Si vas a regalarle un móvil a tu abuelo estas Navidades, te recomendamos hacer esto antes

Para una persona que esté medianamente puesta en tecnología o le guste cacharrear, pasar de un móvil a otro suele ser un paseo. El proceso se ha simplificado muchísimo con el paso de los años y, aunque todavía sigue habiendo cosas por pulir, sobre todo si cambias de sistema operativo, la realidad es que cambiar de móvil es relativamente fácil. Otra cosa es que seas tu abuelo o tu abuela, entonces la cosa se complica.

Un proceso que para ti es coser y cantar, para tu abuelo puede ser todo un galimatías. Hay muchas palabrejas que no tiene por qué conocer (copia de seguridad, cuenta de Google, historial de navegación, aplicaciones) y que pueden hacer que la experiencia sea nefasta. Así pues, y como nos acercamos a unas fechas muy dadas a regalar tecnología, he aquí una lista de cosas que te recomendamos hacer si vas a regalarle un móvil.

El móvil. Puede haber excepciones, pero lo más probable es que tu abuelo quiera el móvil para llamar, recibir llamadas, leer dos o tres periódicos y hablar por WhatsApp. No hace falta que le compres un móvil de mil euros (si lo quiere, pa'lante, para eso es su dinero, faltaría más), pero tampoco racanees.

Prioriza tamaño de pantalla, autonomía, almacenamiento y relación calidad/precio. Y si tu abuelo hace fotos, la cámara, evidentemente. Aquí tienes los mejores móviles de 200 euros, los mejores por menos de 500 y si admites la recomendación de la casa, el mejor móvil de gama media según los Premios Xataka NordVPN 2024 es el Nothing Phone (2a). Es una apuesta segura, pero en cualquier caso, lo dicho: que sea un abuelo no quiere decir que haya que comprarle un móvil de 100 euros que va a darle problemas en dos meses.

Pasos para hacer una copia de seguridad de un móvil Android | Imagen: Xataka

Copia de seguridad. Esto es lo principal, hacer una copia de seguridad del móvil antiguo. Esto nos ayudará a que todo el proceso posterior sea mucho más simple. Para ello, ve a esta ruta:

Ajustes > Google > Copia de seguridad

Si la tiene activada, perfecto, asegúrate de que la copia sea reciente y hazla de nuevo, por si acaso. Si no la tiene activada, actívala y haz una copia de seguridad. Puedes marcar la casilla para añadir las fotos y los vídeos, aunque realmente este contenido se pasará en el siguiente paso y, de todas maneras, te enseñaremos a volcarlo en el móvil nuevo más adelante.

El cambio de móvil. La forma más sencilla de pasar de un móvil a otro es, efectivamente, seguir las instrucciones del asistente de inicio. Eso pasará por conectar un móvil a otro vía USB, así que te recomendamos encarecidamente que vayas cargado con tu propio clave USB-C a USB-C. Este proceso pasará todo el contenido de un móvil a otro y en principio debería dejarlo todo listo, pero por si acaso vamos a ir por partes.

La cuenta de Google. Seguramente se la creases tú cuando le regalaste su primer smartphone. Si recuerda la contraseña o la tiene apuntada en algún lado, estupendo, pasa al siguiente apartado. Si no es así (y mi experiencia personal es que no es así), recupera la contraseña y cámbiala por una que pueda recordar, pero que sea segura. Y por supuesto, pídele permiso para apuntártela tú en tu gestor de contraseñas (si es que usas uno, cosa recomendable). Esto hará el resto del proceso mucho más suave tanto ahora como en el futuro.

La cuenta de Google facilitará muchísimo cambiar de un móvil a otro. Tenerla a mano es importante

Los contactos. Para una persona mayor, los contactos son un bien preciado. Son la forma de saber quién llama, a quién llamar y quién les escribe por WhatsApp. Una anécdota: mi abuela me llamaba siempre desde el móvil de mi abuelo, a pesar de que ella tiene su móvil. El motivo es que el último cambio de móvil no se lo hice yo, sino algún iluminado que se olvidó pasarle los contactos, el mío entre ellos.

