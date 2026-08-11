En España siempre hay un "pueblo pequeño que ofrece casa gratis y trabajo". Y siempre tiene letra pequeña

Cada dos por tres años reaparece el mismo titular, y solo cambia el nombre del pueblo: casa gratis y trabajo si te mudas allí. El formato lleva más de dos décadas en circulación y promete siempre lo mismo: deja la ciudad, empieza de cero, arranca otra vida, más provinciana y libre de humos. Repasar una docena de casos reales, desde el origen del género hasta las ofertas activas este verano de 2026, deja un patrón bastante más aburrido que el titular: casi nunca hay una casa gratis esperando. Y casi siempre hay una letra pequeña que decide quién entra y quién se queda fuera.

El prototipo argentino. El prototipo nació en Aguaviva, Teruel, en el año 2000. El pueblo pasó de 1.863 habitantes en 1930 a 618 en 1991. El alcalde, tras un viaje a Buenos Aires en plena crisis del corralito, publicó un anuncio en el diario La Nación ofreciendo casa y trabajo a familias argentinas. Las condiciones: matrimonio con al menos dos hijos menores de doce años, que el padre tuviera un oficio, compromiso de residencia mínima de cinco años y, a ser posible, ascendencia española para agilizar el papeleo. Entre 2000 y 2003 llegaron 55 familias, 112 adultos y 144 niños, según el relato de uno de los organizadores. Unos 200 municipios españoles copiaron el modelo en los años siguientes.

Veinticinco años después, de las primeras siete familias solo quedan dos, pero otras llegaron detrás y el pueblo ronda hoy los 550 habitantes. "El proyecto funcionó porque, siempre que haces algo por romper la estanqueidad, algo queda", resume uno de aquellos primeros pobladores. Aguaviva relanzó en 2024 su propia versión del género, Reaviva Aguaviva, con casas ya en venta desde 35.000 euros y ayuda municipal para reformarlas. Quiera la ironía rubricar que ni el pueblo original se libre de repetir su propia historia.

De titulares a excavadoras. Olmeda de la Cuesta, en Cuenca: un municipio que en el papel suma más de 3.000 habitantes, pero cuyo casco histórico apenas reúne treinta vecinos fijos, con el resto repartido en urbanizaciones y pedanías. El Ayuntamiento subasta parcelas desde 6.000 euros para nómadas digitales. Requisito: ciudadanía europea o permiso de residencia, más empadronamiento y residencia habitual durante un año mínimo. La letra pequeña: 6.000 euros compran suelo, no una casa; construirla corre por cuenta del comprador. El centro de salud con urgencias más cercano está a 25 kilómetros, y el colegio es un centro rural agrupado.

Arenillas, en Soria, ofrece algo más directo: una vivienda ya rehabilitada sin alquiler y un puesto fijo de albañil para el mantenimiento municipal. El pueblo tiene 40 vecinos censados, aunque en agosto llega a reunir hasta 300 por las fiestas. El Ayuntamiento rehabilitó siete casas, pero solo una entra en el programa. En menos de una semana recibió 116 solicitudes para esa única vivienda. El trabajo exige experiencia previa en albañilería, y el programa prioriza a familias con hijos en edad escolar, con transporte gratuito hasta el colegio comarcal.

Villasayas, también en Soria, apunta más bajo: 65 habitantes, un contrato de peón a media jornada en el Ayuntamiento y la opción de explotar el bar del pueblo, según recoge Zazume. La Diputación de Soria añadió en 2025 una subvención de 24.200 euros para rehabilitar vivienda municipal.

Emprende bien y no mires con quién. El caso que mejor resume la letra pequeña del género ocurrió en Almadrones, Guadalajara. Una empresa de hostelería ofertó allí puestos reales, con sueldos de entre 1.100 y 1.600 euros al mes en catorce pagas, alojamiento y manutención incluidos. La oferta se viralizó en algo distinto: "casa gratis y 1.600 €/mes por emprender". El propio Ayuntamiento tuvo que desmentir el bulo en julio de 2025. El trabajo existía; el resto, no tanto.

Frente a estas historias puntuales, con una casa o un puesto de por medio, hay dos programas institucionales de otro calibre. El Valle del Ambroz, en Cáceres, paga hasta 15.000 euros a teletrabajadores que se empadronen un mínimo de 24 meses en alguno de sus ocho municipios, a través del programa Vive en Ambroz. La Rioja financia con su Plan REVIVE hasta 40.000 euros para menores de 45 años que compren o rehabiliten vivienda en pueblos de menos de 5.000 habitantes, con el importe escalado según el tamaño del municipio; el plazo sigue abierto hasta junio de 2027.

Ovejas y queso. Herreruela de Oropesa, a los pies de la Sierra de Gredos y regada por el Tiétar y el Tajo, ronda los 320 habitantes y entró en 2024 en Holapueblo, la plataforma que impulsan Redeia, IKEA y AlmaNatura para cruzar emprendedores con municipios en riesgo de desaparecer. El paquete: alquileres desde 170 euros al mes, casas en venta desde 12.000, cheque bebé de 1.000 euros por nacimiento y dos años de gestoría fiscal pagada para quien monte negocio. La demanda de mano de obra es concreta y sin épica —relevo generacional en ganadería ovina y caprina, dos queserías que necesitan manos, fontanero, electricista, hasta dentista—, y el propio primer teniente de alcalde, Isidoro Chico, lo resume sin venderlo como paraíso: "es un pueblo vivo y dinámico [...] quien quiera venir, será bienvenido".

En Jaén, el ejemplo con más recorrido es Santiago de Calatrava, un pueblo de poco más de 650 habitantes que en 2025 rehabilitó siete viviendas del antiguo cuartel de la Guardia Civil —cedido por el Estado al Ayuntamiento— para alquilarlas a 30 euros al mes. La letra pequeña prioriza: el baremo de méritos puntúa más cuantos más hijos en edad escolar tenga la familia, porque el colegio del pueblo tiene 33 alumnos matriculados y lleva años sin sumar ni uno nuevo. No es una casa gratis en sentido estricto, pero a 30 euros al mes, es un gasto inane.

Si te empadronas, te pagan. En Ourense, Rubiá —1.383 habitantes, comarca de Valdeorras— junta las dos fórmulas que hasta aquí aparecían por separado: paga entre 100 y 150 euros a quien se empadrona, y además ofrece vivienda social desde 50 euros al mes, un plan de empleo rural para parados de la zona y acceso gratuito a internet y equipo informático para quien llegue. De los casos reunidos en este repaso, es el que más se parece a una infraestructura completa y menos a un anuncio suelto.

Tras todos estos titulares hay una cifra que no cambia de año en año: el 80,2% de los municipios españoles lleva perdiendo población desde 2011, según el informe Diagnóstico Eje Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica. Casi la mitad de las viviendas en pueblos de menos de 10.000 habitantes está vacía, según el INE. Un verano viral no resuelve esto.

La conclusión es sencilla: "casa gratis" casi nunca significa las llaves sin condiciones. Significa una vivienda entre decenas de solicitantes, un oficio concreto que hay que acreditar, un compromiso de residencia que se mide en años y una infraestructura —que va desde el colegio, al ambulatorio, la fibra u otros servicios— que rara vez viene incluida en el paquete y hay que coordinar con antelación.

Imágenes | Flickr (Komers Real)

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