A Amancio Ortega se le ha quedado corto el ladrillo, así que le ha echado el ojo a un sector estratégico: la leche

Amancio Ortega se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del planeta y, de paso, ha convertido a Pontegadea, en la mayor inmobiliaria de Europa. La cartera de activos de Ortega está formada por tiendas ubicadas en las mejores calles del mundo, edificios de apartamentos para millonarios, grandes oficinas en lugares estratégicos e incluso hoteles. Sin embargo, en los últimos meses Pontegadea le ha cogido gusto a un sector mucho más rentable: el de los centros logísticos especializados.

El brazo inversor de Amancio Ortega, ha pagado 187 millones de dólares canadienses (unos 115 millones de euros) por el mayor almacén refrigerado de Lactalis, un gigante francés de la industria láctea en todo el mundo. Está en Oshawa, Ontario, a menos de una hora en coche de Toronto y guarda la leche que abastece a medio Canadá.

Un almacén diseñado para ser el mayor del mundo. Broccolini, la firma canadiense encargada de construir el complejo logístico lo proyectó desde cero para Lactalis. El resultado son 35.000 metros cuadrados con capacidad para 60.000 palés en frío, ochenta empleados y un contrato de arrendamiento a largo plazo que mantiene al gigante lácteo Lactalis como inquilino del complejo que acaba de vender.

El centro fue concebido para unificar las distintas plataformas de distribución que Lactalis tenía repartidas por Ontario. Su ubicación le daba acceso directo a las principales autopistas del país, lo que la convierte en un punto de salida eficiente hacia el resto del territorio, lo que convertía al centro logístico en el hub ideal para centralizar toda su red de quesos y lácteos en Canadá.

Lactalis: el gigante lácteo que pocos conocen. Con sede en Laval, Francia, Lactalis es la mayor empresa láctea del planeta. En 2024, superó por primera vez los 30.000 millones de euros en facturación, con 266 plantas en 51 países y 85.500 empleados. En Canadá opera con algunas de las marcas con más éxito de ventas y tiene más de 4.000 trabajadores en 30 instalaciones.

El acuerdo al que ha llegado con Pontegadea sigue las líneas habituales dictadas por Amancio Ortega: Pontegadea compra el edificio y Lactalis sigue operando con normalidad bajo un régimen de alquiler a largo plazo. Es decir, únicamente cambia el dueño de la infraestructura, pero no la actividad de la planta. Es el mismo acuerdo que aceptó Amazon en su sede de Seattle, Primark en plena Gran Vía madrileña o con las marcas del grupo PVH en Países Bajos.

Pontegadea le ha pillado el punto a Canadá. Ortega lleva años acumulando activos en Canadá. En 2022 compró el Royal Bank Plaza de Toronto, dos torres en pleno centro financiero, por unos 800 millones de dólares canadienses. En 2024 adquirió una nave de Amazon en Burnaby, cerca de Vancouver, por alrededor de 260 millones de euros. El año pasado cerró The Post, la antigua sede de correos de Vancouver, por unos 700 millones de euros.

A juzgar por el número de operaciones que Ortega ha cerrado en ese país, todo apunta a que el mercado canadiense resulta muy atractivo para Pontegadea. Que ha reforzado su presencia en país con cada nueva "rama de inversión" que ha iniciado: tiene oficinas, locales comerciales Premium y, ahora, también centros logísticos especializados en la industria láctea.

La cadena de frío, el nuevo objetivo. Pontegadea lleva años ampliando su cartera logística más allá de las oficinas y los locales comerciales. El salto a la logística de la cadena de frío alimentario es el paso más reciente, aunque no el primero en este sentido. Pontegadea ya tiene un almacén de frío en Miami.

Este nuevo movimiento representa una evolución con respecto al modelo de plataformas logísticas generalistas que la inmobiliaria venía aplicando en Países Bajos, donde recientemente se hizo con un nuevo centro logístico de 94.000 m2 por 132 millones de euros. Un almacén refrigerado de este tamaño no se improvisa ni se traslada con facilidad, y eso lo hace especialmente valioso para quien busca asegurarse el cobro de un alquiler durante mucho tiempo.

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Imagen | Broccolini