En cualquier caso, los contactos se pueden guardar en la tarjeta SIM, en la memoria interna del móvil o en la cuenta de Google. Asegúrate de que los tiene en la cuenta de Google. Eso hará que, al introducir la cuenta en el móvil nuevo, todos los contactos sigan en el mismo sitio. En este tutorial te enseñamos cómo hacer este proceso que apenas lleva uno o dos minutos.

Importante: configúrale los contactos de emergencia.

Esas son las carpetas que hay que copiar y pegar en el ordenador para mantener los recuerdos a salvo | Imagen: Xataka

Las fotos. Si haces el proceso de cambiar de móvil conectándolos por USB, las fotos y vídeo se pasarán automáticamente. De todas maneras, nunca está de más que le hagas una copia de seguridad manual de su contenido multimedia por lo que pueda pasar. En ese sentido, el método más sencillo es a la antigua usanza: móvil, cable y ordenador.

En el ordenador crea una carpeta fácil de localizar, algo tipo "Fotos abuelo". Conecta el móvil al ordenador por USB. En la memoria interna, busca la carpeta "DCIM". Dentro ve a "Camera". Esas son las fotos que él ha hecho con la cámara del móvil. Copia y pega todo el contenido en la carpeta que habías creado antes.

De WhatsApp no te preocupes, eso lo abordaremos más adelante. De todas maneras, si quieres quedarte tranquilo, haz esto:

En la memoria interna, busca la carpeta "Android". Dentro ve a "Media", busca "com.WhatsApp" y entra en la carpeta "WhatsApp". Copia y pega las carpetas "WhatsApp Images" y "WhatsApp Video". Esas son las fotos y vídeos que ha enviado y recibido por WhatsApp. Cópialas y pégalas en la carpeta que habías creado antes.

Sus apps y juegos. Si has hecho la copia de seguridad que indicábamos anteriormente, nada más inicies el móvil comenzarán a descargarse todas las apps y juegos que tuviese descargados en el móvil anterior. Llevará un rato, probablemente. De no ser así, dedica unos minutos a ver qué aplicaciones tenía instaladas, descargarlas de nuevo e, importantísimo, dejarle la sesión iniciada, su progreso recuperado (iniciando sesión en el juego si es posible), etc.

Aplicaciones importantes a tener en cuenta: las del banco si es que las usa, WhatsApp y las que tuviera en el dock de aplicaciones, porque seguramente sean las que más utiliza. Recupera las credenciales que no recuerde y, de nuevo, pregúntale si le parece bien que te las apuntes en tu gestor de contraseñas para que pueda recuperarlas en el caso de que fuera necesario.

Si tiene alguna aplicación importante, pensemos en una que le avise de cuándo tiene que tomarse una pastilla por ejemplo, asegúrate de que esta configurada exactamente igual que como la tenía.

Así se hace una copia de seguridad en WhatsApp | Imagen: Xataka

WhatsApp. Esto es fácil e importante. Muchas de las fotos y recuerdos que tienen los abuelos los reciben y envían por WhatsApp, por lo que es imperativo que esta aplicación esté totalmente operativa desde el momento uno y que todo lo que allí tenían siga en su sitio en el móvil nuevo.

Lo primero es hacer una copia de seguridad que, en la medida de lo posible, incluya fotos y vídeos (¿recuerdas que lo mencionábamos antes?). Es posible que el tamaño de la copia ocupe más que el espacio disponible en la cuenta de Google, en cuyo caso habrá que pasar por el aro de Google One. ¿Parte positiva? Por solo dos euros al mes tenemos 100 GB de almacenamiento en la nube, más que suficiente para la copia de seguridad de WhatsApp y que nos vendrá de perlas para la copia del móvil.

No obstante, desde hace un tiempo WhatsApp permite transferir el historial de chats y multimedia de Android a Android de forma más simple y sin pasar por Google. Para ello, simplemente hay que seguir los pasos que exponemos en este tutorial. Es muy sencillo. De todas maneras, los dos euros de Google One vendrán genial para que WhatsApp mantenga las conversaciones a salvo en caso de robo o pérdida del móvil. Es una inversión minúscula que merece la pena.

La seguridad. Una vez tengamos las apps instaladas y todo corriendo, vamos con los ajustes importantes. Lo primero es dejar configurada la pantalla de bloqueo tal y como la tenían: mismo PIN, mismo patrón y la huella dactilar. Es posible que la posición del lector de huellas haya cambiado (de detrás a uno de los cantos, por ejemplo), así que dedica unos minutos a explicar dónde se encuentra ahora y cómo usarlo. Mi recomendación personal es que le configures dos huellas: el pulgar y el índice.

