La primera "red social" de la historia tiene 57.000 años, la formaban cazadores y recolectores y sirvió para evitar la extinción

La supervivencia de los cazadores-recolectores de la prehistoria se ha explicado históricamente por dos cosas: el clima y los recursos naturales disponibles. Y aunque a grandes rasgos es cierto, un nuevo estudio propone que las relaciones sociales entre grupos humanos de por aquel entonces fueron tan decisivas que el entorno físico.

El hallazgo. El equipo de investigación se centra en pequeños grupos de cazadores-recolectores que vivieron en el sur del Cáucaso hace entre 57.000 y 27.000 años. Al parecer, estos pequeños grupúsculos viajaban largas distancias y compartían herramientas y técnicas con otros grupos.

Inicialmente pensaban que por su tamaño y distancia vivirían casi aislados entre ellos, pero no. La prueba clave está en objetos de obsidiana, una roca volcánica usada para hacer herramientas cortantes, presente en yacimientos situados entre 40 y 200 km de la cantera de origen.

Por qué es importante. Porque obliga a replantearse los modelos clásicos sobre la evolución humana que atribuían el éxito o fracaso de una población casi exclusivamente a su capacidad de adaptación climática. Ahora vislumbramos que la cooperación y la circulación de información fue un factor de supervivencia esencial, lo que tiene implicaciones para entender la resiliencia humana frente al cambio ambiental.

Contexto. La zona del estudio es el sur del Cáucaso, el puente natural entre Europa y Asia donde confluyen montañas, valles y climas muy distintos en poco espacio, de modo que es un lugar clave para entender cómo se movían los humanos antiguos. En la época en la que se enmarca el estudio en otras partes del mundo convivieron neandertales y humanos modernos y también cuando las herramientas de piedra cambiaron de estilo. Por eso el Cáucaso es un magnífico lugar para comprobar si esos cambios fueron un reemplazo brusco de una población por otra o hubo convivencia entre ambas culturas.

En detalle. Cada cantera de obsidiana tiene una composición química única, lo que permite determinar exactamente cuál es el origen de cada herramienta localizada. Según el equipo de investigación, la distancia a la que están dispersas estas herramientas es demasiado grande como para que la recorriera un único grupo en busca de alimento: la explicación más plausible es que distintos grupos estaban en contacto e intercambiaban materiales.

Pero hay otra pista más: la forma de tallar la piedra se repite en yacimientos muy alejados entre sí, lo que sugiere que unos grupos aprendían de otros, no que llegaran a la misma conclusión por azar. Además, al datar las capas de tierra de distintos yacimientos, se ve que las culturas del Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior convivieron durante miles de años en la misma zona, es decir, que una no sustituyó a la otra. Tres poderosas razones para sostener que las redes sociales ayudaron a estos grupos a sobrevivir.

Sí, pero. La inferencia de "redes sociales" o alianzas a partir de piedra tallada no deja de ser una interpretación, no una observación directa: no existen registros escritos, orales ni testimoniales del Paleolítico, así que toda conclusión sobre relaciones sociales se construye indirectamente, a partir de patrones materiales. De hecho, que la obsidiana viaje entre 40 y 200 km no prueba por sí solo intercambio social entre grupos: podría explicarse también por un único grupo con un territorio muy amplio o por reutilización de herramientas durante generaciones.

















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