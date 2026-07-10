Tras las inundaciones de China, el vicepresidente de BYD ha tenido que recordar que sus coches no son lanchas. A sus dueños les ha dado igual

Decenas de coches eléctricos de BYD han circulado estos días por carreteras completamente anegadas en la región china de Guangxi, transportando alimentos, agua y suministros de emergencia hasta pueblos aislados por las lluvias. Lo llamativo es que no ha sido una decisión organizada por la marca, sino que han sido voluntarios los que han partido con sus coches hacia las zonas afectadas, y lo han hecho justo cuando un alto ejecutivo de la compañía pedía prudencia ante el riesgo de conducir por inundaciones.

Qué ha pasado. Guangxi ha sufrido lluvias históricas provocadas por el tifón Mesaak, con carreteras y municipios enteros bajo el agua. Según recoge el medio chino 163, propietarios de vehículos de marcas como Denza y Fang Cheng Bao, ambas del grupo BYD, se organizaron por su cuenta a través de redes de propietarios para formar convoyes de rescate civil.

Estos grupos se adentraron voluntariamente en las zonas más afectadas por la inundación, saltándose las recomendaciones para circular en condiciones meteorológicas extremas.

En detalle. Los coches eléctricos chinos suelen presumir de una construcción pensada para resistir el agua, incluyendo baterías con un sellado de alta protección y chasis reforzados para atravesar zonas inundadas. En el caso de Fang Cheng Bao, su arquitectura de chasis independiente permite, según datos de fábrica, cruzar hasta 800 milímetros de profundidad gracias a un sellado estructural específico en los bajos del vehículo.

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Y no es la primera vez que vemos este tipo de vehículos salir a pasear en condiciones extremas. El año pasado ya veíamos en acción vehículos como el Yangwang U8 y el Jetour Zongheng G700 hacer el cabra atravesando ríos o en zonas inundadas. Desde luego no hay mejor publicidad.

El aviso que llegó tarde. Mientras los propietarios ya circulaban por las zonas inundadas, He Zhiqi, vicepresidente sénior de BYD, publicaba un mensaje en redes sociales recordando que un coche eléctrico "no es una lancha", según recogía en su cuenta de Weibo. El directivo explicó que, aunque la Blade Battery de la marca cuenta con certificaciones de estanqueidad IP67 e IP68, y que de fábrica se garantiza que el vehículo resiste sumergido hasta un metro de profundidad durante 24 horas sin sufrir fugas eléctricas ni riesgo de incendio en la batería, conducir por agua profunda sigue siendo un riesgo real que conviene evitar.

Los modelos sobre el terreno. Entre los vehículos que se han dejado ver en las imágenes destaca el Denza N9, el gran híbrido enchufable de lujo de la marca que, según cuenta CarNewsChina, logró moverse por zonas de barro y agua gracias a su sistema de tracción total a las cuatro ruedas con varios motores independientes. También se ha visto circular al Fang Cheng Bao Bao 8, un todoterreno de perfil más duro con una suspensión pensada para repartir mejor la carga, además de los Denza B5 y B8, que incorporan sistemas de control activo de carrocería capaces de ajustar la altura al vuelo para sortear obstáculos.

El dinero también se ha movido. Además de la ayuda sobre el terreno, varias marcas chinas han destinado fondos a la reconstrucción de la zona. La Fundación Benéfica de BYD ha donado 10 millones de yuanes (unos 1,47 millones de dólares) para financiar equipos de emergencia y reparar infraestructuras públicas. Xiaomi ha aportado la misma cantidad en efectivo, y el grupo Chery ha donado otros 10 millones de yuanes repartidos entre ayuda económica y suministros.

Imagen de portada | CarNewsChina (Bilibili)

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