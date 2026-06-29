Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir unos JBL Live 780NC

Parece que fue ayer cuando empezó la aventura de Xataka Xtra, pero no. Sin comerlo ni beberlo, nos hemos plantado en pleno verano y hoy asistimos a un pequeño gran hito: el décimo sorteo exclusivo para miembros la Comunidad. En esta ocasión, el premio no es otro que unos auriculares JBL Live 780NC de color verde, unos auriculares de diadema chulísimos para llevar a todos lados en verano.

Comentaremos la dinámica enseguida, no sin antes destacar que este sorteo está reservado a los suscriptores de Xataka Xtra. Si ya perteneces Xtra, ya sabes cómo funciona y seguramente hayas aprovechado sus ventajas. Si todavía no lo conoces, por solo 30 euros al año podrás acceder a un cada vez mayor catálogo de ventajas y descuentos exclusivos, un servidor de Discord exclusivo, línea directa con los editores para resolver tus dudas y, por supuesto, sorteos exclusivos como este. Puedes encontrar toda la información por aquí.

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y disfrutar de beneficios exclusivos.

Cómo participar en el sorteo de unos JBL Live 780NC

Participar en este sorteo es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, abrir tu área de socio y asegurarte de que la casilla que aparece marcada en rojo en la imagen inferior está activada. Cuando lo hayas hecho no solo participarás en este sorteo, sino en todos los venideros.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en el sorteo, como ya lo hiciste en los demás. Estas son las coordenadas del sorteo que hoy nos ocupa:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 29 de junio de 2026.

: lunes, 29 de junio de 2026. Fin del sorteo : viernes, 10 de julio, a las 9:00.

: viernes, 10 de julio, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 10 de julio.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

JBL Live 780NC en color naranja | Imagen: Xataka

En lo que concierne al premio, los JBL Live 780NC son los últimos auriculares de diadema de JBL. Presentados en Ámsterdam hace apenas unas semanas, estos auriculares montan dos driver de 40 milímetros, compatibilidad con el Smart Tx y cancelación de ruido activo. Servidor ha tenido ocasión de probarlos y no solo se escuchan bien, sino que son muy cómodos. Esas almohadillas son como un abrazo en las orejas.

Puedes usarlos por Bluetooth (y aprovechar el LDAC), aunque si te gusta la música y tienes el oído entrenado quizá agradezcas saber que los puedes usar por cable. Son unos auriculares muy completos e ideales para cancelar el ruido en tu próximo vuelo, en la playa o, simplemente, para disfrutar de una peli tirado en el sofá. ¡Mucha suerte a todos!

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