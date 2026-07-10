China acaba de encontrar una enorme tabla de salvación en mitad de sus inundaciones: coches eléctricos que son baterías móviles

Voy a contaros una pequeña anécdota de lo que se mueve detrás de algunos textos. Durante un tiempo, entre las marcas de coches se puso de moda poner una cafetera en las presentaciones para mostrarnos las ventajas de la tecnología V2L o Vehicle to Load, en inglés.

Buena parte de los coches eléctricos y algunos híbridos enchufables ya cuentan con ella. Es la posibilidad de utilizar la batería del coche eléctrico como almacén de energía para cargar nuestros dispositivos. Para demostrarlo en las presentaciones, hemos visto de todo como decíamos: cafeteras, bicicletas eléctricas, sistemas de iluminación con bombillas pequeñas para decorar algunos espacios...

Sinceramente, normalmente es algo que comentaba de pasada en los textos porque no le veía una gran utilidad. ¿Quién se hace un café de cápsulas en la carretera o en mitad del campo? ¿Quién prefiere comerse la autonomía de su coche para recargar la batería de su bicicleta eléctrica en lugar de llevarla ya cargada desde casa?

Pero en China están demostrando que el sistema tiene mucho más interés del que podemos llegar a pensar. De hecho, nosotros mismos lo hemos podido ver, todavía de manera limitada, durante el apagón generalizado del pasado año. Ahora, unas inundaciones en el país asiático nos están demostrando hasta qué punto es útil.

El móvil siempre a punto en una situación de emergencia

El pasado mes de abril de 2025, cuando la red general de España estaba apagada, unos pocos afortunados podían comer caliente, mantener la nevera fresca y el teléfono móvil a punto. Eran los dueños de coches eléctricos.

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Algunos de ellos vieron entonces que esa función que el comercial les había vendido y a la que no habían prestado mucha atención, finalmente, servía para algo realmente útil. Por suerte, nuestra incomodidad duró apenas unas horas pero nos dejó claras algunas ventajas añadidas de contar con un coche eléctrico.

Pero cuando tu país ha llenado las calles de este tipo de vehículos y sufres verdaderos problemas, el coche eléctrico se puede convertir en una batería rodante salvadora.

En la región de Guangxi han sufrido lluvias históricas por la acción de un tifón llamado Mesaak. Muchos se han quedado completamente varados en mitad del agua. Hemos visto cómo los drones que se utilizan para el reparto de comida auxiliaban a quienes huían del agua en la parte alta de sus domicilios. O, incluso, quienes han utilizado sus coches "flotantes" para rescatar a los afectados. Hasta el punto que desde BYD han tenido que recordar que estos coches no pueden ser utilizados como servicios de emergencia.

Pero además de estos usos, contar con multitud de coches NEV (como en China llaman a la categoría que agrupa los híbridos enchufables y los eléctricos) se ha mostrado como una oportunidad perfecta para que decenas de personas puedan mantenerse en contacto con sus familiares y los servicios de emergencia.

Medios como Southern Metropolis Daily o Shanghai Daily han publicado algunas imágenes en Weibo en que se ven cómo las personas se agolpan junto a los coches porque un solo vehículo permite cargar decenas de teléfonos móviles o baterías portátiles. Esto es posible porque los coches que cuentan con tecnología V2L pueden cargar dispositivos externos mediante corriente alterna.

En este caso, lo que han hecho es sacar la toma del vehículo y enchufarla a una regleta de múltiples entradas para aumentar el número de teléfonos que se pueden cargar. El resultado son baterías rodantes que permiten mantener activos los teléfonos de decenas de personas en una situación de riesgo.

Eso sí, como explican en CarNewsChina, es importante tener claro que esto no es la práctica más recomendable y que multiplicar la salida de la energía conectando regletas entre sí puede provocar daños en las mismas y, por tanto, en los dispositivos.

Lo más llamativo es que, en los coches que vemos en Europa, normalmente la carga bidireccional suele estar limitada a unos 3,6 kW en muchos casos. Sin embargo, en el CNC señalan que esto en China es una rareza y que sólo está disponible en los coches de gama más baja. Al contrario, la mayoría de coches montan capacidades de carga mucho mayores cuando tienen que alimentar otros dispositivos e, incluso, mencionan una pick-up de Geely llamada Riddara RD6 que es capaz de cargar hasta una potencia de 36 kW porque puede llevar en su parte trasera a un dron.

Foto | Southern Metropolis Daily y 老兵陈大叔

En Xataka | He probado el circuito de BYD en China: un YangWang bajo el agua, una duna de 29 metros y un coche que gira solo



