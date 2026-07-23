Con su próxima película, Tom Cruise sigue explotando uno de los legados más rentables de Hollywood: el suyo

'Días de Trueno' no fue un taquillazo en 1990, ni tampoco gustó demasiado a la crítica. Y aun así, va a ser lo próximo que ruede Tom Cruise. Antes que 'Top Gun 3' o que cualquier otro proyecto de su agenda. No es otro capricho de la estrella, es un nuevo episodio en la recuperación de un legado que el actor sabe que ahora mismo cotiza altísimo en Hollywood: el suyo.

Días de Trueno 2. Después de meses confirmando por activa y por pasiva que la película está en marcha, Paramount ya tiene director para la secuela: será Jonathan Levine, todavía negociando los términos de su contrato. Cruise vuelve a ser Cole Trickle, el piloto de NASCAR que interpretó hace 36 años, y produce junto a Jerry Bruckheimer, productor original de la cinta. El estudio ya trata la película como la siguiente producción de Cruise, por delante de 'Top Gun 3', que Paramount ya ha anunciado que está en desarrollo, y por delante de 'Broadsword', el proyecto que prepara con Christopher McQuarrie.

Un fracaso relativo. 'Días de Trueno' nació en su día como el intento de repetir la fórmula de 'Top Gun': mismo director, Tony Scott, mismos productores, Don Simpson y Jerry Bruckheimer, mismo protagonista, cuatro años después del estreno de aquella. Y aunque como decimos reunió a Cruise con el director de su anterior éxito, no cuajó tan apabullantemente: 'Top Gun' recaudó 357 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 15; 'Días de Trueno' se quedó en 157 millones frente a un desembolso de 60.

El legado es lo que importa. Pero Cruise trata ambas películas igual: como propiedad suya, a reactivar cuando él lo decida. Cuando Paramount planteó hace años convertir 'Días de Trueno' en una serie para Paramount+, fue el propio actor quien rechazó la idea. No quería un spin-off de segunda fila. Quería repetir con esta película la misma jugada que le funcionó con 'Top Gun: Maverick', acerca de la que ya explicamos cómo convirtió la nostalgia en el mecanismo más rentable de Hollywood, frente al reciclaje forzado de otros estudios.

Comedia sobre ruedas. La elección de Levine tampoco es habitual. Hasta ahora ha dirigido comedias como 'Memorias de un zombie adolescente' o dramas modestos como '50/50', nunca un blockbuster de acción a esta escala, y Paramount llega a él por una razón indirecta. Al parecer, las proyecciones de prueba de 'Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story', drama deportivo con David Corenswet que se estrena la próxima Navidad, han sido excepcionalmente buenas. Ese resultado, y no un historial previo con coches o persecuciones, es lo que ha disparado la confianza del estudio en Levine.

El impulso definitivo. El empujón final vino, de forma casi accidental, de otro estreno sobre motor. En junio de 2025, durante la promoción de 'F1', la película con Brad Pitt que Bruckheimer también produjo, el productor confirmó que las conversaciones con Cruise estaban activas: "siempre hay nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y de mostrarlas". Semanas más tarde fue más directo: confirmó que Cruise quiere rodar la secuela y que ambos seguían dándole forma al guion. El propio actor lo confirmó ese mismo mes.

36 años después. Eso sí, 'Días de trueno' tiene severos problemas para recuperar a su equipo reparto original, y no se puede solucionar de forma emotiva, como sucedió con la ausencia de Val Kilmer en 'Maverick'. Treinta y seis años después, Tony Scott y Robert Duvall han fallecido (la ausencia, desde luego, va a pesar). Y Nicole Kidman, a quien Cruise conoció durante ese rodaje y con quien estuvo casado once años, no ha vuelto a trabajar con su exmarido desde el divorcio, y su regreso debería darse por imposible.

Pero antes. Antes de que Cruise vuelva a subirse a un coche de carreras, llegará a los cines 'Digger' el 2 de octubre: una comedia negra de Alejandro González Iñárritu que marca el regreso de Cruise a Warner Bros., una década después de 'Al filo del mañana'. Ahí Cruise no es un héroe de acción, sino el hombre más poderoso del mundo, enfrentado a una catástrofe que él mismo provocó. La otra cara de la estrategia: de este modo Cruise reactiva su catálogo con Bruckheimer, pero también prueba con Iñárritu un registro distinto. Cruise tiene para todos.

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