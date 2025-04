China tiene un plan para ser más independiente a nivel energético de Occidente: extraer su propio gas natural

En las últimas dos décadas, China se ha convertido en el mayor importador del mundo de gas natural (GNL). Sin embargo, en un drástico giro de los acontecimiento, el gigante asiático dejará de depender del gas de otros. Este cambio tendrá consecuencias en el mercado mundial.

En corto. Las grandes petroleras chinas, como Sinopec, CNOOC y PetroChina han puesto el foco en expandir su producción interna de gas, enfocándose en perforaciones más profundas y el desarrollo de recursos de gas de esquisto, como han explicado en Bloomberg. Este nuevo camino responde a la desaceleración de la demanda de petróleo, el auge de los vehículos eléctricos y el crecimiento de la producción interna de gas, lo que afectaría las proyecciones de las grandes empresas energéticas internacionales.

Nueva exploración en China. Las tres grandes petroleras chinas están realizando inversiones significativas en la perforación profunda, tanto en tierra como en alta mar. Como ha tenido acceso OilPrice, están intensificando la explotación de yacimientos de gas de esquisto, con avances notables en la cuenca de Sichuan, y también están explorando mares más profundos en busca de nuevas reservas. En el mismo medio se ha detallado que PetroChina está perforando pozos de 10.000 metros de profundidad para acceder a recursos de gas y petróleo en formaciones rocosas complejas.

No les va a resultar fácil. Este movimiento hacia la autosuficiencia energética plantea varios desafíos, ya que la extracción de gas de esquisto en China se encuentra entre complejas formaciones geológicas, lo que incrementa los costos de producción. No obstante, como explican en Bloomberg, los planes para obtener gas ya están en marcha y no los van a detener.

En jaque la producción global. Las empresas internacionales como Shell, ExxonMobil y TotalEnergies habían planificado un aumento en sus exportaciones de GNL a China, esperando que el país fuera el mayor consumidor. Sin embargo, este cambio de planes por parte del gigante asiático de producir más gas internamente y depender menos de las importaciones afectará a los suministros globales, alterando las proyecciones de las grandes petroleras, según OilPrice.

¿Y qué pasará en Europa? El mes de abril no ha comenzado muy bien en materia de gas para Europa, ya que las reservas se han quedado a cero, según Bloomberg. No obstante, el nuevo cambio en la políticas de consumo de gas en China podría resultar beneficioso para el viejo continente, quien necesita empezar a llenar sus reservas de gas.

Sin embargo, la situación sigue siendo incierta. Cómo ha apuntado OilPrice, a pesar de que habría más gas disponible, la competencia por el GNL sigue siendo alta, y las infraestructuras logísticas para distribuirlo rápidamente podrían no estar completamente adaptadas a estos cambios. Esto podría afectar la capacidad de Europa para acceder a ese exceso de gas a tiempo y a precios más bajos.

Previsiones. Las proyecciones indican que, con el aumento de la producción interna y el auge de los vehículos eléctricos, la necesidad de importaciones de GNL de China podría disminuir en los próximos años. Por este motivo, puede haber una caída de las importaciones, que afectaría a las decisiones de los productores globales de gas.

Sin embargo, el panorama energético actual está marcando por muchísimas tensiones geopolíticas que van a afectar al petróleo. Recientemente, se ha producido un cambio importante en el sector, con la OPEP+, Estados Unidos y China involucrados en una situación compleja. Como ha detallado el New York Times, las políticas de aranceles y las estrategias energéticas se están entrelazando, lo que altera el flujo de los recursos y provoca mayor incertidumbre en el mercados del crudo, afectando al precio del combustible a nivel mundial.

Imagen | Asian Development Bank (Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

