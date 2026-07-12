El plan para frenar el deshielo del Ártico es tan simple que suena a locura: congelarlo de nuevo

El calentamiento global no afecta igual en todas partes. Sin ir más lejos, Europa es el continente que más se calienta según la Organización Meteorológica Mundial, pero hay otro lugar donde el calor ha puesto el turbo: el Ártico. El Polo Norte se calienta cuatro veces más rápido que la media global. Además, el hielo marino está en mínimos históricos desde que empezaron los registros hace 125 años.

Ante esta emergencia climática, a un equipo de investigación se le ha ocurrido algo tan lógico que sorprende por su aparente simpleza: ¿que falta hielo? Pues fabricamos más de forma artificial. Así que han dejado el laboratorio y han acudido al terreno para comprobar si es posible.

La idea. La empresa Real Ice, en colaboración con la Universidad de Cambridge, perfora el hielo marino en pleno invierno y bombea agua de mar sobre su superficie helada. El agua, al quedar expuesta a ese frío extremo, se congela de inmediato y añade una capa extra de hielo. Ahora que ya tienen el mecanismo base, Real Ice está adaptando bombas que se usan en pistas de patinaje o plataformas petrolíferas para alimentarlas con energía renovable.

Según The Guardian, en una prueba reciente el equipo bombeó 50.000 toneladas de agua sobre hielo de 1,5 metros de grosor a -40 ºC y logró aumentar su grosor 0,50 metros más.

Por qué es importante. Aunque la reducción de emisiones es la única solución sostenible a largo plazo, mientras llega es necesario explorar técnicas para ganar tiempo porque el deshielo del Ártico es un problema con consecuencias en cadena que afectan a diferentes escalas:

a nivel local supone una amenaza para los modos de vida inuit y fauna como el oso polar o la morsa, además de desestabilizar el ecosistema.

a nivel global, puede alterar los patrones meteorológicos. El hielo marino es una suerte de aire acondicionado planetario: su superficie blanca refleja la radiación solar, algo que el océano oscuro no hace (retroalimentación del albedo). Ese calentamiento extra del Ártico también está relacionado con una corriente en chorro más ondulada y lenta que puede alargar y favorecer olas de calor o inundaciones. Además, el deshielo va de la mano del deshielo del permafrost, que libera metano y acelera aún más el calentamiento.

Contexto. Este proyecto se enmarca dentro del programa RASI (Re-thickening Arctic Sea Ice), una iniciativa público - privada en el que la Universidad de Cambridge y dos empresas privadas, Real Ice y Arctic Reflections, realizan investigaciones que combinan modelos científicos rigurosos con experimentación real en el Ártico. Como curiosidad, no es la única propuesta: hay otras más controvertidas que plantean dispersar aerosoles de sulfato en la estratosfera para reflejar la luz solar.

En detalle. El primer estudio en la pasada campaña 2024/2025 ha confirmado que las zonas de prueba terminaron el invierno con un grosor de hasta 32 centímetros más que las zonas de control. Según el estudio, esta diferencia es parecida a lo que el Ártico ha perdido en los últimos 50 años. Además, al final de la campaña invernal observaron que ese hielo nuevo se mantenía más blanco y brillante durante la época de deshielo, por lo que pareció fundirse más despacio, mejorando el albedo.

Sí, pero. Sobre el papel pinta muy bien, pero la comunidad científica tiene sus dudas. Un análisis de varias de estas propuestas publicado en la revista Frontiers in Science concluyó que no superaban con éxito los criterios de viabilidad, coste, gobernanza y riesgo ambiental. La crítica de fondo es que podría dar la falsa sensación de que existe un atajo técnico que relaje la presión para la reducción de emisiones. Por otro lado, una cosa es una prueba en una zona concreta y otra el precio de escalar esta técnica a todo el Ártico.

En Xataka | Vivir a 1.300 kilómetros del Polo Norte: un catalán cuenta su experiencia en la ciudad más septentrional del mundo

En Xataka | Hay un rincón de España donde el calentamiento global está causando estragos: los Pirineos se están "mediterraneizando"





Portada | Annie Spratt y Jan Antonin Kolar