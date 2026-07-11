“No queremos un coche para todos, queremos el perfecto para cada cliente”: la china GWM llega a España con la combustión por bandera

Si las marcas chinas se hacen un hueco en Europa de forma definitiva, España habrá sido, sin ninguna duda, su gran puerta de entrada. Si tomamos como referencia los datos de lo que llevamos de año podemos certificar que, en nuestro país, el coche chino ya es una opción muy repetida entre los vehículos más vendidos de cada categoría.

Por dar algunos datos, entre los 10 eléctricos más vendidos hay tres coches chinos, según ANFAC. Entre los 10 híbridos enchufables más vendidos hay cinco coches chinos. Y entre los 10 híbridos no enchufables más vendidos hay otros dos coches chinos. Es decir, aunando todas esas categorías, uno de cada tres coches vendidos es chinos.

Sin ninguna duda, el híbrido enchufable es donde más terreno tiene que ganar el coche chino. Los fabricantes occidentales han optado por saltar al eléctrico en muchos casos y los chinos no pagan aranceles como sí les ocurre con los eléctricos. Al mismo tiempo, el producto que ofrecen está mucho más equipado y es mucho más barato (igualando tamaño, equipamiento y/o potencia) que los europeos, japoneses o estadounidenses.

No es casual que los híbridos no enchufables sea el terreno menos abonado de coches chinos. Aquí, Toyota domina con fuerza (cuatro de los cinco más vendidos son suyos) y los occidentales han llenado su oferta de microhíbridos que suman en esta categoría pese a que el ahorro es ridículo.

Pero el MG ZS y el Omoda 5 ya han entrado en el listado de los más vendidos. Ambos coches son de empresas que tienen muy claro que ellos fabrican todo tipo de tecnología, que no están para cerrarse puertas. Apostando a un público que en muchos casos se ha quedado huérfano de opciones realmente baratas entre los occidentales o que están desencantados con su encarecimiento, tienen muy claro que hay un nicho de mercado por explotar.

Justo ahí es a donde ataca GWM. Great Wall Motors es la última compañía china que llega a España. Lo hace, de momento, con el ORA 5, un coche que se venderá en formato puramente de combustión, con versiones híbridas y eléctricas. Con un precio de salida rompedor, está muy claro a quién apunta. Y viendo el éxito de MG o de Omoda/Jaecoo, desde luego parece que la piscina tiene agua.

¿Qué es GWM y qué ofrece?

GWM, siglas de Great Wall Motors, es un grupo automovilístico creado en 1990 con sede en Baoding, Hebei (China, por supuesto). La compañía se vende como "una empresa global de tecnología de movilidad" y tiene diferentes submarcas que, veremos más adelante, si van llegando a España.

Durante la presentación se nos aseguró que íbamos a ver "el futuro de lo que está por venir", momento en el que nos enseñaron los enormes SUV de sabor más clásico (pero llenos de tecnología) que venden bajo la marca Tank o los monovolúmenes de lujo que venden con el nombre de Wey. Pero no se señalaron fechas concretas de aterrizaje ni ningún otro detalle.

Lo que sí es seguro es que la compañía llega con el Ora 5. Este es una suerte de SUV compacto de formas suaves en su exterior y que parece bien rematado por dentro. Durante la presentación sólo pudimos comprobar que se trata un coche que parece bien ejecutado por dentro, de plásticos humildes y que no regala grandes lujos pero que está bien terminado. Tampoco pudimos probar su sistema de infoentretenimiento, por lo que apenas podemos decir que la primera impresión fue buena.

Ora 5, el primer coche de GWM en España

Sí se nos adelantó que el coche llegará con asistente de voz inteligente, pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control remoto de algunas funciones desde el teléfono móvil y cargadores de tipo USB-A y C.

Pero quizás, lo más interesante es que este coche llegará con todo tipo de motorizaciones, desde versiones puras de combustión a híbridas y eléctricas. La opción de combustión monta un motor 1.5 turboalimentado con 160 CV que parte de 19.950 euros. Por encima, la opción híbrida electrifica ese mismo propulsor y lleva el conjunto hasta los 223 CV. En este caso se venderá por 22.350 euros. El eléctrico se venderá por 23.850 euros y cuenta con 204 CV y una batería de 58,3 kWh firmada por SVolt. Todos los precios cuentan con campañas de lanzamiento y el eléctrico con las ayudas correspondientes.

Con esos precios y ese producto, es de esperar que las opciones con motores de combustión sean las más interesantes para el cliente potencial y es donde más esperanzas parece tener puesta la marca. Y es que en repetidas ocasiones se avisó de que no son una compañía que piense en una sola tecnología o un solo tipo de producto. El objetivo es seguir ampliando la gama para llegar a la máxima cantidad de clientes potenciales posible.

Mucho más que el Ora 5

Aunque el Ora 5 será el primer coche de GWM en España (ya se puede comprar, de hecho), la compañía aspira a asentarse con muchas otras propuestas.

Por eso hay que conocer algo más de la compañía. GWM es particular porque, al contrario que la mayoría de marcas chinas que solo apuestan por los vehículos que llaman de nueva energía (coches híbridos enchufables, eléctricos y eléctricos de rango extendido) y un motor muy concreto (ese famoso 1.5T que montan la inmensa mayoría de coches llegados desde allí con motor de combustión), esta empresa ofrece otras cosas.

Por ejemplo, en sus Tank puedes encontrar coches con motor V8. Y tienen una motocicleta bajo la marca Souo con ocho cilindros. Wei Jianjun, el dueño de la compañía, es un amante de los coches y de los grandes motores por lo que sigue apostando por ofrecer propulsores de esos con los que uno ha soñado toda la vida. Y los primeros Tank que pudimos ver y tocar, desde luego, son espectaculares y son un rival directo de los auténticos todoterrenos como los Jeep Wrangler.

Pero bajando de nuevo a la tierra, GWM quiso demostrar que es una compañía que viene con la intención de hacerse un serio hueco en el mercado. Esa propuesta multienergía ya adelanta que quieren ofrecer un amplio abanico de productos, por tipo de coche y por precio.

De hecho, aunque la empresa llegue ahora a nuestro país, ya está presente en 170 países y regiones, con 1.500 concesionarios repartidos por todo el mundo. Es, por tanto, una de esos gigantes chinos que muchos no conocían pero que ya tienen una historia a sus espaldas. En Europa, por ejemplo, ya está ofreciendo sus coches en Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Islandia, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania. Este año se sumará España y Polonia y el avance debería continuar en 2027.

Este crecimiento, aseguran, quieren que sea escalonado y orgánico. Aseguran tener un almacén de repuestos en Países Bajos y otro en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y aspiran a contar con 50 puntos de venta antes de que termine el año. Además, ahora mismo ya cuentan con estudios satélites de diseño en Alemania donde, en palabras de uno de sus diseñadores, se reportan las exigencias del consumidor europeo para adaptar los coches a este mercado.

Para entender su tamaño, la compañía ya cuenta con 10 fabricas en China, tiene otras dos en Tailandia y en Brasil y produce mediante el ensamblaje de kits en otros puntos de Asia y América. Solo en la región de Boading, China, dos plantas tienen la capacidad de producir 1,12 millones de coches anuales.

De momento, queda por ver cuál es el abrazo europeo y español a la compañía. Tendremos que esperar a conocer más profundamente el Ora 5 para dar una opinión más contrastada sobre el mismo. Lo que es seguro es que GWM es una marca diferente, que tiene líneas de negocio muy diferencias. Veremos si se atreven a traerlas a nuestro país. Y si hay negocio para ellas.

Foto | GWM y Xataka

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