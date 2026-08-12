Google Pixel 11 y Pixel 11 Pro: al trono de "móvil con mejor cámara" le han salido unos nuevos (y serios) pretendientes

Google acaba de presentar sus nuevos móviles de gama alta: los Google Pixel 11. Como en ocasiones anteriores, la serie está compuesta por tres dispositivos (cuatro, realmente, ahora volvemos a esto) a cada cual más potente y más grande. El modelo estándar es el Pixel 11, pero son los Pixel 11 Pro y Pro XL en los que Google ha puesto toda la carne en el asador para ofrecer las mejores pantallas y cámaras.

Hay un cuarto integrante que, al menos en España y de momento, solo vamos a ver en fotos: el Google Pixel 11 Pro Fold, el plegable. Google ha vuelto a renovar su dispositivo plegable, pero no ha decidido ampliar su disponibilidad, de manera que no llegará a nuestro país. Los que nos interesan son, por lo tanto y a efectos prácticos, los Pixel 11 y 11 Pro a secas, así que vamos con ello.

Ficha técnica del Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL

google pixel 11 google pixel 11 pro google pixel 11 pro xl dimensiones y peso 152,4 x 71,2 x 7,6 mm 195,6 gramos 152,4 x 71,2 x 7,6 mm 204,1 gramos 162,5 x 76,2 x 7,6 mm 226,8 gramos pantalla Actua Display OLED de 6,3 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.424 píxeles) 422 ppp Formato 20:9 Tasa de refresco: 60-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.000 nits Brillo pico: 3.000 nits HDR Actua Display OLED LTPO de 6,3 pulgadas Resolución 1,5K (1.280 x 2.856 píxeles) 495 ppp Tasa de refresco: 1-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.400 nits Brillo pico: 3.600 nits HDR Actua Display OLED LTPO de 6,8 pulgadas Resolución 1,5K (1.344 x 2.992 píxeles) 486 ppp Tasa de refresco: 1-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.400 nits Brillo pico: 3.600 nits HDR procesaDOR Google Tensor G6 Coprocesador Titan M3 Google Tensor G6 Coprocesador Titan M3 Google Tensor G6 Coprocesador Titan M3 MEMORIA RAM 12 GB

12/16 GB 12/16 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB Zoned UFS 256/512 GB/1 TB Zoned UFS 256/512 GB/1 TB Zoned UFS CÁMARA TRASERa Angular 48 MP, OIS+EIS, f/1.7, FOV 85º Gran angular 13 MP, f/2.2, FOV 120º Telefoto 10,8 MP, OIS+EIS, f/3.1, zoom óptico x5 Super Zoom 30x LDAF (enfoque láser) Vídeo 4K@60 FPS Angular 50 MP, OIS+EIS, f/1.68, FOV 82º Gran angular 48 MP, f/1.7, FOV 123º Telefoto 48 MP, OIS+EIS, f/2.8, zoom óptico x5 Super Zoom 120x LDAF (enfoque láser) Vídeo 8K@30 FPS Angular 50 MP, OIS+EIS, f/1.68, FOV 82º Gran angular 48 MP, f/1.7, FOV 123º Telefoto 48 MP, OIS+EIS, f/2.8, zoom óptico x5 Super Zoom 120x LDAF (enfoque láser) Vídeo 8K@30 FPS cámara delantera 10,5 MP, f/2.2, FOV 95º Vídeo 4K@60 FPS 42 MP, f/2.2, FOV 103º Vídeo 4K@60 FPS 42 MP, f/2.2, FOV 103º Vídeo 4K@60 FPS batería 4.985 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica 25W 4.850 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica 25W 5.115 mAh Carga rápida 45W Carga inalámbrica 25W sistema operativo Android 17 Siete años de actualizaciones Android 17 Siete años de actualizaciones Android 17 Siete años de actualizaciones conectividad Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 6E Bluetooth 6.0 NFC Google Cast GPS de doble banda USC tipo C 3.2 Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC Google Cast Chip UWB GPS de doble banda USC tipo C 3.2 Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC Google Cast Chip UWB GPS de doble banda USC tipo C 3.2 otros Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa HiLight Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa HiLight precio Desde 999 euros Desde 1.199 euros Desde 1.399 euros

Un diseño familiar y con arreglos

Google Pixel 11 | Imagen: Google

Google no ha cambiado el lenguaje de diseño de sus terminales, que siguen siendo muy parecidos a los de la generación anterior. Tenemos, por lo tanto, una trasera muy sencilla y minimalista con un generoso módulo negro horizontal donde se guardan las cámaras. Este módulo era enorme en los Pixel 10 y desde la compañía afirman haber reducido el grosor un 40%. Es más delgadito, por lo que con una funda seguramente no se note en exceso. También aseguran haber duplicado la resistencia a arañazos con respecto a la generación pasada.

El Pixel 11 y el Pixel 11 Pro comparten dimensiones, aunque el Pro es algo más pesado. El Pro 11 XL es, evidentemente, el más grande, por lo que el peso también es mayor. Esa diferencia no solo se queda en las dimensiones, sino que también se refleja en la pantalla. Todos tienen paneles OLED Actua Display protegidos por Gorilla Glass Victus 2, pero la de los modelos Pro es LTPO.

