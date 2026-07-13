En plena ola de calor, hay trenes en Extremadura que se están quedando sin aire acondicionado. Para Renfe solo hay un culpable: el calor

Estamos a 13 de julio y parece que nos hemos instalado en una ola de calor perenne. Y las previsiones para los próximos días no son especialmente halagüeñas. Por eso, sigue siendo importantísimo evitar las horas centrales del día y las de máximo calor para realizar actividades al aire libre... y otras bajo techo, como viajar en tren.

Al menos, eso es lo que están denunciando desde CCOO, quienes aseguran que los trenes Madrid-Extremadura viajan sin aire acondicionado recurrentemente.

Una denuncia. Es la que han hecho en CCOO, quienes aseguran que "con mucha frecuencia" los trenes Alvia que viajan entre Madrid y Extremadura están registrando fallos en los sistemas de climatización durante las olas de calor.

Miguel Fuentes, secretario de Movilidad del sindicato, asegura en este comunicado que "no se trata de una incidencia puntual, sino que es algo sistemático que está ocurriendo en las olas de calor de los últimos años y se está dando un espectáculo penoso que perjudica a la salud de los usuarios del tren y los propios trabajadores y trabajadoras".

Asados. Según CCOO, estos fallos se están registrando en los trenes Alvia de la serie S730 cuando "en el exterior superiores a los 35 o 36 grados". En ese caso, señalan, "el aire acondicionado de varios o de todos los vagones deja de funcionar y convierte a los trenes en un horno".

La situación, pese a la denuncia del sindicato, no es nueva. Hace unos días, El Periódico de Extremadura ya recogía esta incidencia en uno de los Alvia que conectan Madrid con Badajoz. Aquel día, señalan, los pasajeros del vagón afectado fueron reubicados en las plazas libres de los vagones donde sí funcionaba el aire acondicionado.

"En Madrid hacía muchísimo calor, en Atocha, más de lo mismo, estábamos deseando entrar en el tren, sobre todo por la preocupación de un golpe de calor y resulta que el vagón se queda sin aire, ha sido el remate", señalaba una de las afectadas para el medio extremeño.

¿Qué dice Renfe? En Xataka nos hemos puesto en contacto con la compañía quienes señalan que "los trenes pasan revisiones periódicas y están preparados para soportar temperaturas de entre -10° y 40ºC" y que comprenden la situación que manifiesta CCOO.

Sin embargo, aceptan lo siguiente:

"En circunstancias excepcionales, cuando las temperaturas exteriores superan los 40ºC como en la actual ola de calor, los sistemas del tren pueden activar mecanismos de protección automática para evitar averías mayores. Esto sucede porque la presión del gas refrigerante se dispara a niveles críticos, provocando una parada temporal del equipo hasta que el sistema se estabiliza. Durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias en la temperatura interior del tren"

Es decir, hace tanto calor en el exterior que el tren necesita autoprotegerse para seguir funcionando. Y cuando esto sucede el tren por sí mismo tiene que elegir entre seguir adelante pese a limitar o eliminar algunas funciones (como la climatización de uno o varios vagones) o seguir adelante.

¿Se han tomado medidas? Renfe asegura que, sin posibilidad de modificar los trenes, sí se están tomando medidas para salvaguardar el confort y la salud de los pasajeros. Con todo, aseguran que están estudiando nuevas medidas que atiendan a las peticiones del sindicato.

Estas medidas serían, por tanto, un añadido a las que ya se aplican. Según la empresa:

Cuando se dan estas condiciones meteorológicas se paraliza la venta de billetes para dejar sitios libres y poder reubicar a los pasajeros

Si las condiciones no permiten viajar con seguridad, se buscan alternativas como un transbordo a un tren plenamente climatizado o, incluso, hacer el camino por carretera.

Un verdadero problema. En Xataka hemos explicado que el calor puede generar un verdadero problema en la salud de las personas porque "secuestra la sangre". Y es que cuando nos enfrentamos a un calor muy alto de manera sostenida sin apenas movernos, estamos comprando muchas papeletas para desmayarnos y, llegado el caso, sufrir un golpe de calor. Por eso viajar refrigerados en un tren es especialmente importante.

Recogen en Hoy que entre mayo y julio ya son 15 las incidencias con los aires acondicionados que han provocado que los trenes de Renfe se queden parcial o completamente sin refrigeración.

Miran a España. La noticia llega justo cuando España ha sido puesta como ejemplo en países que viven por encima de los Pirineos. Y es que en Alemania, Francia o Dinamarca han observado qué hace España, Portugal o Italia frente a las olas de calor y qué pueden aplicar para que los trenes no se cancelen.

Y es que en estos países el servicio ferroviario se ha suspendido porque las compañías no eran capaces de asegurar la salud de los pasajeros. En la región de Baviera (Alemania) se llegó a registrar 40 grados en el interior de algunos trenes. Ahora sabemos que nuestros trenes, al menos en parte, tampoco tienen garantizado un funcionamiento a pleno rendimiento.

Foto | Falk2 y Windy

En Xataka | "Tenemos seis kilómetros que se han derretido por el calor": ante temperaturas extremas, Francia necesita españolizar sus carreteras