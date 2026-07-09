Es oficial: Xiaomi SkyNomad es la nueva marca de coches de Xiaomi y llegará con un SUV gigantesco donde conducir será secundario

Hoy anunciamos el segundo producto de los eléctricos de Xiaomi: Xiaomi SkyNomad.

Los Xiaomi SU7 y XiaomiYU7 están posicionados como "coches de conductores". Xiaomi SkyNomad está posicionado como un "SUV inteligente, configurable y espacioso". Diferentes líneas de productos, dos respuestas a dos necesidades de uso diferentes que entregamos después de más de cinco años desarrollando coches (en relación al tiempo que el proyecto de coches lleva en marcha)

Con este tweet, Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha dado los primeros detalles de SkyNomad, la segunda marca de vehículos eléctricos de Xiaomi de la que no hay muchos detalles confirmados pero de la que se va despejando un poco el horizonte.

A este post le sigue todo un hilo de explicaciones en el que Lei Jun va dando algunas claves de lo que podemos esperar con esta nueva submarca de la compañía que "se lanzará pronto en China". Vamos a desgranar, todo lo que sabemos.

SkyNomad, todo lo que sabemos de la nueva marca de Xiaomi

Para hacernos una idea de lo que Xiaomi tiene entre manos, lo primero que vamos a hacer es repasar el hilo de Twitter en el que Lei Jun ha dado las primeras pinceladas de lo que podemos encontrarnos en estos nuevos coches de la compañía china. Y esta información la cruzaremos con los rumores que hay sobre la mesa.

En sus publicaciones, Lei Jun explica que el mercado del coche en China ha cambiado rápidamente y que ahora son muy comunes "los interiores de seis y siete plazas llenos de funciones". Esto, sumado al concepto de "SUV espacioso" que el CEO de la compañía menciona al principio del hilo ya da una idea clara de lo que nos encontraremos.

En los últimos años hemos visto cómo las grandes marcas chinas han lanzado sus propios SUV gigantescos de seis o siete plazas con capacidades tan locas como girar sobre sí mismo o flotar. Pero estos vehículos están pensados, sobre todo, para disfrutar desde dentro y desde las plazas traseras. BYD con sus submarcas Denza y Yangwang tienen los suyos bien en formato SUV o en formato monovolumen con enormes butacas. El Zeekr 9X, el Aito M9 (que copia en parte la imagen de un Maybach de Mercedes) o la línea Tank de GWM son buenos ejemplos.

Estos SUV, como decimos, están enfocados por y para el pasajero de las plazas traseras. Generalmente son coches con enormes butacones que tienen su propio mando para controlar algunas funciones del coche y algunos de ellos vienen equipados con pantallas y un entorno multimedia para trabajar, hacer una videollamada o disfrutar del viaje viendo la televisión.

"En la carretera, transporta a tu familia, amigos, equipaje, incluso mascotas, con un generoso espacio para todos. Estacionado, se convierte en un espacio de trabajo, una sala de estar o un área de actividades familiares", asegura Lei Jun en este tweet que resume a la perfección en lo que se han convertido estos coches. No son coches que se disfruten conduciendo, son espacios multiusos con ruedas.

Y confirma su posicionamiento un poco más abajo:

¿Para quién está pensado? Para personas que necesitan un solo coche que cubra el trayecto diario al trabajo, los viajes familiares y la posibilidad de trabajar ocasionalmente desde el vehículo. No define un estilo de vida, es una herramienta flexible construida para adaptarse a lo que el día requiera. Profesionales y padres, no dos categorías separadas. La misma persona, en diferentes horas del día.

Teniendo todo esto en cuenta, es obvio que lo que Xiaomi quiere con SkyNomad es entrar al juego de los enormes SUV eléctricos de China. Eso nos deja algunas dudas que todavía están por resolverse.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

En CarNewsChina y otros medios chinos aseguran que estos coches serán eléctricos de rango extendido. Es decir, serán coches que cuenten con un motor de combustión (según los rumores, un 1.5 turboalimentado como suele ser habitual en este tipo de coches chinos) para que funcione como generador eléctrico.

Es un tipo de coche que puede funcionar en modo completamente eléctrico o como híbrido en serie. Es decir, el motor de combustión funciona como un generador eléctrico que quema combustible para llenar la batería pero al coche lo mueven los motores eléctricos que se alimentan de la energía allí guardada. Estos coches cuentan con la ventaja de que el motor de combustión funciona en el régimen de vueltas óptimo para consumir la menor cantidad posible de combustible y mantienen un tacto eléctrico. Además, tanto en China como en Europa están clasificados como coches eléctricos aunque en el fondo no lo sean.

La otra gran pregunta es dónde se posicionará Xiaomi. Aunque el concepto de coche de seis o siete plazas pensado por y para ser disfrutado en las plazas traseras sólo se entiende en Europa desde el lujo, en China no es del todo así. Y es que un Yangwang U8 o las propuestas de Hongqui son mucho más caros que un Li Auto, por hacer una comparación.

Hasta ahora, Xiaomi ha tenido muy claro su posicionamiento: ofrecer más prestaciones que nadie por el menor dinero posible. Solo así se explica la diferencia de precio que hay con los Porsche Taycan o los Tesla Model S Plaid, a los que deja atrás en lo mecánico. Con el Xiaomi YU7 sí se ha buscado una propuesta un poco más lujosa que con el SU7 pero no pelea en el segmento de los coches verdaderamente de lujo.

Lei Jun sí ha dejado claro que este coche llega con una nueva plataforma llamada Xiaomi Kunlun que se nutrirá de otros productos inteligentes de la compañía y que entrará a formar parte de lleno dentro del ecosistema de la empresa. Es algo que ya podíamos esperar viendo la integración que la marca ha hecho con sus teléfonos móviles y todo tipo de dispositivos domésticos a través del HyperOS que tiene en los dos coches que ya ha lanzado al mercado.

Dado el tipo de posicionamiento que se busca con el coche y el énfasis que la marca ha venido haciendo en ello, es de esperar que el coche, que según las primeras mulas de pruebas se calcula que se moverá en los 5,3 metros de largo, cuente con amplias funciones de ayuda a la conducción para automatizar gran parte del viaje.

Foto | Xiaomi

En Xataka | Me he subido al coche de Xiaomi y ahora voy a echar de menos el Xiaomi SU7 Max cada vez que me suba al mío