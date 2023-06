Cómo sincronizar tus contactos de Android y cómo evitar que Google los borre

Vamos a explicarte cómo sincronizar tus contactos de Android, y cómo evitar que se pierdan. No es que Google vaya a borrar tus contactos deliberadamente, solo que con su nuevo sistema de sincronización, se borrarán del móvil los contactos que estuvieran sincronizados si ahora han dejado de estarlo.

Aquí, hay que ser claros con una cosa. Si mantienes los contactos de Android activados, no vas a perderlos. Y si nunca los has sincronizado, tampoco. Simplemente, si desactivas la sincronización se borrarán del móvil los que estuvieran en la nube, de forma que si no los tienes en el móvil no podrás usarlos.

Hasta ahora, los contactos sincronizados de Google se mantenían en el móvil si desactivabas la sincronización, pero ahora esto ha cambiado. Eso sí, recuperarás los contactos si vuelves a activar la sincronización, y te ahí que vayamos a enseñarte cómo hacerlo.

La ventaja de tener los contactos sincronizados es que se añadirán automáticamente a cualquier nuevo móvil Android en el que utilices la misma cuenta de Google. Además, también vas a poder consultar y gestionar los contactos online, en la página contacts.google.com.

Cómo sincronizar tus contactos de Android

Para sincronizar los contactos, tienes que entrar en la app Contactos creada de Google. Si tu móvil no la tiene, puedes bajarla de Google Play. Una vez dentro de la aplicación, pulsa en Corregir y gestionar, aunque también puedes pulsar en tu imagen de perfil arriba a la derecha.

Elijas el camino que elijas, lo que tienes que hacer es entrar en los ajustes de la app Contactos. Es muy visible en Corregir y gestionar, pero si pulsas en tu imagen de perfil también la tendrás en las opciones que se despliegan.

Dentro de los ajustes de la app Contactos, ahora tienes que pulsar en Ajustes de sincronización de Contactos de Google, que es la opción que te va a aparecer en primer lugar.

Irás a la pantalla de Sincronizar Contactos de Google, donde vas a ver el estado de la sincronización. Aquí, vas a poder activar la sincronización con la nube y sincronizar también los contactos de tu dispositivo. Son opciones distintas, pero útiles ambas.

Y en estas dos opciones, vas a tener un interruptor para activar la sincronización. Con la sincronización normal, los contactos que tengas en tu cuenta de Google se sincronizarán en el móvil. Y con la segunda, también añadirás todos los contactos que tengas en el móvil o tu tarjeta SIM a la nube, para que se añadan a la lista.

En Xataka Basics | Android 13: guía con 41 funciones y trucos para exprimir el sistema operativo móvil