La fábrica de Almussafes respira: Ford y Geely llegan a un acuerdo para fabricar cuatro coches en Valencia

Ford y Geely han llegado a un acuerdo de calado para la planta que la compañía estadounidense tiene en Almussafes (Valencia). Las instalaciones hace tiempo que funcionan a medio gas pero el acuerdo con Geely es un balón de oxígeno para una plantilla que temía por su futuro.

Aquí están todos los detalles.

Un acuerdo. Geely y Ford han llegado a "un acuerdo para constituir una joint venture para Europa en el centro de producción de Ford en Valencia". Para salir adelante, eso sí, recuerdan que el siguiente paso está "a la espera de las correspondientes autorizaciones reglamentarias".

Con dicho acuerdo, Geely y Ford deberían compartir instalaciones en el primer semestre de 2027 pero los primeros vehículos no saldrán de las instalaciones hasta el 2028. Esa joint venture estará controlada en un 34% por Geely y en un 66% por Ford.

¿Qué se fabricará? En la nota de prensa enviada a los medios se señala que con la joint venture llegará "una nueva generación de vehículos de bajas y cero emisiones destinados a los mercados europeos". Es decir, que de la planta valenciana saldrán coches con tecnología híbrida enchufable y eléctrica.

Con la información llegada desde Ford, sabemos ahora que los del óvalo mantienen sus planes para producir el Ford Kuga y el nuevo Ford Bronco Sport. Geely, por su parte, producirá dos eléctricos. Y en conjunto sacarán adelante "un modelo multienergía".

De este último se especifica que estará "diseñado con las capacidades y dinámicas de conducción características de Ford". Es decir, entre líneas podemos entender que es un coche de Geely afinado por Ford, como sucede con sus acuerdos con Renault y Volkswagen.

¿Qué gana Ford? Desde hace años, la producción de Ford en Europa ha ido en claro retroceso y Almussafes lleva tiempo funcionando a medio gas. La posibilidad de cierre ha sobrevolado en varias ocasiones pero cerrar una fábrica implica mucho dinero en despidos, en compensaciones a los proveedores y deja unas instalaciones a las que hay que buscar comprador.

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Ford ya había confirmado que Valencia fabricará un nuevo Bronco "a la europea" (que nada tendrá que ver con el que se produce en Estados Unidos) y un Kuga multienergía. Pese a ello, la fábrica quedaría liberada en parte porque tiene una capacidad para sacar a la calle medio millón de vehículos anualmente.

La compañía estadounidense está pasando por un mal momento en Europa. Ya cuenta con un acuerdo con Volkswagen para sus eléctricos de tamaño medio (Explorer y Capri) y otro con Renault para versiones hermanas del Renault 5 y el Renault 4. Con todo eso ya cubierto, la compañía no parecía interesada en hacer las inversiones necesarias para producir más coches en Europa.

¿Qué gana Geely? Los beneficios para Geely son numerosos. Primero contará con una planta ya levantada a la que hay que meter dinero para modernizar pero que ya está construida. Esto le permitirá producir en, aseguran, año y medio. Es menos tiempo del que se tarda en conseguir los permisos para construir una fábrica, levantarla desde cero y empezar a producir.

Lo segundo es que compra suelo europeo. Y con el suelo europeo se elimina buena parte de los aranceles que se imponen ahora mismo a sus coches. Sobre todo si tenemos en cuenta que Geely fabricará coches y no los montará por piezas llegadas desde China (como hace Chery en Barcelona), una solución que la Unión Europea cree que no es suficiente para eliminar los aranceles.

¿Qué gana Valencia? La oportunidad de volver a contar con una fábrica que aumenta su producción y extiende su vida útil. Cuando comenzaron los rumores de una posible asociación de Geely con Ford quedaba la duda de si Almussafes iba a ser la opción escogida en el posible acuerdo entre las compañías. Y es que Ford ya cuenta con una planta capaz de fabricar modelos completamente eléctricos.

Sin embargo, si ambas compañías no comparten líneas de montaje y sólo comparten instalaciones, Valencia es una oportunidad excelente para Geely ya que podrá fabricar a costes más bajos que en Colonia (Alemania) donde Ford tiene su planta para coches eléctricos. Eso debería repercutir en un precio más atractivo, mayores posibilidades de éxito en el mercado y un horizonte más claro a futuro.

Foto | Geely y Ford

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