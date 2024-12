Gente cantando, filmando y fotografiando la pantalla... las proyecciones de 'Wicked' son un caos y a las salas no les gusta

El éxito de 'Wicked' ya es incontestable. En España, es cierto, debido al poco arraigo del musical en el que se basa, virtualmente desconocido para el gran público, ha tenido recaudaciones mucho más flojas que en Estados Unidos. Y aún así, en tres semanas lleva 4,36 millones de euros, y se calcula que alcanzará los seis. Está funcionando mejor que en otros países como Italia, y España ya es uno de los 10 mejores mercados internacionales para la película, escenario en el que lleva recaudados en conjunto 164 millones de euros.

En Estados Unidos, la bomba. Según pasan las semanas, 'Wicked' va reventando records. Con más de 330 millones de dólares recaudados en tres semanas, ya es el cuarto musical más taquillero de la historia, y también la cuarta película en rebasar la barrera de los 300 millones este año, junto a éxitos del calibre de 'Del revés 2', 'Deadpool y Lobezno' y 'Gru 4'. La previsión es que no tarde en rebasar a esta última y entre en el podium de las tres películas más taquilleras del año.

No es piratería, y si lo es no importa. Desde el mismo día del estreno, las redes sociales como Twitter o Tik Tok están llenas de vídeos grabados chapuceramente con móvil en las salas de cine, que muestran, entre otras cosas, el épico final de la película. ¿Spoiler, piratería? No importa: es una expresión reverencial de puro gozo por parte de los fans, un gesto de amor tan claro que Universal no ha emprendido las típicas acciones contra estos usuarios, denunciando contenido para que las plataformas los retiren.

La mejor publicidad. Conscientes de que no van a cortar de raíz este comportamiento, las compañías consienten con ello, porque saben que la difusión de fragmentos puntuales de las películas no va a perjudicar la taquilla, y en todo caso picará la curiosidad de más de un espectador. Según afirma un ejecutivo en Variety: "Algo ha ocurrido después de la pandemia: el comportamiento en las salas de cine ha cambiado de verdad".

Relaciones distintas. El ejecutivo anónimo concreta el fenómeno, afirmando que los espectadores "tienen una relación distinta con el material, todo es contenido para ellos". Más ejemplos: en 'Deadpool y Lobezno' los fans no solo subían clips reaccionando a los múltiples cameos del metraje, sino que el propio Ryan Reynolds redifundía sus vídeos. Sea una estrategia comercial o, simplemente, que Universal no está para detenerse en estas minucias, a todo esto se añade un extra: la gente no solo está vitoreando a la pantalla o grabándola, sino acompañando a las canciones. Y Cynthia Erivo, protagonista de la película, está de acuerdo con este comportamiento de los fans que conocen las canciones.

Una muestra más de devoción. Hay expertos que califican este comportamiento de "intolerables" por las molestias que ocasionan, pero los clips y fotos no dejan de llegar a redes. Cadenas como AMC han puesto en marcha anuncios y campañas que ruegan al público que no cante. El círculo se cierra finalmente con el anuncio de Universal de que el día de Navidad se estrenarán 1000 singalongs en todo Estados Unidos, películas con la letra de las canciones incluidas y donde está permitido cantar. El fenómeno 'Wicked' atrona en las salas... literalmente.

Cabecera | Universal

