La regla de los dos dedos para la crema solar no falla, pero esta experta la ha llevado al siguiente nivel

A estas alturas de la película, todos tenemos clara la importancia de usar protector solar. Bueno, quizás todos menos Marcos Llorente. La cuestión es que, por mucho que entendamos que debemos protegernos de las radiaciones solares, no siempre sabemos cómo hacerlo de una forma óptima. Por ejemplo, la cantidad de crema solar es un punto esencial al que no siempre prestamos suficiente atención. Se recomienda usar 2 miligramos de protector solar por centímetro cuadrado de piel, que equivalen a unas 9 cucharaditas para todo el cuerpo de un adulto promedio.

El problema es que es algo difícil de medir por partes (la cara, los brazos, las piernas, etc.). Por eso, para la cara existe la regla de los dos dedos. Debemos cubrir la superficie interna de nuestros dedos índice y corazón con una línea de protector solar para saber que estamos usando suficiente. Muchas personas ya lo hacen, pero se encuentran con un problema: quizás para la playa esté bien, pero para el día a día es demasiado. Afortunadamente, hay soluciones, como bien ha explicado en un artículo para New Scientist la experta en cáncer de piel del Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer de Australia Rachel Neale.

La clave está en usar dos capas

Si nos ponemos directamente sobre la cara los dos dedos de protector solar veremos que esta se queda muy cargada de producto. Si la crema contiene filtros físicos, posiblemente nos convirtamos en un fantasma blanquecino. Si son químicos, quizás no se vea blanca, pero sí la notaremos pesada.

Por eso, el consejo de Neale es muy simple: aplicar la crema solar en dos capas. Ella cuenta que, normalmente, pone la mitad de la cantidad de crema solar recomendada, la extiende bien y pasa a hacer otra tarea, como lavarse los dientes. Finalizada esa tarea, la primera capa ya debe haberse absorbido, por lo que pasa a la segunda.

Con la regla de los dos dedos, el proceso es muy sencillo. Nos cubrimos un dedo de crema, la aplicamos, esperamos y luego aplicamos otro dedo cubierto de crema solar.

¿Qué pasa con la cantidad de crema solar en el resto del cuerpo?

La regla de los dos dedos es muy cómoda para la cara, porque es la parte del cuerpo que más a diario nos protegemos, de modo que no necesitamos andar buscando una cuchara medidora. En cambio, si vamos a exponer el resto del cuerpo, como ocurre en la playa o la piscina, sí que podríamos usar una cucharita de postre para calcular las cantidades. Al menos hasta que aprendamos a hacerlo a ojo.

Hemos visto que se recomiendan 9 cucharaditas para todo el cuerpo. Para distribuirlas, debemos usar dos cucharaditas para el torso y la espalda, otras dos para cada pierna, una para cada brazo y otra más para la cara, el cuello y la cabeza. En ese caso, no olvides la nuca y las orejas, pues son zonas de las que a veces nos olvidamos y se queman con frecuencia, quedando más expuestas al cáncer de piel. Finalmente, si los pies van a estar al descubierto, deberíamos invertir una cucharadita más en ellos. Es importante insistir en que estas cantidades son para un adulto promedio. Puede que sea necesario usar más o menos, según el tamaño del cuerpo.

Sea como sea, la clave es ponernos una capa gruesa por todo el cuerpo y, ante todo, reaplicar siempre que sea necesario. Se suele recomendar reaplicar la crema solar cada 2 horas o después de bañarte, sudar o secarte con una toalla. De todos modos, lo más intuitivo es, si ves que tu piel se está calentando demasiado y no acabas de ponerte la crema, reaplicarla por si acaso.

Piensa que, si vas con frecuencia a la playa o la piscina, no es normal que con un bote de crema solar tengas para todo el verano. A todos nos ha pasado, pero una vez que te conciencias con la cantidad de crema solar adecuada te das cuenta de que necesitas varios.

Imágenes | Magnific | Isedeh et al

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