Ya es oficial: así son los nuevos Huawei FreeClip 2 S, unos auriculares con un diseño más propio de una joya

Al buscar unos nuevos auriculares, no todo el mundo quiere que ofrezcan el mejor sonido posible. Hay otras cosas que valorar, incluido su diseño. Justo por eso, nos llaman tanto la atención los Huawei FreeClip 2 S, unos auriculares que parecen más una joya para los oídos y ya que ya se pueden comprar: tienen un precio de 229 euros, pero MediaMarkt los tiene disponibles por 199 euros.

Unos auriculares ideales para el que busca algo diferente

Estos nuevos auriculares de Huawei siguen la misma línea que los primeros FreeClips. Son unos auriculares con diseño de clip compuestos por tres partes: una parte que queda detrás de la oreja donde va la batería, una que se coloca dentro de la oreja y es donde está el driver y un puente en forma de C entre ambas partes. ¿Qué resultado ofrece esta estructura? Pues, como explica nuestro compañero Jose García, hacen que sean muy cómodos de llevar durante horas.

El estuche es también diferente a los que solemos ver en otros auriculares, con un diseño esférico y con un acabado tipo espejo. Huawei promete que estos auriculares son capaces de ofrecer 9 horas de reproducción total, llegando a las 38 horas si contamos la batería que tiene el estuche. Además, tienen conexión multipunto, lo que permite conectar los auriculares a varios dispositivos a la vez.

A nivel sonoro, estos nuevos Huawei FreeClip 2 S cumplen a buen nivel, especialmente si tenemos en cuenta que tienen unos graves que se sienten bastante bien (algo loable si tenemos en cuenta el formato que tienen). Además, también nos van a permitir coger llamadas telefónicas y cuentan con varios gestos para realizar ciertas acciones, como pausar la música o invocar a Gemini.

⚡ EN RESUMEN: huawei freeclip 2 s ✅ LO MEJOR Unos auriculares muy cómodos: Su diseño, además de muy vistoso y llamativo, está pensado para que sean muy cómodos incluso en sesiones muy largas.

Su diseño, además de muy vistoso y llamativo, está pensado para que sean muy cómodos incluso en sesiones muy largas. Muy buena autonomía: Llegan a las 9 horas de reproducción y 38 horas si sumamos la batería del estuche. ❌ LO PEOR No tienen el mejor sonido: Su sonido no está mal, pero está por debajo de lo que ofrecen otros auriculares con el mismo rango de precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares con un diseño diferente, que sean cómodos durante todo el día y que tengan un carácter abierto para no aislarte del exterior. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más convencional o tu prioridad es tener un sonido sobresaliente. En ese caso, tienes los Huawei FreeBuds Pro 5.

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Imágenes | Jose García, Xataka, Huawei

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