precipitado, y ahora mismo hay miles de subreddits en apagón que puede ser tanto temporal como indefinido. En r/iPhone por ejemplo preveían un apagón de 48 horas, pero las declaraciones de Steve Huffman, CEO de Reddit, les han hecho cambiar de idea —ahora no es posible acceder a ese mensaje salvo a los miembros aprobados del canal— y aplicar un apagón indefinido.

Este subreddit es privado. Ese es el mensaje que aparece ahora en subreddits gigantescos como r/funny, con más de 40 millones de seguidores, pero también en otros igualmente populares con millones de usuarios como r/gaming, r/Music, r/science, r/food, r/videos, r/history o r/InternetIsBeautiful. La web Reddark está monitorizando estas "protestas", y en el momento de escribir esta noticia registraba cómo 6.292 subreddits sufren ahora mismo un apagón.

Steve Huffman, el odiado. El CEO de Reddit, Steve Huffman, no ha logrado apaciguar los ánimos y de hecho su reciente participación en una sesión de preguntas y respuestas (los célebres encuentros AMA, "Ask Me Anything") ha sido según The Verge un desastre y ha servido para que acusasen a Huffman de cobarde (entre otras cosas). Uno de los comentarios más votados reflejaba el sentir de muchos usuarios. Así, destacaba cómo "estáis pidiendo sumas ridículos de dinero" y cómo todos esos ingresos no iban a ser repartidos por ejemplo con los moderadores de Reddit que dedican "una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo al mantener sus comunidades".

Falta de transparencia. Tanto los desarrolladores de clientes como los propios moderadores se han quejado de la falta de transparencia por parte de los responsables de Reddit. No hubo información sobre los precios de la API en el anuncio, y también se evitó dar detalles como la prohibición de que esos clientes de terceros pudieran mostrar contenidos para adultos. Los moderadores de r/AskHistorians avisaban de las razones para unirse a la propuesta, algo que harán de forma inminente con este anuncio.





Poderoso caballero. El movimiento de Reddit ha sido visto de forma muy negativa en la comunidad. Los responsables de r/funny indicaban cómo cobrar por la API está dirigido "apuntando únicamente a tu inminente salida a bolsa". El propio Huffman ("spez" en Reddit)trataba de explicar que son una empresa y que su objetivo es obtener beneficios al responder a un usuario. Esa salida al parqué se prevé que se producirá en la segunda mitad de 2023. Lo que no está claro es si Reddit volverá a ser la misma después de este escándalo. Ya sobrevivieron a otra potencial debacle, aunque entonces las razones eran muy distintas.