Ajustes importantes a cambiar si fuese necesario | Imagen: Xataka

Los ajustes. Seguramente el tamaño de la letra del móvil de tu abuelo sea... el más grande admitido por el móvil. No es por gusto, es porque si tiene problemas de vista lo necesita. Así pues, ve a los ajustes del móvil y, juntos, elegid el tamaño de letra que mejor se adecúe a sus necesidades. Aprovecha y quítale la tasa de refresco elevada a la pantalla. Seguramente tu abuelo no necesite 90 o 120 Hz y prefiera la autonomía extra que pueda ganar desactivando esta opción.

También comprueba si tenía o no activado el modo oscuro automático en el móvil antiguo. Si lo tenía, déjaselo programado como lo tenía antes y, si no, pregúntale si quiere empezar a usarlo o si prefiere dejarlo desactivado. Recuerda revisar el resto de apps para configurar su modo oscuro de la misma manera.

Ajustes de sonido | Imagen: Xataka

El sonido. Si hay una frase que he escuchado todas y cada una de las veces que le he configurado un móvil a una persona mayor es "el móvil nuevo no suena como antes". Cada marca tiene sus propios tonos de llamada y de notificación y hacerse a un tono nuevo puede llevar tiempo. Si el móvil es de la misma marca, probablemente no haya problema y simplemente tendrás que ir a los ajustes para seleccionar los tonos que estaban configurados en el móvil antiguo.

De no ser así, tienes dos opciones. La primera, revisar juntos todos y cada uno de los tonos de llamada y notificación y elegir el que más le guste. Que a ti te parezca precioso un tono no importa, lo importante es que se escuche bien y sea identificable. La segunda opción es descargarte el tono. Si es una marca o modelo popular, seguramente puedas encontrar el tono en YouTube y descargarte el archivo con alguna herramienta.

Si admites una recomendación, Cobalt permite hacerlo sin instalar nada, sin anuncios y sin historias. Es una web en la que pegas el enlace y te baja el vídeo, punto. Luego desde los ajustes te vas a "Sonido" y añades el archivo de audio que te acabas de bajar como tono de llamada, de notificación o de alarma. Y aprovecha que estás aquí para subirle el volumen de manera que lo escuche bien.

El brillo. La recomendación general es que lo dejes en automático. ¿Por qué? Porque si alguna vez abre la cortina de notificaciones y le baja el brillo sin querer o hace mucho sol y no ve la pantalla, el brillo automático se ajustará, efectivamente, automáticamente. No es la primera vez que mi abuela me llama para decirme que no ve la pantalla y resulta que es que el brillo estaba en manual y al mínimo.

El WiFi y el Bluetooth. Si estás configurando el móvil en tu casa, recuerda acompañar a tu abuelo a la suya y configurar su WiFi. Así podrá conectarse sin problemas. Lo mismo con los dispositivos Bluetooth. Si tiene accesorios, como un altavoz, unos auriculares o un smartwatch, no olvides dejárselos configurados y operativos en el nuevo móvil.

Truco del almendruco: haz un código QR de la red WiFi de su casa, así en el futuro solo tendrá que escanearlo para conectarse a la red.

Realme GT 7 Pro | Imagen: Xataka

La pantalla de inicio. Aunque hay launchers especializados para personas mayores, si no están acostumbrados a usarlos es posible que el remedio sea peor que la enfermedad. Lo ideal es dejar la pantalla de la misma forma que la tenían en el móvil antiguo. Misma disposición de los iconos, mismas carpetas y mismo orden. Todo igual. Si están acostumbrados a que la app del banco esté en la esquina superior derecha de la segunda pantalla, donde no hay nada más, pónsela allí.

Un aspecto a tener en cuenta es que es posible que en el móvil antiguo tuviese acceso directos a webs de periódicos, de la administración, etc. De ser así, aquí te enseñamos cómo crearlos para que también se los dejes puestos. Y hablando de la administración, recuerda revisar si tiene instalado el certificado digital en el móvil antiguo, exportarlo e importarlo al móvil nuevo.

