Apple demanda a OpenAI por robar secretos comerciales: "Lol, tengo acceso", el mensaje del ingeniero que destapó el escándalo

Este fin de semana ha explotado un culebrón que amenaza seriamente el primer hardware Made in OpenAI, deja en mal lugar a un ingeniero con una dilatada y exitosa carrera como Tan Tang (24 años en Apple y VP de diseño de producto del iPhone oApple Watch) y pone en entredicho la seguridad de Cupertino: Apple ha llevado a los tribunales a OpenAI por un presunto robo de secretos comerciales de hardware e incumplimiento de contrato.

Qué está pasando. Apple lo resume con dureza en la demanda, de 40 páginas: "una cosa está clara: en todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple". Además, Apple alega que antiguos empleados suyos, más concretamente Chang Liu y Tang Tan, siguieron accediendo a información confidencial de Apple tras pasarse a OpenAI.

Dos antiguos empleados de Apple, en la diana. Llamativo es el caso de Liu, ingeniero senior de sistemas eléctricos que, tras ocho años en Apple, se fue a OpenAI en enero de 2026. Al parecer, Chang Liu conservó su portátil corporativo y descubrió un fallo que le permitía entrar en servidores internos de Apple y descargar una recopilación de archivos técnicos de más de mil páginas sobre sobre tecnologías, funciones y productos no anunciados, incluyendo especificaciones técnicas y presentaciones de ingeniería. "LOL, he descubierto que tengo acceso a la red de almacenamiento, qué divertido", escribía en un email a una excompañera de Apple.

Por su parte, Tang Tan, actual director de hardware de OpenAI, está acusado de usar nombres en clave confidenciales de Apple durante el proceso de contratación de OpenAI, pedir a los candidatos que llevaran componentes de hardware de Apple a sus entrevistas y aconsejar a quienes abandonaban el barco de Apple sobre cómo evadir los procedimientos de seguridad de la compañía.

Por qué es importante. Para OpenAI este es un golpe que va directo a su línea de flotación, en tanto en cuanto se prepara para salir a bolsa y lanzar su primer dispositivo con IA. La empresa de Sam Altman tendrá que hacer y demostrar mucho más que las escuetas declaraciones de su portavoz, Drew Pusateri: "No nos interesan los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos centrados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo", como recoge CNBC.

Para Apple, esta demanda es un intento para detener la incesante fuga de talentos que Cupertino lleva sufriendo un año largo y que tiene un destino bastante común: OpenAI. Apple cifra la desbandada de trabajadores en 400 personas, que habrían abandonado el barco de Cupertino con destino la empresa liderada por Altman. OpenAI ha pasado de ser la empresa que está detrás de los modelos de inteligencia artificial más mainstream a convertirse en potencial competencia directa en hardware con su futurible primer gadget IA.

Contexto. El veterano Tang Tan llevaba casi media vida en Apple y no es una exageración: pasó 24 años allí, donde llegó a ser vicepresidente de diseño de producto de iPhone y Apple Watch, con un papel esencial en su supervisión. Después, se fue y junto a otro mítico de Apple como Jony Ive, fundó io Products en 2024. En 2025, OpenAI compró io Products por 6.500 millones de dólares en 2025.

No es la primera vez que OpenAI se las ve en los tribunales, que de hecho atesora unas cuantas en materia de propiedad intelectual. La más sonada es la que tiene pendiente con The New York Times desde 2023, cuando el medio estadounidense demandó a OpenAI y Microsoft por usar sus artículos sin permiso para entrenar modelos de IA.

En detalle. En la demanda interpuesta queda recogido que Apple envió una carta en febrero a OpenAI para expresar sus preocupaciones, pero no obtuvo respuesta. En cuanto a sus peticiones legales, Apple pide al tribunal que prohíba a OpenAI retener, explotar o distribuir sus secretos comerciales y que obligue a la devolución de toda la propiedad intelectual presuntamente sustraída. Tan llamativos como los nombres y acciones de los dos antiguos empleados de Apple son las ausencias: pese a su papel protagonista en la trama, a Jony Ive no se le acusa de nada.

Qué va a pasar ahora. Ahora el juicio entra en una fase donde Apple y OpenAI tendrán que compartir pruebas, correos y documentos internos entre ellas, antes de que un juez decida el caso. Mientras tanto, Apple pide medidas cautelares para impedir que OpenAI siga usando la información, además de indemnizaciones y la devolución de todo el material presuntamente sustraído.

Esta petición de Apple es crítica porque podría paralizar y hasta detener el lanzamiento de su dispositivo IA para rediseñar componentes o modificar especificaciones técnicas o procesos de fabricación si se demuestra que están basados en la propiedad intelectual de Apple.





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