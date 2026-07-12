Hay algo en lo que Uruguay es una auténtica y desbordante potencia mundial: generar futbolistas de élite

Salvo que seas una auténtica máquina de los datos y la estadística, a la pregunta de ¿qué país genera más futbolistas para la élite? seguramente la mayoría responderíamos que Brasil, un país que tiene cinco mundiales y además es un auténtico exportador de talento con el balón en los pies. Pero no. Aunque la respuesta difiere en función de la horquilla temporal que elijas, hay un lugar en el mundo que arrasa en el último siglo: Uruguay.

Uruguay tiene apenas 3,5 millones de habitantes, una cifra similar a la de Madrid o Berlín, y pese a ser un país pequeño tiene en su haber dos mundiales, dos medallas olímpicas y 15 Copas América. Y una realidad increíble: Uruguay es, per cápita, el país que más futbolistas célebres ha producido en toda la historia del fútbol.

Bajo estas líneas adjuntamos un pantallazo del proyecto de datos "El Atlas", una visualización interactiva que calcula, para cada país, cuántos futbolistas (masculinos) del top mundial por popularidad histórica hay por millón de habitantes. Recomendamos encarecidamente trastear, ya que puedes cribar países, regiones, cantidad de futbolistas y años. Da igual lo que elijas porque casi siempre gana Uruguay.

El dato es demoledor: Uruguay produce 11,3 figuras futbolísticas de élite por millón de habitantes, a muchísima distancia del segundo, Croacia, que tiene 4,81. Tercero y cuarto son Países Bajos (4,58 figuras por millón de habitantes) y Argentina (3,82). Si mueves la barra temporal hasta el año 1999, España se hace con el oro de forma puntual.

Uruguay produce más futbolistas célebres per cápita que cualquier país del mundo. El Atlas

Este gráfico interactivo es obra del economista argentino Daniel Schteingart y para su elaboración ha usado dos fuentes: por un lado Pantheon del MIT Media Lab, que mide la fama histórica de cada futbolista según su presencia en Wikipedia y por otro, datos de población de Our World in Data, lo que permite calcular cuántas figuras célebres produce cada país por habitante. No obstante, que Uruguay es ganadora absoluta es algo que también ha documentado El Observador con datos del CIES Football Observatory y RT. Tres análisis distintos con diferentes metodologías y un mismo resultado: Uruguay gana por goleada.

El país que más futbolistas famosos produce del mundo no es Brasil ni Francia

La pregunta es clara: qué Uruguay que no tenga el resto. Según ESPN Deportes, la clave está en la formación: Uruguay tiene 28 clubes profesionales que entrenan a jóvenes. Para que Argentina o Brasil tuvieran esa misma proporción por habitante, necesitarían 336 y 1.624 clubes respectivamente, muy por encima de los que tienen en la actualidad, 103 y 168, respectivamente. Esa exhaustiva apuesta por el talento joven permite al país latinoamericano detectar y explotar ese potencial que en otros países más grandes quizás pasaría desapercibido.

El autor del chart explica además otra realidad que confiere ventaja a los países de Sudamérica: "casi no hay competencia de otros deportes por el talento joven. Acá todos quieren ser futbolistas, mientras que en Europa y Estados Unidos el talento se reparte entre varias disciplinas". Eso sí, respecto al futuro tiene una advertencia: "La tecnificación y globalización del fútbol pueden favorecer a los países ricos, pero mientras los futbolistas sudamericanos sigan regresando a sus selecciones, la tradición va a continuar".

Las limitaciones del gráfico son las propias de sus bases: el indicador del gráfico mide fama en Wikipedia, lo que no necesariamente implica medir la calidad futbolística de forma objetiva, lo que favorece a jugadores más recientes o que sean muy populares y juega en detrimento de las estrellas veteranas, con menor huella en internet.





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