A los usuarios de Netflix les encanta ver la primera temporada de una serie. Después, les encanta dejar de verla por completo

Qué tremendo hype cuando Netflix tiene nueva serie y la promociona hasta en la sopa: te tragas el tráiler, la premiere promete infinito y luego, por fin ves el primer episodio y devoras la temporada entera. ¿Y después? Si te he visto, no me acuerdo: literal y figuradamente, porque las series de Netflix pierden audiencia drásticamente de una temporada a la otra, según datos de la propia Netflix recogidos por Bloomberg. Inversiones millonarias, marketing hollywoodiense y un recorrido que se desinfla como una botella de refresco.

Qué está pasando. Buques insignia de la cadena se desinflan después de la primera temporada. One Piece perdió más del 30% de su público en la segunda temporada, 'Bronca' cayó más del 70%, 'El agente nocturno' perdió la mitad de audiencia en la segunda (y otro 35% en la tercera) y 'Avatar: La Leyenda de Aang' se desplomó más de un 60% en su última entrega, a partir de datos de Netflix para las primeras cuatro semanas del estreno de cada serie.

Y Netflix no tiene un plan de contingencia claro sobre cómo lidiar con el problema: algunas las ha cancelado (The Night Agent), otras las ha renovado (Running Point, The Four Seasons) pese a las pérdidas. La compañía estaría analizando sus datos para saber el porqué, según fuentes cercanas.

Por qué es importante. Históricamente, las series de Netflix han obtenido sus mayores índices de audiencia en su temporada de debut, un fenómeno que es exactamente lo opuesto a lo que sucedía con la tele tradicional, donde el boca a boca solía provocar que las series mejorasen sus cifras con el paso del tiempo. En una frase: falta retención.

Bloomberg se hace eco de la preocupación de la compañía ante esta realidad, así como de la de los inversores respecto a su capacidad para fidelizar usuarios. Y es que el tiempo que sus clientes han dedicado a ver dicha plataforma de streaming este año ha aumentado menos de un 2%. Porque Netflix es el líder absoluto del streaming, pero la ventaja se difumina.

Contexto. Este último año las acciones de Netflix están en declive desde que presentó una oferta por Warner Bros. Discovery que no llegó a buen puerto. En ese momento, Ted Sarandos y Greg Peters afirmaban su interés en la compañía de entretenimiento rival porque era una oportunidad única para adquirir un activo valioso. Aunque hay otra potencial lectura: que Netflix se esté quedando sin ideas. Tras años apostando por desarrollarse principalmente con contenido propio, ahora mira con buenos ojos crecer mediante adquisiciones.

En detalle. Obviamente, Netflix no pone todos sus huevos en una única cesta, en este caso, una sola serie: la compañía lanza un nutrido catálogo de novedades cada trimestre con la expectativa de cosechar nuevos éxitos con estos estrenos. Sin embargo, en los primeros cinco meses de 2026 apenas tuvo dos grandes éxitos: 'Él y ella' y la cuarta temporada de 'Los Bridgerton', precisamente una de las honrosas excepciones a esa norma.

Sí, pero. Pese a estas señales de alarma, Netflix sigue siendo líder indiscutible: acumula la mitad de los programas más vistos en streaming y tiene experiencia de sobra para recuperarse tras malas rachas. De hecho, la plataforma ya ha añadido nuevos formatos de programación, como la apuesta por el deporte en directo. Además y aunque sea más modesta, su cuota de visionado sigue en números verdes en un mercado más maduro, caro y competido.





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