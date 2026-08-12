Un Pixel 11 Pro o Pro XL con un reembolso de hasta 980 euros por entregar tu antiguo móvil: así es la promo de Google para saltar a su nuevo móvil

Aunque puede que te haya cogido en la playa, Google ha presentado un montón de dispositivos nuevos. Vamos a centrarnos ahora mismo en los Google Pixel Pro 11 y Pro 11 XL, dos teléfonos que siguen la misma línea de los modelos del año pasado y que podemos conseguir a muy buen precio en la tienda de Google si entregamos nuestro antiguo teléfono. Te contamos más sobre esta promo con la que podrás recibir un reembolso de hasta 980 euros.

Google Pixel 11 Pro PVP en Google Store — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una buena oportunidad para renovar móvil y pasar a lo nuevo de Google

Como decimos, muchas marcas, como es el caso de Google, tienen planes renove para que podamos entregar nuestro antiguo dispositivo y obtener así un reembolso posterior a la compra. Eso es justo lo que tenemos disponible para hacernos con sus nuevos Pixel, aunque con una diferencia sustancial: este reembolso lleva un bonus de hasta 400 euros.

Vamos a explicar el proceso de forma sencilla. Lo primero es comprar el Pixel 11 Pro o Pro XL, que son los dos dispositivos que entran dentro de esta promoción. Puedes elegir la forma de pago que tú quieras e incluso tienes la posibilidad de financiar tu compra si no quieres pagarla toda de golpe. Lo importante es elegir la opción 'trade-in' e indicar nuestro teléfono para obtener una valoración aproximada del mismo.

Una vez que el Pixel llega a casa, tendremos un período de 30 días para restaurar el antiguo móvil y mandarlo. Cuando este sea valorado, recibiremos un reembolso por su valor y los 400 euros extra, por lo que, incluso entregando un móvil antiguo, merece la pena acogerse a esta promoción. El máximo importe del reembolso, sumando ambas cantidades, no puede ser mayor de 980 euros.

Esta promoción solo estará disponible hasta el próximo 1 de septiembre a las 23:59, aunque lo ideal es que no lo dejemos hasta el último minuto por si se acaban las existencias. Si estabas esperando hacerte con el nuevo Pro de Google (o su hermano XL), es una muy buena oportunidad.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

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