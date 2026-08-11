La Generación Z sí quiere ocupar puestos directivos. Lo que no acepta es el precio que le piden a cambio

La consultora Deloitte lleva 15 años publicando un informe con el objetivo de arrojar luz sobre las percepciones laborales, profesionales y vitales de los Millennials y Gen Z. La firma ha publicado la nueva edición (PDF), correspondiente al año 2026, y extrae algunas conclusiones interesantes que ayudan a dibujar mejor el panorama de los más jóvenes. Y pequeño spoiler: también quieren liderar, pero no a costa de sacrificarlo todo.

El estudio. Para esta edición, Deloitte ha encuestado a 14.384 personas de la Generación Z (nacidos entre 199y 2007) y a a 8.211 Millennials (nacidos entre 1983 y 1994) de 44 países distintos. El estudio arroja bastante información interesante, pero uno de los apuntes más llamativos tiene que ver con el liderazgo y, sobre todo, con la forma y los tiempos para llegar a él.

Líder sí, pero con una vida. Solo el 6% de los encuestados considera el liderazgo como una meta profesional principal. Es una cifra baja que, todo sea dicho, compite contra otras opciones como "estabilidad económica" y "conciliación". A los 20 y tantos años, es normal que estas opciones ganen. Ahora bien, el dato interesante es el 76% de los encuestados tiene interés en alcanzar un puesto directivo senior, y el 80% un puesto de supervisor.

Los factores que frenan a los que no quieren posiciones de líder es el estrés y el burnout, el exceso de responsabilidad y la falta de conciliación. Aquí una diferencia sutil entre Millennials y Gen Z, ya que los primeros están empezando a tener o ya tiene hijos, por lo que conciliación les pesa más. Para dar el paso, más de la mitad se convencerían si a cambio le ofreciesen un salario mayor, aunque también valorarían positivamente la flexibilidad horaria y de lugar, y conocer bien las posibilidades de promoción dentro de la empresa.

Es decir: sí hay una aceptación de liderazgo, solo que con condiciones.

Imagen | Vitaly Gariev

La importancia del dinero. Sin lugar a dudas, el coste de la vida es la principal preocupación (38%, muy por encima de seguridad, desempleo o inestabilidad política). El 55% de los encuestados afirma haber aplazado decisiones vitales importantes, como casarse, tener hijos o emprender, por su situación económica. Asimismo, casi siete de cada diez afirman que el precio o la disponibilidad de vivienda condiciona dónde puede trabajar, y el 51% no puede permitirse comprar casa. Deloitte lo etiqueta como las generaciones del "quizá más tarde".

La nota positiva, no obstante, es que los que viven al día bajan del 52% al 47%, los que no llegan a fin de mes pasan del 37% al 34% y el 53% espera mejorar en los próximos doce meses. Es una cifra sensiblemente más alta que el 49% del informe anterior.

La preocupación por la salud mental. El 63% de los encuestados valora su salud mental como buena o muy buena, una cifra que mejora bastante con respecto al año pasado. El problema es que el 34% confirma sentirse ansioso o estresado casi siempre, y casi el 50% reconoce estar quemado. En ese sentido, el 71% ha necesitado cogerse algunos días por estrés, pero solo el 41% los llegó a coger y, de esos, el 21% reconoce haberle dado otra excusa a la empresa.

El rol de la IA. Como buen informe de 2026, el documento de Deloitte también aborda la adopción de la IA entre los jóvenes. Para sorpresa de nadie, el uso pasa del 57% al 74%. Principalmente, la usan para tareas, pero también como una suerte de orientador profesional: el 79% la usa para detectar oportunidades de formación, el 72% para consejo profesional y 67% para gestionar el estrés laboral. Sube la adopción, como también sube la creencia de que sus empresas no están preparadas para la IA (30% frente al 20% del año pasado).

La jubilación. Por último, un dato interesante que señala el informe es que en 2030 asistiremos a una importante ola de jubilaciones por parte de los Boomers (1945-1964) y de los Gen X (1965-1982) más mayores. Solo el 54% de los jóvenes encuestados cree que el equipo aguantaría sin la presencia de un experto clave de esta generación. Las razones, opinan, son la falta de incentivos para transferir el conocimiento, la falta de tiempo y la confidencialidad.

Imagen | Vitaly Gariev

Vía | Mein MMO

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