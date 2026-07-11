17 aplicaciones para ligar, tener citas o encontrar tu media naranja

Te traemos una lista con las mejores 17 aplicaciones para ligar. La mayoría de ellas se centran exclusivamente en el arte de intentar emparejarte con personas afines a ti, aunque hay otras que también intentan moverse por el campo de las redes sociales para que te abras a poder simplemente encontrar amistades.

En esta lista vas a encontrar aplicaciones para todos los sexos y orientaciones sexuales. Eso sí, una cosa que debes tener en cuenta es que pese a que se trata de apps dirigidas a encontrar pareja, es importante que trates a las demás personas con respeto. Porque las primeras impresiones también son importantes al conocer a alguien en Internet, más incluso que la apariencia física.

También te recomendamos maximizar tu privacidad y las precauciones cuando estás conociendo a alguien nuevo. No vas a saber sus intenciones, o sea que ten cuidado de no enviar demasiadas fotos o demasiados datos sobre ti hasta no saber si puedes confiar en esta persona.

Otra cosa muy importante que debes saber es que hoy en día en la mayoría de estas apps deberás pagar para que se te vea. El algoritmo suele esconder tu perfil y mutilar las funciones para llevarte a pagar costosas suscripciones, aunque hemos incluido un par de alternativas graits para quienes no quieran caer en la trampa.

Recuerda también que estas apps están llenas de perfiles falsos. Intenta buscar siempre indicadores de que la persona es real, como que esté verificada, que sean fotos naturales y no con posados, o que la descripción esté escrita de una manera natural.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que participes con nosotros compartiendo tus experiencias. Por eso, si crees que hay alguna aplicación que nos hemos dejado y debería estar en la lista, te invitamos a compartirla con todos en la sección de comentarios, y que así todos los lectores puedan beneficiarse del conocimiento de nuestra comunidad de xatakeros.

Tinder

Tinder es posiblemente una de las aplicaciones más conocidas para encontrar a tu media naranja, aunque su enfoque suele ser más bien el de buscar encuentros un poco más casuales. Aun así, es la gran referencia y es la que se ha ganado el hueco de convertirse en uno de los estándares, por lo que su número de usuarios es uno de los más altos.

Su funcionamiento es muy sencillo. Se te van a ir mostrando los perfiles de los diferentes usuarios que hay disponibles, y tienes que indicar cuáles te gustan y cuáles no. Mientras, a otros usuarios se les muestra también tu perfil entre muchos otros, y si ambos decís que os gustáis el uno al otro, Tinder os empareja y podéis empezar a hablar. Eso sí, se centra muchísimo en sus suscripciones.

AmigosSingles

Una red españolas de páginas web que te da mucho más que el resto de apps de la lista pero gratis. Está orientada a gente soltera que quiere conocer gente nueva, no necesariamente para citas. AmigosSingles.com es la web general, pero cada ciudad tiene una propia, como por ejemplo AmigosMadrid.com.

Tiene un apartado de foro y otro para crear o compartir grupos temáticos de WhatsApp, Telegram o Discord. También tienes una lista de perfiles, puedes ver quién se ha conectado recientemente y enviar mensajes privados. Todo es completamente gratis.

Boo

Esta aplicación no está centrada en el ligue, aunque tiene la clásica función del carrusel de perfiles y matches. Pero en vez de centrarse en esto, se centra en comunidades temáticas y en foros donde los usuarios pueden compartir fotos y publicaciones.

Para eso, se basa en hashtags, y luego puedes buscar a gente que los comparta para conocer a personas de todo el mundo con un gusto en común. Boo no es únicamente para ligar, también se puede usar simplemente para conocer amistades y crear una comunidad.

Facebook Parejas

Una aplicación de citas dentro de Facebook, pero a la vez fuera. No usa tu perfil de la red social, sino que debes crear otro, y no expone nada de lo que haces a tu muro o tus contactos fuera de Dating. Su gran aliciente es que es completamente gratis, sin tener que pagar para que te vean como pasa en la mayoría de alternativas.