Google Pixel 11 Pro XL | Imagen: Google

¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de refresco puede oscilar entre los uno y 120 hercios, lo que resulta mucho más eficiente energéticamente. La del Pixel 11 tiene dos tramos: 60 o 120 Hz. También hay una mejora notable en los brillos máximos en los modelos Pro, lo que se debería traducir en una mejor experiencia de visionado en exteriores.

Todo se queda en casa

Los tres dispositivos incorporan el procesador Google Tensor G6. La compañía habla de un 20% más de eficiencia energética y un 25% más de velocidad de navegación, pero no ha dado datos técnicos del chip. No obstante, en este rango el rendimiento debería, al menos sobre el papel, estar garantizado. Junto a Tensor G6 hay 12 gigas de RAM (hasta 16 GB en los Pro) y desde 256 GB de almacenamiento interno con Zoned UFS, una tecnología que mejora las velocidades de lectura y escritura.

Google Pixel 11 Pro | Imagen: Google

Como no podría ser de otra forma, los Pixel 11 salen al mercado con Android 17 y la promesa de recibir siete años de actualizaciones. Más allá de las novedades del software, la clave de los Pixel es la integración profunda con Gemini: la IA puede hacer de todo, desde redactar un mensaje o pulirlo o subtitular contenido. Por no hablar de toda la suite de herramientas de edición y creación generativa para retocar fotos, hacer arreglos rápidos, modificaciones, etc. En ese sentido, la compra del dispositivo incluye seis meses de Google AI Pro.

En lo referente a batería, la compañía ha optado por unas pilas relativamente modestas. 4.985 mAh para el Pixel 11; algo menos, 4.850 mAh (curioso) para el Pixel 11 Pro y 5.115 mAh para el más grandote. La carga rápida se queda en 30W, algo alejado de la competencia que viene de China, salvo en el Pro, que asciende a 45W, y la carga inalámbrica con Pixelsnap se queda en 25W. Google no referencia el silicio-carbono en ninguno de sus comunicados.

Mucha IA para la cámara

Google Pixel 11 Pro | Imagen: Google

Si algo ha caracterizado a los Google Pixel desde su concepción ha sido la cámara. Google apostó desde el principio por la fotografía computacional y en sus nuevos modelos no iba a ser menos. Los tres dispositivos incorporan lentes angular, gran angular y telefoto, pero los modelos Pro son los que tienen los sensores más capaces. La diferencia es particularmente notable en el telefoto, que pasa de 10,8 MP en el Pixel 11 a 48 MP en los Pro. El miso salto se ve reflejado en el gran angular.

Todos ofrecen zoom óptico de cinco aumentos, minipunto para Google, pero mientras que el Pixel 11 permite hacer zoom digital potenciado por IA (a lo que Google se refiere como Super Zoom) de 30 aumentos, los Pixel 11 Pro alcanzan los 120 aumentos. La IA se usa también en el modo noche, lo que le permite a Google ofrecer una función llamada "Visión Nocturna Instantánea" para capturar fotos 4,5 veces más rápido que con el modo noche convencional.

Cámara del Google Pixel 11 Pro XL | Imagen: Google

Otra novedad es el modo Captura Mágica, una función que "inmortaliza el momento mientras lo vives". Google no ha detallado en exceso cómo funciona, pero parece que, IA mediante, el móvil captura o graba lo que estemos viendo sin que tengamos que prestarle atención a la pantalla.

En lo que concierne a los selfies, el Pixel 11 se queda con una modesta cámara de 10,5 megapíxeles, mientras que sus hermanos mayores elevan la resolución a 42 megapíxeles. Eso debería notarse sensiblemente en la nitidez. Y hablando de nitidez, otro apunte importante es que los Pixel 11 Pro graban en 8K a 30 FPS, función que no está disponible en el Pixel 11.

Por último, Google ha añadido un detalle simpático en el flash de los modelos Pro. Además del flash, en el interior hay un conjunto de luces LED ambientales integradas alrededor de la bombilla que se iluminan cuando nos llaman o cuando usamos Gemini. La idea de Google es que sepamos que está pasando algo importante sin que tengamos que tener el teléfono en la mano, siempre y cuando mantengamos el teléfono con la pantalla hacia abajo, evidentemente. Su nombre es HiLight.

Versiones y precio de los Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL

Google Pixel 11 | Imagen: Google

Los tres integrantes de la familia Pixel 11 se pueden reservar desde el 12 de agosto. El Pixel 11 parte de los 999 euros, el Pixel 11 Pro desde los 1.199 euros y el hermano mayor, el Pixel 11 Pro XL, desde los 1.399 euros. El precio va a más conforme aumentamos la capacidad de la memoria RAM y el almacenamiento. El cuarto miembro, como decíamos antes, es el Pixel 11 Pro Fold, el plegable, que solo se venderá en Francia. Su precio parte de los 1.999 euros.

Imágenes | Google

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