¡Últimas horas para participar en el sorteo de unos JBL Live 780NC! Solo para miembros de Xataka Xtra

¡Se acaba el tiempo, xatakeros! Mañana termina el sorteo de unos JBL Live 780NC, unos auriculares estupendos para aprovechar su cancelación de ruido en tu próximo viaje en avión o tren. Es un sorteo exclusivo para miembros de Xataka Xtra. Si todavía no conoces la Comunidad, por solo 30 euros al año puedes formar parte de ella y participar en sorteos como este, además de acceder a un enorme (y creciente) catálogo de ventajas en servicios digitales.

El ganador de los JBL Live 780NC se anunciará mañana, 10 de julio, a las 11:00 hora peninsular española. Se comunicará a través de correo electrónico, en el servidor exclusivo para miembros en Discord y en una actualización del artículo original. Puedes encontrarlo en este enlace.

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Cómo participar en el sorteo de unos JBL Live 780NC

Este sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de Xtra, solo tienes que acceder a tu área de suscriptor y asegurarte de que está marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste para participar en algún sorteo anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor de Discord, descuentos en servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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