El algoritmo usa tus datos de Facebook para saber intereses y sugerir matches. Tiene tres formas de descubrir gente: navegar por sugerencias basadas en tus preferencias, ver quién ya te ha dado like, o conectar con personas que van a tus mismos eventos o están en tus grupos. Eso sí, siempre puede que encuentres gente que conozcas por Facebook y también la use. Puedes usarlo para encontrar pareja o buscar amistad.

Hinge

Viene así como el Tinder bien hecho, y su propuesta es deliberadamente distinta a la del clásico "deslizar". Sí, pertenece a la misma empresa que Tinder, pero con una filosofía opuesta. Es una aplicación diseñada para ser eliminada. Esto quiere decir que no se centra tanto en citas casuales como en encontrar una pareja seria y luego borrarla.

En esta app no hay swipe, sino prompts. Se te hacen una serie de preguntas y frases para completar tu perfil con tus gustos favoritos, y los demás podrán reaccionar sobre ellas con un "me gusta". Así, sabrás qué parte de tu perfil ha llamado la atención, si una foto o algo que hayas escrito sobre ti.

Enlace: Hinge

Grindr

Grindr es como Tinder, pero enfocada exclusivamente al colectivo LGTBI. De hecho, sus millones de instalaciones la convierten en la gran referencia dentro de este colectivo, aunque igual que Tinder, buscando más los encuentros esporádicos que el romanticismo. Pero como siempre en estos casos, de un encuentro esporádico pueden surgir bonitas historias.

Pese a los enormes paralelismos entre ambas plataformas, el funcionamiento es un poco diferente. Aquí, no se te van a mostrar los perfiles de los demás usuarios uno a uno, sino que directamente se te mostrarán todos los perfiles de gente de alrededor en una pantalla principal para que puedas verlos todos y elegir.

happn

Una de las aplicaciones que que podría considerarse como una alternativa a Tinder, pero que pretende añadirle un poco de morbo y atractivo utilizando la geolocalización. Este servicio no te va a mostrar los perfiles de gente anónima que haya cerca de ti, sino las fichas de otros usuarios que se han cruzado contigo por la calle. Eso sí, siempre que ambos estén en la app y la tengan instalada.

El funcionamiento es sencillo. La aplicación se queda funcionando en segundo plano, de forma que si se cruzan por la calle dos personas que la tienen instalada, la aplicación los detecta. Entonces, al uno se le muestra el perfil del otro y el lugar en el que sucedió el encuentro, y si ambos le dan a Me gusta, entonces se inicia la conversación.

Badoo

Badoo es una de las aplicaciones más veteranas para ligar, y era uno de los grandes nombres antes de la irrupción de Tinder. Y aunque ahora se ha quedado en segundo plano, sigue siendo una alternativa totalmente válida para quienes quieren buscar una media naranja o algo más casual.

De hecho, Badoo ha ido cambiando de aspecto y ofrece una propuesta muy parecida a Tinder, con tarjetas para ir deslizando dependiendo de si alguien te gusta o no. También tiene un buscador con bastantes parámetros, incluyendo el humor del que estés, matches, y juegos de responder preguntas.

Turn-Up

Una aplicación para buscar matches basándote en tus gustos musicales. No es muy utilizada y está bastante vacía, pero su concepto es bastante atractivo. Puedes poner tus géneros, artistas y canciones favoritas. Eso sí, como todo este tipo de apps, tendrás que pagar para saber quién te ha visto o para que se te vea más.

Lovoo

Se trata de una aplicación que se aleja de los conceptos convencionales heredados de Tinder, y busca ofrecer una experiencia más cercana a conocer a alguien en la calle. No dependes de los matches, aunque sigue siendo importante crear un perfil, y para ayudarte, se te harán varias preguntas a las que responder.

Y luego, sin necesidad de hacer matches, puedes realizar streamings en directo con otras personas para que sea como si te las encontrases por la calle y te pusieras hablar con ellas. También tiene otras funciones como la de buscar usuarios que vivan cerca de ti.

