Volkswagen retrasa los planes para fabricar baterías en Sagunto. Es una muy mala noticia para sus coches eléctricos baratos

La producción de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia) se retrasan. Lo hace porque las obras no avanzan en los tiempos estipulados pero el problema es mayor. Y es que la compañía planteó esta fábrica como imprescindible para tener sus planes de de coches eléctricos fabricados en España a pleno rendimiento.

Un retraso. Es lo que aseguran en El Confidencial quienes, en exclusiva, aseguran que los planes para producir celdas de baterías en la fábrica valenciana de Volkswagen en Sagunto se retrasa, al menos, "unos meses". Según el medio, la información ha sido aportada por "fuentes cercanas" a la compañía y "fuentes no oficiales ligadas al universo de los contratistas no descartan tampoco que la demora esconda cambios más serios en el proyecto".

En Xataka hemos contactado con PowerCo, la empresa creada específicamente para el desarrollo de este proyecto. Desde la empresa nos aseguran que los planes se mantienen (aunque refieren que las pruebas llegarán "a finales de 2026" en lugar de septiembre de este año".

¿En qué consiste el retraso? Volkswagen tenía un calendario que pasaba por tener lista la fabricación de las primeras unidades preserie de celdas de baterías en septiembre de 2026. El objetivo es que, con estas pruebas, la fabricación en masa llegara durante el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, desde la compañía nos aseguran que esto no sucederá "hasta finales de 2026". En El Confidencial especifican que no será hasta diciembre cuando comenzarán las pruebas. Con el nuevo calendario, la producción final de las celdas podría postergarse hasta casi la mitad del próximo año.

Las informaciones han centrado el motivo del retraso en algunas dificultades durante la construcción. PowerCo, sin embargo, ha informado a Xataka de que está relacionado con que "el Grupo Volkswagen está reposicionando su modelo de negocio hacia una cartera de productos simplificada y optimizada". Un reposicionamiento que apunta a una menor oferta de productos.

Un (pequeño) respiro. Lo que aseguran desde la compañía es que el proyecto no corre peligro, ni por inversiones ni por tamaño. Y es que Volkswagen se encuentra en pleno proceso de reestructuración, con hasta 100.000 despidos flotando sobre las plantas europeas y la posibilidad de cierre de algunas de ellas.

El proyecto español, sin embargo, es uno de los más importantes que la compañía tiene a corto plazo. La inversión, sumadas todas las fases, se espera que alcance los 3.000 millones de euros y ahora mismo trabajan allí 1.500 personas en su fase de construcción. Para la producción de las celdas preseries se espera emplear a 500 personas.

El hub español. El mayor problema para Volkswagen con el retraso de estos planes es que la producción final para alimentar las plantas de Barcelona y Navarra se retrasan irremediablemente. En ellas, la compañía producirá los modelos más pequeños con hasta cuatro coches que se moverán en los 25.000 euros.

Sólo en España, Volkswagen invertirá 10.000 millones de euros. De ellos, 3.000 millones se los llevará la planta de Sagunto, como hemos mencionado, y la misma cantidad está dedicada a la renovación de Martorell. La planta navarra se renovará con una inversión de 1.000 millones de euros y los 3.000 millones restantes serán invertidos en empresas auxiliares de componentes.

En muy mal momento. Aunque ninguna obra está exenta de retrasos, atrasar la producción de las baterías supone un verdadero problema para la empresa. Y es que la compañía germana tiene enormes esperanzas depositadas en estos coches para seguir ganando cuota en el mercado del coche eléctrico y que, finalmente, traccione esta tecnología como esperaban. Además, la entrega de las ayudas Perte VEC también está condicionada a cumplir con el calendario previsto.

Pero sobre todo porque cada coche vendido es un respiro en su cuota de emisiones. En 2027 se revisan las emisiones medias que la compañía ha puesto en la calle con cada coche vendido. Pasar de 93,6 gr/km de CO2 será una multa automática y ya en 2025 la compañía esperaba sanciones milmillonarias. Vender el mayor número posible de coches asequibles el próximo año es esencial para reducir el esperado castigo.

Foto | Volkswagen

En Xataka | Europa tiene la esperanza puesta en el coche eléctrico de 25.000 euros y Volkswagen ya sabe quién se lo fabricará: España



