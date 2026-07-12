Compró un vestido perfecto y le llegó un trapo feo que no tenía nada que ver: bienvenidos a las estafas de ropa hechas con IA

Este fin de semana se casa el mejor amigo de mi tía y, como no podía ser de otra forma, los meses previos han estado marcados por la búsqueda del vestido perfecto. Navegando por internet, se encontró con un modelo que le encantó y no se lo pensó. Cuando le llegó, aquello no tenía nada que ver y la empresa se niega a devolverle el dinero. La habían estafado.

Cuando me contó lo sucedido me puse a investigar y lo que me encontré fue que la tienda donde lo compró no era un caso especial. Hay muchas más tiendas que siguen el mismo modus operandi: dropshipping, precios inflados, políticas de devolución muy turbias y fotos hechas con IA.

Anatomía de una estafa

Cuando me enseñó la foto del vestido ya me saltaron todas las alarmas; esa luz tan marcada, el suavizado tan exagerado, la calidad... pero sobre todo el propio vestido, con esos volantes y pliegues perfectamente congelados en el aire. Era un candidato perfecto a un 'lo que pides vs lo que te llega' y así fue. El vestido que llegó no es del mismo color, tiene costuras que no se ven en la foto, el tejido es malísimo y los volantes son más bien colgajos, cosas de la gravedad.

El vestido en cuestión.

En su sección de preguntas frecuentes de la tienda indican que, una vez aprobada la devolución "te enviaremos las instrucciones correspondientes y una etiqueta de devolución gratuita". Mi tía solicitó la devolución y a partir de ahí todo fueron trabas. Para recibir un reembolso completo debía enviarlo de vuelta a China, corriendo ella con los gastos de envío, claro.

Para recibir un reembolso completo debía enviarlo de vuelta a China, corriendo ella con los gastos de envío, claro.

Si no quería incurrir en "los costos y tiempos de espera asociados con una devolución internacional", le ofrecían un reembolso del 15% del pedido y un cupón del 20% de descuento o un cupón del 100% para comprar otra cosa en su tienda. En ambos casos podía quedarse el vestido.

Los clientes no están contentos

Lo primero que hice fue investigar a la tienda donde lo compró. Las fotos de los modelos son bastante realistas, pero para un ojo entrenado es fácil ver que están hechas con IA. Y no son sólo las fotos, también los textos y hasta la propia web parecen hechos con IA. Esto no tiene por qué significar que haya nada fraudulento, pero ya fue la primera señal de alarma y en cuanto miré las reseñas en Trustpilot se disipó cualquier duda que me pudiera quedar: puntuación de 2,2 y más de 500 opiniones indicando los mismos problemas.

La punta del iceberg

Lo siguiente que hice fue una búsqueda inversa de la foto del vestido y lo que me encontré fue que lo de esta tienda es sólo un ejemplo de un sistema mucho más extendido. El vestido estaba en muchas más webs, todas con nombres de estilo similar como Ella Marbella, Sara Madrid, Julia Madrid, Vera Montiel, Viento Vida... También venden el mismo vestido en webs portuguesas, alemanas y hasta lo tienen en Amazon. En alguna de estas webs incluso me saltó el aviso del VPN alertando de que era una estafa.

¿Quién quieres que te estafe?

Todos los anuncios ofrecen el mismo vestido en los mismos colores, con las mismas fotos y los precios oscilan entre 40 y 60 euros. Si buscamos esa misma imagen en Aliexpress, encontramos el mismo vestido por 12 euros y en Temu he encontrado uno muy parecido con fotos bastante más realistas por 9,90 euros. Lo que hacen estas webs es un dropshipping de manual: vender productos que no tienen en stock, sino que los piden de China. Es una práctica bastante común y no tendría nada de malo si no fuera porque muchas de estas tiendas se venden como marcas españolas, además de que los precios están infladísimos y no son nada claras con la política de devolución.

El dropshipping es una práctica común. El problema es que estas tiendas se venden como españolas, los precios están infladísimos y no son nada claras con la política de devolución.

Hay algo más y es que algunas de estas webs incluso crean reseñas falsas. En casi todos los anuncios vemos las típicas estrellitas de reseñas que dicen cosas como que el vestido tiene una puntuación de 4,7 sobre 5 y más de 20.000 reseñas, pero las reseñas no están en ningún sitio. En una de estas tiendas incluso lo llevan a otro nivel: podemos ver reseñas con nombres, ubicación y hasta fotos de perfil, pero al descargar la foto se ve claramente que están generadas con IA.

La web destaca cinco reseñas, las únicas tres que tienen foto son estas. No sé, Rick...

Todo este asunto me recordó mucho a un vídeo de la youtuber Safiya Nygaard en el que compró el mismo vestido viral por 4, 30, 60 y 200 dólares. El vestido caro era de una tienda legítima y los demás, que eran de tiendas más sospechosas, resultaron ser copias del mismo modelo con tejidos y acabados más malos.

He estado buscando el vestido original de donde se habían copiado estas tiendas, y creo que lo he encontrado en una tienda llamada Fehaute. Hay más imágenes, un vídeo con el vestido en movimiento y lo más importante: en las reseñas hay fotos de las compradoras con el vestido puesto. Eso sí, también es mucho más caro (135 dólares).

¿Eres tú, vestido original?

Es importante recalcar que el vestido concreto del que hablamos es sólo una de tantas prendas que venden en estas webs tan turbias. Hay muchas más cuyas imágenes parecen bastante más realistas y puede que lo que te llegue se corresponda con las fotos. Sin embargo, sigue estando la cuestión de los precios más altos y esa política de devolución tan turbia, por lo que siempre va a ser mejor acudir a comprarlo directamente a alguna web china como Aliexpress, Shein o Temu.

Los vestidos imposibles

No podía hacer un artículo sobre estafas de ropa hechas con IA sin mencionar esto. Ya hemos hablado de los engaños de arte IA en Etsy, de los patrones de ganchillo imposibles y las plantas de fantasía. La moda tampoco se escapa del slop de IA y una búsqueda en portales como Etsy o Pinterest nos devuelve algunos resultados de dudosa autenticidad, por ser suaves.

La gravedad no existe para estos vestidos

Muchos de estos vestidos son simplemente imágenes IA que alguien ha creado porque le apetecía, pero hay algunos que se venden. La misma youtuber de la que hablaba también publicó un vídeo en el que compró varios vestidos IA que encontró en Pinterest. Para sorpresa de nadie, lo que le llegó no tenía nada que ver. Aunque algunos vestidos se parecían, ninguno se veía como en las fotos porque básicamente ese tejido tipo gasa, no puede quedarse congelado en el aire como si no existiera la gravedad.

Normalmente las tiendas fraudulentas no usan imágenes tan evidentes, sino más sutiles como la del vestido que protagoniza la historia con la que empieza este artículo. Pero afinar la vista no es suficiente porque siempre pueden ser imágenes reales robadas de otras tiendas. Para evitar que te timen, siempre comprueba que sea una tienda legítima buscando reseñas de más clientes en Trustpilot y busca que esa prenda sea exclusiva de ellos, no un dropshipping que venga de China y por el que te toque pagar el triple o más.

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