Bumble

Una aplicación que parte de un concepto interesante, el de ofrecer una plataforma válida tanto para encontrar pareja como para encontrar amigos, y hacerlo en un ambiente amable y respetuoso. La aplicación tiene un buscador con el que vas a poder encontrar el perfil de una persona afín a lo que buscas.

La única pega de este servicio es que suele tener quejas generalizadas porque muchas de sus funciones son de pago, demasiadas. Por lo tanto, es algo que debes tener en cuenta en el caso de que quieras probarla.

Plenty of Fish

Otra aplicación de citas que busca diferenciarse a través de ofrecer la posibilidad de realizar transmisiones en directo. Sus mecánicas son las clásicas, pudiendo indicar quiénes te gustan para ver si se produce algún match.

Esta aplicación también te permite ver quiénes han votado que les gustas, y tiene una función de búsqueda con múltiples parámetros para que encuentres a tu media naranja ideal. Eso sí, hay que advertir que muchas de sus funciones son de pago.

OKCupid

Una aplicación que adopta el estilo de páginas de citas más clásicas, pero lo hace con una propuesta algo más básicas. Cuando crees tu perfil, tendrás que responder a varias preguntas sobre ti, como tus preferencias, tus gustos personales, y temas como la religión u orientación política.

Con este tipo de preguntas, OKCupid luego intentará emparejarte con perfiles de personas que sean más compatibles contigo ya no solo porque os gustéis físicamente, sino porque tenéis algunas opiniones similares con un porcentaje de compatibilidad. Eso sí, cuando te lleguen los emparejamientos todo estará "tindificado", pudiendo decir si te gusta o no cada persona.

Her

Her es una aplicación para mujeres que están buscando relaciones con otras mujeres, ya sean lesbianas o bisexuales, aunque también está abierta a personas de otros géneros y orientaciones. Para mantener la seguridad y que no entren personas que se hacen pasar por otras, también hay un sistema de verificación de cuentas.

Aquí, debes saber que su sistema gratuito está bastante limitado, y que vas a tener que estar dispuesta a pasar por caja. Su funcionamiento es muy similar a Tinder, teniendo que deslizar en las imágenes de los perfiles dependiendo de si te gustan o no, y luego se generan las coincidencias para que puedas empezar a hablar. También hay un feed de noticias a lo Facebook, y grupos para charlar.

Jaumo

Una alternativa que se intenta diferenciar con la promesa de hacer que todos los usuarios sean humanos, y no haya bots ni cuentas falsas. Esto lo hace mediante su sistema de verificación. Además de esto, tienes la posibilidad de hacer búsquedas casuales sin basarte en gustos, o una que estén basadas en las coincidencias en las preguntas que debes rellenar en tu perfil.

Por lo demás, cuando te emparejas con alguien, el servicio te permite hacer llamadas y videollamadas, realizar búsquedas basadas en geolocalización, y escribirle a cualquier persona sin necesidad de que haya un match previo.

MeetMe

Una aplicación que busca la eterna doble finalidad, la de hacer amigos y/o encontrar el amor. Uno de sus mayores beneficios es buscar ser una plataforma amplia e internacional, lo que también te puede servir para practicar o aprender otros idiomas o culturas.

La aplicación te permite hacer retransmisiones en directo a las que se va a poder unir cualquier persona y reaccionar a ellos. Incluso tiene un modo de monetización mediante la que las personas te pueden enviar puntos que puedes canjear por dinero. Eso sí, estas transmisiones no pueden tener contenido sexual.

Skout

Esta aplicación es radicalmente diferente a las demás en un concepto básico. No pretende emparejarte con gente cercana o con la que te cruzas por la calle, sino con personas de otras partes del mundo que pueden ser afines a ti. También puedes buscar personas cercanas, por supuesto, pero su punto diferenciador es conectar a las lejanas.

Esto puede ser interesante en el caso de que quieras aprovechar y conocer otras culturas mientras buscas el amor, o si tienes pensado irte a un país del extranjero. Eso sí, es una aplicación con una reputación muy degradada, con una gran cantidad de bots y perfiles falsos.

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