China acaba de lanzar un cohete sin avisar a nadie. Resulta que es el más ambicioso de su historia

China se ha tomado en serio eso de “el que primero llega, se lo queda”. Aunque el Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que ningún Estado puede reclamar soberanía sobre la Luna, Marte o cualquier otro cuerpo celeste, lo que sí aplica es que las posiciones orbitales geoestacionarias y las bandas de frecuencia funcionan como “first come, first served”.

¿Qué significa esto? Pues que el país o empresa que primero registra y coordina una constelación o una posición con ciertas frecuencias consigue la prioridad de uso. Este contexto es necesario para comprender por qué SpaceX o Amazon están tan interesadas en lanzar satélites en masa a la órbita baja, y también por qué China lleva meses acelerando el ritmo con sus cohetes en una agresiva maniobra de expansión.

Tan agresiva que acaba de lanzar por sorpresa y en secreto un cohete Long March 12B con un doble objetivo: seguir alimentando su constelación de satélites y demostrar que su cohete reutilizable puede competir contra el Falcon 9 de SpaceX.

China y el sprint espacial

Este pasado lunes, los operarios del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, tuvieron faena. En la madrugada estadounidense, un cohete Long March 12B partió a la órbita baja con un cargamento satélites que alimentarán la megaconstelación Qianfan.

Se trata de la respuesta de China al Starlink de SpaceX y parece que la misión salió bien porque la Corporación China de Ciencia y tecnología Aeroespacial declaró que el vuelo había sido un éxito. Hay una doble lectura aquí.

Por un lado, el Long March 12B es una de las respuestas al Falcon 9 de SpaceX. Se trata de un cohete reutilizable que tiene una primera etapa destinada a aterrizar mediante propulsión en una plataforma de recuperación en Tierra. Puede transportar 20 toneladas a la órbita terrestre baja y este era su primer vuelo… aunque no se realizó ningún intento de recuperación.

La otra lectura es que China está en modo agresivo lanzando cosas al espacio. Lleva unos meses muy ajetreados con diferentes misiones tanto en órbita baja como en su estación espacial Tiangong, pero lo interesante de este lanzamiento del Long March 12B es que la gente se enteró por redes sociales.

Cuando se va a realizar una misión, sea más o menos mediática, se realizan una serie de avisos previos tanto a las autoridades internacionales que controlan el espacio aéreo como el marítimo por si algo sale mal. Sin embargo, esta misión se ha llevado en absoluto secreto, siendo una práctica poco habitual tanto en programas gubernamentales como privados.

Al final, es una demostración más de lo que comentábamos: China ha pisado el acelerador para reclamar un espacio que sólo puede reclamarse llegando allí y ocupándolo, y que resulta vital dentro del marco de servicio al usuario (Internet por satélite, vaya) como, sobre todo, por motivos estratégicos y de soberanía tecnológica.

Porque puede parecer que las empresas y países quieren llevar Internet a todos lados, pero la estrategia es otra:

Controlar constelaciones y sus recursos orbitales significa controlar infraestructura crítica como Internet satelital, observación terrestre y comunicaciones militares.

Ventaja geopolítica al llegar primero un espacio que el rival podría querer ocupar con otro tipo de satélites. Llegando antes se obliga a los demás a jugar en su tablero.

Y lo más importante: ese espacio que interesa ocupar es finito y todos quieren su terreno cuanto antes

Al final, este vuelo “secreto” marca el número 647 de la serie Long March y es una muestra más de que China está muy metida en una nueva carrera espacial en la que compite directamente contra Estados Unidos, pero en la que Europa también está trabajando para tener algo que decir.

En Xataka | Europa tiene casi listo algo que, hasta hace poco, parecía prácticamente un sueño: su primera nave espacial reutilizable