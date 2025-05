El plan no tan secreto de Putin para sobrevivir sin Europa: un gasoducto gigante hacia China

La dependencia de Europa con Rusia, a pesar de las sanciones, se ha prolongado durante mucho tiempo. Ahora, la Unión Europea ha decidido tomar el control y romper las importaciones de gas de Rusia, según Euronews. Desde el Kremlin tendrán que redirigir su flujo hacia otros mercados y China le está recibiendo con los brazos abiertos.

Un cambio de dirección. Rusia ha puesto su foco más al este, apostando por el gasoducto Power of Siberia 2. Según Reuters, este proyecto permitiría transportar 50.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas al año a China, atravesando Mongolia. Sin embargo, las negociaciones entre ambos países no han sido fáciles. El medio Bloomberg ha señalado que el proyecto estuvo estancado durante años debido a desacuerdos sobre la ruta, los precios y la urgencia del mismo. Moscú ha presionado constantemente para cerrar el acuerdo, pero Pekín ha mantenido una posición prudente, retrasando incluso la firma de un acuerdo preliminar, ya que quiere evitar el paso por Mongolia.

¿Y ahora? Según ha tenido acceso el medio neoyorquino, las dificultades industriales y comerciales internas de China hacen que un suministro de gas más barato sea una oportunidad difícil de ignorar. Durante la visita de Xi Jinping a Moscú, se ha especulado, cómo ha recogido Economist, que Beijing podría estar dispuesto a negociar un precio más alto, ajustado al coste del gas doméstico ruso y al pagado en el gasoducto original, Power of Siberia. Sin embargo, según fuentes cercanas a las negociaciones, la firma de un acuerdo formal no se espera a corto plazo.

No ha pasado desapercibida. Las autoridades europeas no se han pronunciado aún al respecto, ya que siguen centradas en sus propios esfuerzos por diversificar sus fuentes de energía hacia las renovables, según Reuters. Sin embargo, no hay que olvidar que durante la guerra comercial contra EEUU, China ofreció a Europa GNL importado de EEUU, por lo que habrá que mirar el origen del gas que llegue a Europa.

Moviendo las piezas a su favor. En este tablero geopolítico, China está jugando con ventaja. Mientras Rusia intenta desesperadamente reemplazar sus mercados perdidos en Europa, Pekín tiene la oportunidad de asegurar un suministro energético a largo plazo en términos favorables. Además, con el aumento de las tensiones globales, el gigante asiático podría estar utilizando su poder de negociación para afianzar su posición hegemónica global. En este sentido, Xi Jinping está impulsando una transformación hacia una economía más eléctrica, lo que le otorga a China un colchón estratégico frente a potenciales sanciones occidentales y le refuerza en los mercados globales de recursos y energía.

Imagen | Pixabay y Kremlin.ru Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Xataka | Europa está atrapada en contratos de gas con Rusia. Ahora busca la forma de romperlos sin pagar el precio