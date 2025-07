Los híbridos se han convertido en el coche más vendido en España. Ahora sabemos cuánto cuesta cambiar su batería: muchísimo

El 35,35% de los coches que se venden en España son híbridos. Ya el año pasado, la categoría de híbridos es la que más vehículos matriculó y ahora mismo ninguna otra le hace sombra en nuestro país. Con datos de junio, en nuestro país se han matriculado 254.604 automóviles híbridos, por los 192.447 coches de gasolina, la segunda categoría más comprada en nuestro país.

Eso ha sido posible por el pequeño truco de los microhíbridos, que añaden una pequeña batería eléctrica de dimensiones muy reducidas, que reducen ligeramente el consumo pero que, en el fondo, permiten a los fabricantes electrificar modelos con muy poquita inversión.

Esa inversión por pequeña que sea, sin embargo, añade complejidad al conjunto. Es decir, mayores problemas si tenemos que hacer una reparación. Porque no sólo es que sustituir una batería sea cara. En relación a su tamaño, cambiar la batería de un híbrido es muy costoso. Y al contrario de lo que cabría esperar, tendremos que dejarnos más dinero cuanto más pequeña sea la batería.

Batería pequeña, coste grande

Eso es lo que afirma la Agencia Internacional de la Energía que recoge que el año pasado, el precio medio de un pack de baterías de 20 kWh para un híbrido enchufable tenía un coste similar al de una batería para coche eléctrico de 65 kWh. Esto se explica por diversas razones.

La primera es que en el propio informe se destaca que el precio de las baterías para coches eléctricos en China se ha reducido sensiblemente, cayendo el coste en un 30%, frente al 10-15% de media que ha caído en Europa y Estados Unidos. Teniendo en cuenta que China es el país donde más coches eléctricos se compran, esto ha hecho bajar sensiblemente el precio medio global de las baterías.

El segundo motivo es que la batería, grande o pequeña, tienen componentes que no varían y, además, las de un híbrido enchufable necesitan mayores requerimientos de energía y densidad energética porque se les exigen más potencia (en relación a su tamaño), lo que encarece el producto.

El problema es que, como señalan nuestros compañeros de Motorpasión, esto escala en sentido inverso. La batería de un híbrido es más cara a la de un enchufable por los mismos motivos antes señalados. Sumando que, además, en China se compran muchos híbridos enchufables (entran junto a los eléctricos dentro de la categoría de nueva energía), lo que reduce su precio medio global. Pero no se compran híbridos no enchufables por lo que esos precios no se reducen.

Y todo se agudiza cuando llegamos a los coches mildhybrid o híbridos ligeros, esos que llevan una pequeña batería de 48 voltios (o incluso 24 voltios) y ya son señalados como vehículos híbridos. En ese caso, el coste medio de la sustitución de la batería está en 2.000 euros pero en algunos coches se acerca a los 3.000 euros si sumamos la mano de obra.

En Motorpasión, ponen algunos ejemplos interesantes con baterías de 48 voltios. Por ejemplo, dentro del Grupo Volkswagen, cambiar la batería de los Audi A6,A7 y Q8 o de sus versiones deportivas S y RS conlleva un gasto de 3.000 euros, de los cuales 2.500 euros se los lleva la batería. En un Volvo XC60, el cambio de este componente conlleva el desembolso de unos 2.000 euros.

Los precios no son tan caros como en los híbridos no enchufables pero sí cuando miramos el precio a desembolsar en relación al tamaño de la batería. Por ejemplo, la batería de 1,2 kWh que montan los Renault Clio, Captur, Arkana y Symbioz (pero también los Dacia Jogger y Duster) cuesta 3.500 euros en la red oficial de la marca. Y si nos vamos a la batería que monta el Renault Rafale, de 1,7 kWh, ya estamos hablando de unos 4.000 euros.

Es decir, el precio por kWh de este último caso es de 2.352 euros pero, como hemos visto, con ese dinero en algunos coches del Grupo Volkswagen no cambiaríamos la batería de 48 voltios y en el caso del Volvo XC60 apenas nos sobraría dinero.

Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que la sustitución de las baterías se suele realizar en talleres oficiales, por lo que el coste de la mano de obra suele ser superior. En estos momentos, no son muchos los talleres independientes que están especializados en este tipo de averías y aunque los datos dicen que están creciendo, la oferta sigue siendo limitada.

